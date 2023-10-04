https://sputnikarabic.ae/20231004/وزير-الإسكان--السوري-لـسبوتنيك-بدء-تسليم-الشقق-والمنازل-المؤقتة-لمتضرري-الزلزال-1081660080.html

وزير الإسكان السوري لـ"سبوتنيك": بدء تسليم الشقق والمنازل المؤقتة لمتضرري الزلزال

وزير الإسكان السوري لـ"سبوتنيك": بدء تسليم الشقق والمنازل المؤقتة لمتضرري الزلزال

تتواصل أعمال إنشاء وتجهيز الأبراج السكنية البديلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شباط الماضي، وذلك بالتزامن مع الاستمرار بتجهيز 1000 وحدة... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T14:12+0000

2023-10-04T14:12+0000

2023-10-04T14:12+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وقال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، سهيل عبد اللطيف، لـ "سبوتنيك" إن إقامة المتضررين في مراكز الإيواء تقترب من نهايتها، حيث تم تجهيز 750 شقة في محافظة اللاذقية ومدينة جبلة بريفها الجنوبي، بالتعاون مع الشركة الحكومية "العامة للبناء والتعمير".وأضاف وزير الإسكان السوري بأن مشروع الـ 750 شقة في مراحله الأخيرة، وأن تسليم الشقق للمستحقين سيتم بشكل كامل وضمن البرنامج الزمني المحدد له، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والمرافق العامة والخدمات.وأكد الوزير عبد اللطيف أن العمل جارٍ لتجهيز برجين سكنيين للمتضررين من الزلزال في محافظة حماة أيضاً حيث أن أعمال الهيكل تنفذ بالتوازي مع أعمال الإكساء، مبيناً أن هذه المباني ستوفر للمتضررين القاطنين في مراكز الإيواء، بيئة صالحة للسكن والعيش ريثما يتم إعمار وتنظيم المناطق المدمرة بشكل بكامل.وأوضح وزير الإسكان السوري في حديثه لـ "سبوتنيك" على هامش معرض (عمرها) الذي يقام في مدينة المعارض بدمشق، أنه تم تخصيص الشقق البرجية ضمن المرحلة الأولى للمتضررين من الفئة (أ) والفئة (ب).من جهته، قال مدير التخطيط والتعاون الدولي في مؤسسة الإسكان والتعمير، محمد خير عبد الحق، إن كلفة مشروع إيواء المتضررين من الزلزال في جبلة واللاذقية بلغ 140 مليار ل.س للأبنية مسبقة الصنع ضمن الاتفاقية مع الهلال الأحمر الإماراتي.وأوضح عبد الحق في تصريح لـ "سبوتنيك": حتى الآن، تجاوزنا نسبة تنفيذ 70% من المشروع، وتم تسليم قسم منه في مدينة جبلة، ويتم العمل بوتيرة عالية سعياً للانتهاء من كامل عمليات تنفيذ المشروع مع نهاية العام الجاري.وأضاف عبد الحق أن العمل حالياً يجري ضمن 7 مواقع موزعة ما بين اللاذقية وجبلة والقرى التابعة لهما، بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، وهي مناطق: (الغراف الأولى) 350 وحدة سكنية، و(الغراف الثانية) 133 وحدة، و(جبلة) 123 وحدة، و(النقعة) 48 وحدة، و(الفيض) 56 وحدة، و(اسطامو) 85 وحدة، ومنطقة (دمسرخو) 205 وحدة، و(الفوار).وأوضح مدير التخطيط في مؤسسة الإسكان السورية: تم الانتهاء من التنفيذ في منطقة (النقع) بنسبة 100%، وقد تم التسليم للمتضررين بالزلازل، كما تم الانتهاء بنسبة 65% في قرية اسطامو، و42% في قرية (دمسرخو) بريف اللاذقية.وبحسب عبد الحق، يجري العمل حاليا على تنفيذ 4 أبنية برجية تضم 160 شقة سكنية، وذلك بالتعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز وصلت إلى 50% في هذا المشروع، متوقعا الانتهاء كليا من التنفيذ في الشهر الثالث من العام القادم.وأضاف مدير التخطيط والتعاون الدولي إلى وجود عقد مع شركة المشاريع المائية لتنفيذ 400 وحدة سكنية ضمن الـ 1000 وحدة المتنفق عليها، ومن المتوقع الانطلاق بالتنفيذ مع بداية العام القادم.

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