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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/إعلام-ذعر-بين-المسؤولين-الأوكرانيين-بعد-استقالة-مكارثي-وأنباء-تعليق-مساعدات-واشنكن-1081684894.html
إعلام: ذعر بين المسؤولين الأوكرانيين بعد استقالة مكارثي وأنباء تعليق مساعدات واشنطن
إعلام: ذعر بين المسؤولين الأوكرانيين بعد استقالة مكارثي وأنباء تعليق مساعدات واشنطن
أفادت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، بأن مسؤولين أوكرانيين دخلوا في حالة من الذعر، بعد استقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، وتهديدات بتعطيل... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T10:49+0000
2023-10-05T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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موسكو – سبوتنيك. ونشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن نواب في البرلمان الأوكراني: ووفقا للصحيفة، هناك "قلق وارتباك" يسود كييف، والمسؤولون المحليون في حيرة حول ما قد يحدث بعد ذلك، لأن "حليفهم العسكري الأكثر ولاء، يبدو فجأة لا يمكن الاعتماد عليه".وقالت عضو البرلمان الأوكراني المعارضة، إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه، للصحيفة: ونقلت "بوليتيكو" أيضا، عن عضو آخر في البرلمان، ياروسلاف زيليزنياك، قوله: كما أشارت إلى أن نائبا أوكرانيا آخر، لم يكشف عن اسمه، وصف الوضع الحالي بأنه عبارة عن "خدعة".وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، عزل مجلس النواب الأمريكي، رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي، حيث صوّت أعضاء المجلس بأغلبية 216 صوتا، مقابل معارضة 210. وقام أعضاء الكونغرس بنفس المحاولة في عام 1910، لكنه لم ينجح.كما اتهم مكارثي بالتوصل إلى اتفاق مزعوم على "صفقة سرية" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتمويل أوكرانيا، واتحد ضد مكارثي ممثلو الأقلية الديمقراطية والجناح اليميني للكتلة الجمهورية.وقد أدلى مكارثي مرارا بتصريحات متضاربة بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا. على سبيل المثال، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حتى قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد مكارثي أن الجمهوريين في تشكيلته الجديدة لن يسمحوا بتخصيص مساعدات مالية غير محدودة.ويحدث هذا على خلفية حالة من عدم اليقين بشأن تمويل حكومة الولايات المتحدة، في أعقاب انتهاء مدة سريان الميزانية المؤقتة بحلول السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، وفي ظل غياب القرارات بشأن تقديم المزيد من المساعدات لكييف.
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العالم
العالم

إعلام: ذعر بين المسؤولين الأوكرانيين بعد استقالة مكارثي وأنباء تعليق مساعدات واشنطن

10:49 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 10:56 GMT 05.10.2023)
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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أفادت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، بأن مسؤولين أوكرانيين دخلوا في حالة من الذعر، بعد استقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، وتهديدات بتعطيل إمدادات الأموال والأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية.
موسكو – سبوتنيك. ونشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن نواب في البرلمان الأوكراني:

"لدى القيادة الأوكرانية الآن سبب جديد للقلق: الفوضى السياسية المتزايدة في أمريكا تهدد بتعطيل إمدادات الأموال والأسلحة".

ووفقا للصحيفة، هناك "قلق وارتباك" يسود كييف، والمسؤولون المحليون في حيرة حول ما قد يحدث بعد ذلك، لأن "حليفهم العسكري الأكثر ولاء، يبدو فجأة لا يمكن الاعتماد عليه".
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
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10:24 GMT
وقالت عضو البرلمان الأوكراني المعارضة، إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه، للصحيفة:

"نحن في حالة ذعر. هذه كارثة بالنسبة لنا".

ونقلت "بوليتيكو" أيضا، عن عضو آخر في البرلمان، ياروسلاف زيليزنياك، قوله:

"لقد أصبحنا ببساطة رهائن لسياستهم الداخلية (الأمريكية)".

كما أشارت إلى أن نائبا أوكرانيا آخر، لم يكشف عن اسمه، وصف الوضع الحالي بأنه عبارة عن "خدعة".
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، عزل مجلس النواب الأمريكي، رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي، حيث صوّت أعضاء المجلس بأغلبية 216 صوتا، مقابل معارضة 210. وقام أعضاء الكونغرس بنفس المحاولة في عام 1910، لكنه لم ينجح.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:36 GMT

وأطلق النائب الجمهوري مات غايتس مبادرة إقالة مكارثي، على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين، وضمان اعتماد ميزانية مدتها 45 يوما، لتجنب دخول البلاد في حالة "شات داون" - تعليق عمل الحكومة الفيدرالية.

كما اتهم مكارثي بالتوصل إلى اتفاق مزعوم على "صفقة سرية" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتمويل أوكرانيا، واتحد ضد مكارثي ممثلو الأقلية الديمقراطية والجناح اليميني للكتلة الجمهورية.
وقد أدلى مكارثي مرارا بتصريحات متضاربة بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا. على سبيل المثال، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حتى قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد مكارثي أن الجمهوريين في تشكيلته الجديدة لن يسمحوا بتخصيص مساعدات مالية غير محدودة.
ويحدث هذا على خلفية حالة من عدم اليقين بشأن تمويل حكومة الولايات المتحدة، في أعقاب انتهاء مدة سريان الميزانية المؤقتة بحلول السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، وفي ظل غياب القرارات بشأن تقديم المزيد من المساعدات لكييف.
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