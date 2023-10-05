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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/إرهابيو-آزوف-النازيون-يقومون-بتصفية-جنود-أوكرانيين-1081674824.html
إرهابيو "آزوف" النازيون يقومون بتصفية جنود أوكرانيين
إرهابيو "آزوف" النازيون يقومون بتصفية جنود أوكرانيين
أفاد الخبير العسكري المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، بأن الراديكاليين من الوحدة القومية "آزوف" أطلقوا النار على ثلاثة جنود من القوات... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T05:03+0000
2023-10-05T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال ماروتشكو: "خلال الاستطلاع الجوي لموقع كريمنا، في منطقة درونوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية)، تم العثور على شاحنة صغيرة من المسلحين الأوكرانيين تحمل رموز المنظمة الإرهابية "آزوف" (المحظورة في روسيا)، في الجزء الخلفي منها كان هناك ثلاثة جنود يرتدون الزي العسكري الأوكراني".وأوضح الخبير أن سيارة العدو التي لاحظتها المخابرات توقفتقرب نهر سيفرسكي دونيتس.ونفذت القوات الروسية، في وقت سابق، ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية على مجموعات مقاتلين من مجموعة "آزوف" الأوكرانية (المحظورة في روسيا) في منطقة مشرفة على غابة سيريبريانسكي، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مقاتلًا.وقال ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، إن قوات المجموعة قصفت مقاتلين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية وقوات الفرقة الـ 67 من القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية والطيران، قرب غابة سيريبريانسكي، وخسر العدو حتى 30 مقاتلاً.
https://sputnikarabic.ae/20231005/حاكم-مقاطعة-كورسك-الروسية-طائرات-مسيرة-أوكرانية-هاجمت-منشآت-البنية-التحتية-في-المقاطعة--1081674317.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

إرهابيو "آزوف" النازيون يقومون بتصفية جنود أوكرانيين

05:03 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلون في كتيبة "آزوف"
مقاتلون في كتيبة آزوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أفاد الخبير العسكري المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، بأن الراديكاليين من الوحدة القومية "آزوف" أطلقوا النار على ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانيةقرب كريمينا.
وقال ماروتشكو: "خلال الاستطلاع الجوي لموقع كريمنا، في منطقة درونوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية)، تم العثور على شاحنة صغيرة من المسلحين الأوكرانيين تحمل رموز المنظمة الإرهابية "آزوف" (المحظورة في روسيا)، في الجزء الخلفي منها كان هناك ثلاثة جنود يرتدون الزي العسكري الأوكراني".
وأوضح الخبير أن سيارة العدو التي لاحظتها المخابرات توقفتقرب نهر سيفرسكي دونيتس.
وأكد الخبير: "بعد ذلك قام مسلحان بطرد الجنود من الشاحنة وأطلقوا النار عليهم وألقيت جثثهم في النهر".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشآت البنية التحتية في المقاطعة
04:04 GMT
ونفذت القوات الروسية، في وقت سابق، ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية على مجموعات مقاتلين من مجموعة "آزوف" الأوكرانية (المحظورة في روسيا) في منطقة مشرفة على غابة سيريبريانسكي، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مقاتلًا.
وقال ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، إن قوات المجموعة قصفت مقاتلين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية وقوات الفرقة الـ 67 من القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية والطيران، قرب غابة سيريبريانسكي، وخسر العدو حتى 30 مقاتلاً.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:18 GMT
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