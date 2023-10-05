https://sputnikarabic.ae/20231005/إعلام-ذعر-بين-المسؤولين-الأوكرانيين-بعد-استقالة-مكارثي-وأنباء-تعليق-مساعدات-واشنكن-1081684894.html

إعلام: ذعر بين المسؤولين الأوكرانيين بعد استقالة مكارثي وأنباء تعليق مساعدات واشنطن

إعلام: ذعر بين المسؤولين الأوكرانيين بعد استقالة مكارثي وأنباء تعليق مساعدات واشنطن

أفادت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، بأن مسؤولين أوكرانيين دخلوا في حالة من الذعر، بعد استقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، وتهديدات بتعطيل... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T10:49+0000

2023-10-05T10:49+0000

2023-10-05T10:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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موسكو – سبوتنيك. ونشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن نواب في البرلمان الأوكراني: ووفقا للصحيفة، هناك "قلق وارتباك" يسود كييف، والمسؤولون المحليون في حيرة حول ما قد يحدث بعد ذلك، لأن "حليفهم العسكري الأكثر ولاء، يبدو فجأة لا يمكن الاعتماد عليه".وقالت عضو البرلمان الأوكراني المعارضة، إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه، للصحيفة: ونقلت "بوليتيكو" أيضا، عن عضو آخر في البرلمان، ياروسلاف زيليزنياك، قوله: كما أشارت إلى أن نائبا أوكرانيا آخر، لم يكشف عن اسمه، وصف الوضع الحالي بأنه عبارة عن "خدعة".وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، عزل مجلس النواب الأمريكي، رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي، حيث صوّت أعضاء المجلس بأغلبية 216 صوتا، مقابل معارضة 210. وقام أعضاء الكونغرس بنفس المحاولة في عام 1910، لكنه لم ينجح.كما اتهم مكارثي بالتوصل إلى اتفاق مزعوم على "صفقة سرية" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتمويل أوكرانيا، واتحد ضد مكارثي ممثلو الأقلية الديمقراطية والجناح اليميني للكتلة الجمهورية.وقد أدلى مكارثي مرارا بتصريحات متضاربة بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا. على سبيل المثال، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حتى قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد مكارثي أن الجمهوريين في تشكيلته الجديدة لن يسمحوا بتخصيص مساعدات مالية غير محدودة.ويحدث هذا على خلفية حالة من عدم اليقين بشأن تمويل حكومة الولايات المتحدة، في أعقاب انتهاء مدة سريان الميزانية المؤقتة بحلول السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، وفي ظل غياب القرارات بشأن تقديم المزيد من المساعدات لكييف.

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