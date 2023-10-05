https://sputnikarabic.ae/20231005/آيكان-يتم-تدريب-طيارين-من-5-دول-في-الناتو-على-استخدام-الأسلحة-النووية-الأمريكية-دون-أي-رقابة-1081696869.html
"آيكان" تكشف عن تدريب طيارين من 5 دول في الناتو على استخدام الأسلحة النووية الأمريكية
"آيكان" تكشف عن تدريب طيارين من 5 دول في الناتو على استخدام الأسلحة النووية الأمريكية
صرحت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان) في جنيف أن طيارين من خمس دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتدربون على استخدام الأسلحة النووية الأمريكية... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T18:12+0000
2023-10-05T18:12+0000
2023-10-05T18:17+0000
رصد عسكري
العالم
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وأوضح رئيس قسم الإعلام في المنظمة، أليستر بورنيت، خلال لقاء صحفي مع رابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة "ACANU": "هناك طيارون ألمان، وطيارون هولنديون، وبلجيكيون، وإيطاليون، وطيارون أتراك، مدربون على استخدام هذه الأسلحة (النووية) في حالة الحرب.. في حال استخدامها، من سيسيطر على هذه الأسلحة؟ هذا هو السؤال الذي يقلقنا حقًا. هذا هو السؤال الذي تتم مناقشته في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".وأضاف نائب مدير "آيكان"، دانييل هيجستا، أنه على سبيل المثال، توجد في إيطاليا قاعدتان يتم تخزين الأسلحة النووية الأمريكية فيهما، إحداهما يسيطر عليها الجيش الإيطالي، فيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الاتفاقيات الخاصة بهذه الأسلحة بين البلدين، وأكد: "لذلك هناك طيارون أمريكيون سيسمح لهم بحمل أسلحة نووية إذا تم استخدامها، وهناك أيضًا طيارون إيطاليون".وفي يونيو/ حزيران، قالت أليسيا ساندرز-زاكر، منسقة السياسات والأبحاث في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان)، إن الولايات المتحدة نشرت نحو 150 سلاحًا نوويًا في قواعد جوية في أوروبا دون أي إعلان رسمي.
https://sputnikarabic.ae/20230911/دبلوماسي-روسي-أمريكا-دمرت-اتفاقيات-الحد-من-الأسلحة-وخلقت-التهديد-بالتصعيد-النووي-1080927991.html
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رصد عسكري, العالم
"آيكان" تكشف عن تدريب طيارين من 5 دول في الناتو على استخدام الأسلحة النووية الأمريكية
18:12 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 18:17 GMT 05.10.2023) تابعنا عبر
صرحت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان) في جنيف أن طيارين من خمس دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتدربون على استخدام الأسلحة النووية الأمريكية المتمركزة سرا في قواعد عسكرية في تلك الدول، دون أي شفافية بشأن الاتفاقيات القائمة.
وأوضح رئيس قسم الإعلام في المنظمة، أليستر بورنيت، خلال لقاء صحفي مع رابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة "ACANU": "هناك طيارون ألمان، وطيارون هولنديون، وبلجيكيون، وإيطاليون، وطيارون أتراك، مدربون على استخدام هذه الأسلحة (النووية) في حالة الحرب.. في حال استخدامها، من سيسيطر على هذه الأسلحة؟ هذا هو السؤال الذي يقلقنا حقًا. هذا هو السؤال الذي تتم مناقشته في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف نائب مدير "آيكان"، دانييل هيجستا، أنه على سبيل المثال، توجد في إيطاليا قاعدتان يتم تخزين الأسلحة النووية الأمريكية فيهما، إحداهما يسيطر عليها الجيش الإيطالي، فيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الاتفاقيات الخاصة بهذه الأسلحة بين البلدين، وأكد: "لذلك هناك طيارون أمريكيون سيسمح لهم بحمل أسلحة نووية إذا تم استخدامها، وهناك أيضًا طيارون إيطاليون".
وفي يونيو/ حزيران، قالت أليسيا ساندرز-زاكر، منسقة السياسات والأبحاث في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان)، إن الولايات المتحدة نشرت نحو 150 سلاحًا نوويًا في قواعد جوية في أوروبا دون أي إعلان رسمي.