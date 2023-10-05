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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/إعلام-مدرعة-غربية-سلمت-لأوكرانيا-تنفث-دخانا-ساما-يفتك-بمن-داخلها-1081675251.html
إعلام: مدرعة غربية سلمت لأوكرانيا تنفث دخانا ساما يفتك بطاقمها
إعلام: مدرعة غربية سلمت لأوكرانيا تنفث دخانا ساما يفتك بطاقمها
كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود مشكلة خطيرة لدى إحدى المدرعات الغربية التي سُلمت إلى نظام كييف، حيث تنفث هذه العربة دخانا ساما يتسبب بأضرار جسيمة على طاقمها. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T05:50+0000
2023-10-05T06:19+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب الكاتب ديفيد إكس، الذي نشر مقالا عن المدرعة في مجلة "فوربس"، فقد تسببت المركبة المدرعة الأوكرانية "بي إم دي آر" بأضرار كبيرة لطاقمها بسبب كمية الدخان الكبيرة التي تخرج من مدفعها.وتابع الكاتب: "يشكل الدخان تهديدا لصحة الطاقم. النقطة ليست فقط أنه ضار بالنسبة لتنفسهم" ولكن الدخان يكشف عن موقع المدرعة ويجعلها هدف سهل.ويخرج من سبطانة المدفع عند إطلاق النار كمية كبيرة من الدخان، والتي يجب تفريغها من خلال مروحة أو ببساطة في الفتحة الخارجية للسبطانة.وبحسب الكاتب، فإن نظام تفريغ الدخان هذا يجعل المركبة أكثر خطورة على الطاقم، لأن الطائرات الانتحارية تستهدف بشكل خاص الفتحات أو سبطانة المدفع.الجدير بالذكر أن القوات الروسية دمرت أكثر من 18 ألف مدرعة أوكرانية تتضمن دبابات "ليوبارد" الألمانية، ودبابات "إي إم إكس" الفرنسية ومركبات مشاة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" ومدرعات "برادلي" أمريكية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-من-الطائرات-الانتحارية-أثناء-تدميرها-لمواقع-أوكرانية-فيديو-1081675036.html
https://sputnikarabic.ae/20231005/قاذفات-روسية-تقصف-نقطة-انتشار-مؤقتة-و3-مراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك--1081674137.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: مدرعة غربية سلمت لأوكرانيا تنفث دخانا ساما يفتك بطاقمها

05:50 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 06:19 GMT 05.10.2023)
© Sputnikلحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
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كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود مشكلة خطيرة لدى إحدى المدرعات الغربية التي سُلمت إلى نظام كييف، حيث تنفث هذه العربة دخانا ساما يتسبب بأضرار جسيمة على طاقمها.
وبحسب الكاتب ديفيد إكس، الذي نشر مقالا عن المدرعة في مجلة "فوربس"، فقد تسببت المركبة المدرعة الأوكرانية "بي إم دي آر" بأضرار كبيرة لطاقمها بسبب كمية الدخان الكبيرة التي تخرج من مدفعها.

واعتبر الكاتب أن "هذه الآلية المصفحة الغربية التي تنفث دخانا أبيض سامًا عند إطلاق مدفع أوتوماتيكي هي تذكير بواحدة من أكثر مشاكل الجيش الأوكراني حدة"، في إشارة إلى سوء تصنيع المعدات والآليات الغربية.

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وتابع الكاتب: "يشكل الدخان تهديدا لصحة الطاقم. النقطة ليست فقط أنه ضار بالنسبة لتنفسهم" ولكن الدخان يكشف عن موقع المدرعة ويجعلها هدف سهل.

وبيّن الكاتب أن عربة "بي إم دي آر" هي عبارة عن نقطة استطلاع متنقلة، حيث ثبت عليها برج من مركبة هجومية برمائية "بي إم دي 2" مع مدفع أوتوماتيكي من عيار 30 ملم.

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ويخرج من سبطانة المدفع عند إطلاق النار كمية كبيرة من الدخان، والتي يجب تفريغها من خلال مروحة أو ببساطة في الفتحة الخارجية للسبطانة.
وبحسب الكاتب، فإن نظام تفريغ الدخان هذا يجعل المركبة أكثر خطورة على الطاقم، لأن الطائرات الانتحارية تستهدف بشكل خاص الفتحات أو سبطانة المدفع.
الجدير بالذكر أن القوات الروسية دمرت أكثر من 18 ألف مدرعة أوكرانية تتضمن دبابات "ليوبارد" الألمانية، ودبابات "إي إم إكس" الفرنسية ومركبات مشاة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" ومدرعات "برادلي" أمريكية الصنع.
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