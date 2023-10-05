https://sputnikarabic.ae/20231005/أكثر-5-دول-عربية-لديها-أعلى-معدلات-إصابة-بمرض-ألزهايمر-نكسة-أوربا-1081676984.html

أكثر 5 دول عربية لديها أعلى معدلات إصابة بمرض ألزهايمر "نكسة أوروبا"

أكثر 5 دول عربية لديها أعلى معدلات إصابة بمرض ألزهايمر "نكسة أوروبا"

يعتبر مرض ألزهايمر من الأمراض التي تصيب كبار السن بشكل عام، وهو مرض ينتج عن حدوث اضطراب في الدماغ يتفاقم مع مرور الوقت، حيث يتسبب في النهاية بحدوث تغييرات في... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T07:34+0000

2023-10-05T07:34+0000

2023-10-05T08:01+0000

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ويؤكد العلماء أن داء ألزهايمر هو السبب الرئيسي والأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف، الذي يصنف بدوره على أنه تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، التي تؤثر في محصلتها على قدرة الشخص على أداء وظائفه.ترتيب دول العالم الأكثر إصابة بمرض ألزهايمريمكن وصف هذا المرض على أنه "نكسة أوروبا"، حيث تشير البيانات إلى أن دول أوروبا هي الأعلى عالميا في ترتيب معدلات مرض الزهايمر حسب الدولة 2023، حيث تأتي فنلندا في المرتبة الأولى لتسجيل أكبر عدد من حالات مرض الزهايمر، حيث سجل 54.65 حالة مرض الزهايمر لكل 100 ألف شخص، بينما أتت بريطانيا في المرتابة الثانية، حيث سجل 42.70 لكل 100 ألف، اما سلوفاكيا أتت بالمرتبة الثالثة بنسبة 38.15 لكل 100 ألف شخص، واتت ألبانيا بالمرتبة الرابعة بمعدل 36.92 حالة لكل 100 ألف شخص، فيما أتت ايسلندا بالمرتبة الخامسة بمعدل 35.59 حالة لكل 100 ألف، بحسب موقع "worldpopulationreview" المتخصص بالإحصائيات السكانية، أما بالنسبة للترتيب العالمي العام للدول التي سجلت فيها أعلى معدلات إصابات فكانت اليابان في مقدمة الدول.أكثر 5 دول عربية لديها أعلى معدلات إصابات بمرض ألزهايمر يلاحظ أن الدول العربية بشكل عام والأفريقية بشكل خاص لديها معدلات متدنية، وربما يعود هذا الأمر إلى طبيعة المناخ ونوعية الطعام وغيرها.ولا تُوجد بيانات كافية، حتى الآن، حول مرض ألزهايمر والخرف في الشرق الأوسط، ولكن أظهرت بعض الدراسات أن انتشار الخرف في الوطن العربي يتراوح ما بين 1.1% حتى 2.3% بين الأفراد الذين أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، وأيضًا ما بين 13.5% إلى 18.5% في الأفراد الذين أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، وعلى الرغم من أن جميع هذه الإحصائيات لا تختلف كثيرًا عن باقي دول العالم، إلا أن الانتشار في الوطن العربي يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على السمات الاجتماعية السكانية.

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