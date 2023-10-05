https://sputnikarabic.ae/20231005/إيطاليا-الحزمة-الثامنة-من-المساعدات-العسكرية-لكييف-مجرد-إعلان-نوايا-1081679728.html
إيطاليا: الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية لكييف مجرد "إعلان نوايا"
إيطاليا: الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية لكييف مجرد "إعلان نوايا"
صرّح وزيرالدفاع الإيطالي، غيدو كروزيتو، اليوم الخميس، بأن تسليم الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لا تعتبر سوى "إعلان نوايا". 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T08:33+0000
2023-10-05T08:33+0000
2023-10-05T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت صحيفة "أفينيري" عن كروزيتو، قوله: "هناك نية لإرسال الحزمة الثامنة، لكن لايوجد استعداد تام لذلك، إن المشكلة تكمن في وجود موارد محدودة، والحكومة الإيطالية قامت بكل ما في وسعها تقريبا".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية الإيطالية لأوكرانيا قد تكون جاهزة بحلول نهاية العام، لكن تسليمها معقد بسبب قضايا الميزانية ونقص الموارد العسكرية المتاحة.وبدورها، نقلت وكالة "آكي" الإيطالية، يوم أمس الأربعاء، عن كروزيتو قوله إن إيطاليا ركزت بشكل خاص في مساعداتها لأوكرانيا على أنظمة الدفاع المضادة للطائرات لحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية مثل الطاقة والمدارس، لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في وجود موارد محدودة، وأن الحكومة الإيطالية قد قامت بكل ما في وسعها تقريبًا.الجدير بالذكر أن القوات الروسية دمرت أكثر من 18 ألف مدرعة أوكرانية، تتضمن دبابات "ليوبارد" الألمانية، ودبابات "إي إم إكس" الفرنسية، ومركبات مشاة بريطانية من طراز "تشالنجر 2"، ومدرعات "برادلي" أمريكية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20231005/إعلام-مدرعة-غربية-سلمت-لأوكرانيا-تنفث-دخانا-ساما-يفتك-بمن-داخلها-1081675251.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إيطاليا: الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية لكييف مجرد "إعلان نوايا"
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صرّح وزيرالدفاع الإيطالي، غيدو كروزيتو، اليوم الخميس، بأن تسليم الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لا تعتبر سوى "إعلان نوايا".
ونقلت صحيفة "أفينيري" عن كروزيتو، قوله: "هناك نية لإرسال الحزمة الثامنة، لكن لايوجد استعداد تام لذلك، إن المشكلة تكمن في وجود موارد محدودة، والحكومة الإيطالية قامت بكل ما في وسعها تقريبا".
ووفقا له، فإن توريد الأسلحة إلى كييف يرتبط بالتحقق من توفرها في وزارة الدفاع، وذلك "لمعرفة مايمكننا تقديمه دون المساس بمستوى القدرة الدفاعية الإيطالية".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية الإيطالية لأوكرانيا قد تكون جاهزة بحلول نهاية العام، لكن تسليمها معقد بسبب قضايا الميزانية ونقص الموارد العسكرية المتاحة.
وبدورها، نقلت وكالة
"آكي" الإيطالية، يوم أمس الأربعاء، عن كروزيتو قوله إن إيطاليا ركزت بشكل خاص في مساعداتها لأوكرانيا على أنظمة الدفاع المضادة للطائرات لحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية مثل الطاقة والمدارس، لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في وجود موارد محدودة، وأن الحكومة الإيطالية قد قامت بكل ما في وسعها تقريبًا.
الجدير بالذكر أن القوات الروسية دمرت أكثر من 18 ألف مدرعة أوكرانية، تتضمن دبابات "ليوبارد" الألمانية، ودبابات "إي إم إكس" الفرنسية، ومركبات مشاة بريطانية من طراز "تشالنجر 2"، ومدرعات "برادلي" أمريكية الصنع.