https://sputnikarabic.ae/20231005/أكثر-5-دول-عربية-لديها-أعلى-معدلات-إصابة-بمرض-ألزهايمر-نكسة-أوربا-1081676984.html
أكثر 5 دول عربية لديها أعلى معدلات إصابة بمرض ألزهايمر "نكسة أوروبا"
أكثر 5 دول عربية لديها أعلى معدلات إصابة بمرض ألزهايمر "نكسة أوروبا"
يعتبر مرض ألزهايمر من الأمراض التي تصيب كبار السن بشكل عام، وهو مرض ينتج عن حدوث اضطراب في الدماغ يتفاقم مع مرور الوقت، حيث يتسبب في النهاية بحدوث تغييرات في... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T07:34+0000
2023-10-05T07:34+0000
2023-10-05T08:01+0000
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ويؤكد العلماء أن داء ألزهايمر هو السبب الرئيسي والأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف، الذي يصنف بدوره على أنه تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، التي تؤثر في محصلتها على قدرة الشخص على أداء وظائفه.ترتيب دول العالم الأكثر إصابة بمرض ألزهايمريمكن وصف هذا المرض على أنه "نكسة أوروبا"، حيث تشير البيانات إلى أن دول أوروبا هي الأعلى عالميا في ترتيب معدلات مرض الزهايمر حسب الدولة 2023، حيث تأتي فنلندا في المرتبة الأولى لتسجيل أكبر عدد من حالات مرض الزهايمر، حيث سجل 54.65 حالة مرض الزهايمر لكل 100 ألف شخص، بينما أتت بريطانيا في المرتابة الثانية، حيث سجل 42.70 لكل 100 ألف، اما سلوفاكيا أتت بالمرتبة الثالثة بنسبة 38.15 لكل 100 ألف شخص، واتت ألبانيا بالمرتبة الرابعة بمعدل 36.92 حالة لكل 100 ألف شخص، فيما أتت ايسلندا بالمرتبة الخامسة بمعدل 35.59 حالة لكل 100 ألف، بحسب موقع "worldpopulationreview" المتخصص بالإحصائيات السكانية، أما بالنسبة للترتيب العالمي العام للدول التي سجلت فيها أعلى معدلات إصابات فكانت اليابان في مقدمة الدول.أكثر 5 دول عربية لديها أعلى معدلات إصابات بمرض ألزهايمر يلاحظ أن الدول العربية بشكل عام والأفريقية بشكل خاص لديها معدلات متدنية، وربما يعود هذا الأمر إلى طبيعة المناخ ونوعية الطعام وغيرها.ولا تُوجد بيانات كافية، حتى الآن، حول مرض ألزهايمر والخرف في الشرق الأوسط، ولكن أظهرت بعض الدراسات أن انتشار الخرف في الوطن العربي يتراوح ما بين 1.1% حتى 2.3% بين الأفراد الذين أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، وأيضًا ما بين 13.5% إلى 18.5% في الأفراد الذين أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، وعلى الرغم من أن جميع هذه الإحصائيات لا تختلف كثيرًا عن باقي دول العالم، إلا أن الانتشار في الوطن العربي يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على السمات الاجتماعية السكانية.
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منوعات, العالم العربي
أكثر 5 دول عربية لديها أعلى معدلات إصابة بمرض ألزهايمر "نكسة أوروبا"
07:34 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 08:01 GMT 05.10.2023) تابعنا عبر
يعتبر مرض ألزهايمر من الأمراض التي تصيب كبار السن بشكل عام، وهو مرض ينتج عن حدوث اضطراب في الدماغ يتفاقم مع مرور الوقت، حيث يتسبب في النهاية بحدوث تغييرات في الدماغ وتقلصه وموت خلاياه.
ويؤكد العلماء أن داء ألزهايمر هو السبب الرئيسي والأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف، الذي يصنف بدوره على أنه تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، التي تؤثر في محصلتها على قدرة الشخص على أداء وظائفه.
ترتيب دول العالم الأكثر إصابة بمرض ألزهايمر
يمكن وصف هذا المرض على أنه "نكسة أوروبا"، حيث تشير البيانات إلى أن دول أوروبا هي الأعلى عالميا في ترتيب معدلات مرض الزهايمر حسب الدولة 2023، حيث تأتي فنلندا في المرتبة الأولى لتسجيل أكبر عدد من حالات مرض الزهايمر، حيث سجل 54.65 حالة مرض الزهايمر لكل 100 ألف شخص، بينما أتت بريطانيا في المرتابة الثانية، حيث سجل 42.70 لكل 100 ألف، اما سلوفاكيا أتت بالمرتبة الثالثة بنسبة 38.15 لكل 100 ألف شخص، واتت ألبانيا بالمرتبة الرابعة بمعدل 36.92 حالة لكل 100 ألف شخص، فيما أتت ايسلندا بالمرتبة الخامسة بمعدل 35.59 حالة لكل 100 ألف، بحسب موقع "worldpopulationreview"
المتخصص بالإحصائيات السكانية، أما بالنسبة للترتيب العالمي العام للدول التي سجلت فيها أعلى معدلات إصابات فكانت اليابان في مقدمة الدول.
أكثر 10 دول في العالم لديها أعلى معدلات إصابات
1
اليابان
3,079 لكل 100 ألف نسمة
2
إيطاليا
2,270 لكل 100 ألف نسمة
3
سلوفينيا
1,963 لكل 100 ألف نسمة
4
موناكو
1,962 لكل 100 ألف نسمة
5
اليونان
1,875 لكل 100 ألف نسمة
6
ألمانيا
1,864 لكل 100 ألف نسمة
7
إستونيا
1,832 لكل 100 ألف نسمة
8
لاتفيا
1,806 لكل 100 ألف نسمة
9
ليتوانيا
1,805 لكل 100 ألف نسمة
10
البرتغال:
1,785 لكل 100 ألف نسمة
أكثر 5 دول عربية لديها أعلى معدلات إصابات بمرض ألزهايمر
يلاحظ أن الدول العربية بشكل عام والأفريقية بشكل خاص لديها معدلات متدنية، وربما يعود هذا الأمر إلى طبيعة المناخ ونوعية الطعام وغيرها.
ترتيب الدول العربية من حيث أعلى معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر
1
المغرب
486 لكل 100 ألف نسمة
2
الجزائر
461لكل 100 ألف نسمة
3
ليبيا
453 لكل 100 ألف نسمة
4
سوريا
439 لكل 100 ألف نسمة
5
الكويت
323لكل 100 ألف نسمة
ولا تُوجد بيانات كافية، حتى الآن، حول مرض ألزهايمر والخرف في الشرق الأوسط، ولكن أظهرت بعض الدراسات
أن انتشار الخرف في الوطن العربي يتراوح ما بين 1.1% حتى 2.3% بين الأفراد الذين أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، وأيضًا ما بين 13.5% إلى 18.5% في الأفراد الذين أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، وعلى الرغم من أن جميع هذه الإحصائيات لا تختلف كثيرًا عن باقي دول العالم، إلا أن الانتشار في الوطن العربي يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على السمات الاجتماعية السكانية.