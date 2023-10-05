https://sputnikarabic.ae/20231005/إرهابيو-آزوف-النازيون-يقومون-بتصفية-جنود-أوكرانيين-1081674824.html
إرهابيو "آزوف" النازيون يقومون بتصفية جنود أوكرانيين
إرهابيو "آزوف" النازيون يقومون بتصفية جنود أوكرانيين
أفاد الخبير العسكري المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، بأن الراديكاليين من الوحدة القومية "آزوف" أطلقوا النار على ثلاثة جنود من القوات... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T05:03+0000
2023-10-05T05:03+0000
2023-10-05T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال ماروتشكو: "خلال الاستطلاع الجوي لموقع كريمنا، في منطقة درونوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية)، تم العثور على شاحنة صغيرة من المسلحين الأوكرانيين تحمل رموز المنظمة الإرهابية "آزوف" (المحظورة في روسيا)، في الجزء الخلفي منها كان هناك ثلاثة جنود يرتدون الزي العسكري الأوكراني".وأوضح الخبير أن سيارة العدو التي لاحظتها المخابرات توقفتقرب نهر سيفرسكي دونيتس.ونفذت القوات الروسية، في وقت سابق، ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية على مجموعات مقاتلين من مجموعة "آزوف" الأوكرانية (المحظورة في روسيا) في منطقة مشرفة على غابة سيريبريانسكي، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مقاتلًا.وقال ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، إن قوات المجموعة قصفت مقاتلين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية وقوات الفرقة الـ 67 من القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية والطيران، قرب غابة سيريبريانسكي، وخسر العدو حتى 30 مقاتلاً.
https://sputnikarabic.ae/20231005/حاكم-مقاطعة-كورسك-الروسية-طائرات-مسيرة-أوكرانية-هاجمت-منشآت-البنية-التحتية-في-المقاطعة--1081674317.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
إرهابيو "آزوف" النازيون يقومون بتصفية جنود أوكرانيين
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أفاد الخبير العسكري المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، بأن الراديكاليين من الوحدة القومية "آزوف" أطلقوا النار على ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانيةقرب كريمينا.
وقال ماروتشكو: "خلال الاستطلاع الجوي لموقع كريمنا، في منطقة درونوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية)، تم العثور على شاحنة صغيرة من المسلحين الأوكرانيين تحمل رموز المنظمة الإرهابية "آزوف" (المحظورة في روسيا)، في الجزء الخلفي منها كان هناك ثلاثة جنود يرتدون الزي العسكري الأوكراني".
وأوضح الخبير أن سيارة العدو التي لاحظتها المخابرات توقفتقرب نهر سيفرسكي دونيتس.
وأكد الخبير: "بعد ذلك قام مسلحان بطرد الجنود من الشاحنة وأطلقوا النار عليهم وألقيت جثثهم في النهر".
ونفذت القوات الروسية، في وقت سابق، ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية على مجموعات مقاتلين من مجموعة "آزوف" الأوكرانية
(المحظورة في روسيا) في منطقة مشرفة على غابة سيريبريانسكي، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مقاتلًا.
وقال ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، إن قوات المجموعة قصفت مقاتلين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية وقوات الفرقة الـ 67 من القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية والطيران، قرب غابة سيريبريانسكي، وخسر العدو حتى 30 مقاتلاً.