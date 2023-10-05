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https://sputnikarabic.ae/20231005/إصابات-بالرصاص-واختناقات-خلال-اقتحام-مئات-الإسرائيليين-قبر-يوسف-في-نابلس-صور-1081683652.html
إصابات بالرصاص واختناقات خلال اقتحام مئات الإسرائيليين قبر يوسف في نابلس... صور
إصابات بالرصاص واختناقات خلال اقتحام مئات الإسرائيليين قبر يوسف في نابلس... صور
أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي داهمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T10:09+0000
2023-10-05T10:09+0000
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قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في الصدر واليد، وثالث بشظايا في الظهر والقدم، ورابع بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، إضافة إلى 120 آخرين بحالات اختناق.وصرّح ضابط إسعاف الإغاثة الطبية، جرير قادري، لوكالة "سبوتنيك": "قدمنا الإسعافات الأولية للعشرات وهناك حالات خطرة".وأضاف: "لقد استهدف الجيش الإسرائيلي مركبة إسعاف الهلال الأحمر بقنابل الغاز في الهيكل الخارجي أثناء إسعاف أحد المصابين".وتابع: "تمكنا من إخلاء ثلاثة عمال من حسبة نابلس، بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق اندلع في مكان عملهم بسبب قنابل الغاز، وعائلة من منطقة الضاحية، بعد استهداف منزلها بقنابل الغاز".وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس من جهة شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وفي وقت لاحق، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي مقام يوسف، وأدّوا طقوسًا تلمودية.واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الاسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، بينما أشعل الشبان الفلسطينيون إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات المؤدية إلى منطقة قبر يوسف بالحجارة.وأكدت كتائب شهداء الأقصى، الذراع المسلحة لحركة فتح، استهداف آلية عسكرية بعبوات ناسفة محلية الصنع، كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي احتراق جرافة عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجات حارقة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-نار-على-مركبة-إسرائيلية-وتحييد-منفذي-العملية-1081676449.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

إصابات بالرصاص واختناقات خلال اقتحام مئات الإسرائيليين قبر يوسف في نابلس... صور

10:09 GMT 05.10.2023
© Sputnikإصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية
إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik
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حصري
أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي داهمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.
قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في الصدر واليد، وثالث بشظايا في الظهر والقدم، ورابع بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، إضافة إلى 120 آخرين بحالات اختناق.
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

1/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

2/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

3/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

4/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

5/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

6/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

7/7
© Sputnik

إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية

وصرّح ضابط إسعاف الإغاثة الطبية، جرير قادري، لوكالة "سبوتنيك": "قدمنا الإسعافات الأولية للعشرات وهناك حالات خطرة".
وأضاف: "لقد استهدف الجيش الإسرائيلي مركبة إسعاف الهلال الأحمر بقنابل الغاز في الهيكل الخارجي أثناء إسعاف أحد المصابين".
وتابع: "تمكنا من إخلاء ثلاثة عمال من حسبة نابلس، بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق اندلع في مكان عملهم بسبب قنابل الغاز، وعائلة من منطقة الضاحية، بعد استهداف منزلها بقنابل الغاز".
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية وتحييد منفذي العملية
06:38 GMT
وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس من جهة شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وفي وقت لاحق، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي مقام يوسف، وأدّوا طقوسًا تلمودية.
واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الاسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، بينما أشعل الشبان الفلسطينيون إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات المؤدية إلى منطقة قبر يوسف بالحجارة.
وأكدت كتائب شهداء الأقصى، الذراع المسلحة لحركة فتح، استهداف آلية عسكرية بعبوات ناسفة محلية الصنع، كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي احتراق جرافة عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجات حارقة عليها.
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