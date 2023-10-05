عربي
https://sputnikarabic.ae/20231005/اشتية-استمرار-جرائم-الاحتلال-بحق-الفلسطينيين-له-تداعيات-خطيرة-ونطالب-بوقفها-1081696385.html
اشتية: استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين له تداعيات خطيرة ونطالب بوقفها
اشتية: استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين له تداعيات خطيرة ونطالب بوقفها
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الخميس، إعدام السلطات الإسرائيلية شابين فلسطينيين وإصابة العديد من الشبان، ‏خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T16:38+0000
2023-10-05T16:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/08/1080829244_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_cb3e3f2fb71f87f316f8ac2fc33c5562.jpg
وقال: "لا يتوقف القتلة الإرهابيون، من جنود الاحتلال، والمستعمرين، عن ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشابين عبد الرحمن فارس عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان فارس (27 عاما)، وإصابة العديد من الشبان، خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم ومخيماتها، وترويع المواطنين، وتدمير الممتلكات، وتجريف البنية التحتية، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في كنيسة القيامة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفي هذا السياق، تقدّم اشتية من عائلتي الشهيدين بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة.كما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من "التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال ومستعمريه المروعة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته"، وطالب بوقفها وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.يشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت، اليوم الخميس، "استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة فلسطينية في قرية شوفة جنوب طولكرم، مما أدى لاستشهاد الشابين عبد الرحمن عطا وحذيفة فارس، وكذلك وقوع إصابات وحملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس ومخيمي بلاطة وطولكرم وقريتي المغير وبلعين وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المدنيين العزل".كما دعت "الخارجية الفلسطينية" في بيانها إلى "التعامل مع اعتداءات اسرائيل اليومية كمخطط استراتيجي يهدف لضم الضفة الغربية".واليوم الخميس، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي داهمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في الصدر واليد، وثالث بشظايا في الظهر والقدم، ورابع بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، إضافة إلى 120 آخرين بحالات اختناق.وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس من جهة شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وفي وقت لاحق، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي مقام يوسف، وأدّوا طقوسًا تلمودية.واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الاسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، بينما أشعل الشبان الفلسطينيون إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات المؤدية إلى منطقة قبر يوسف بالحجارة.وأكدت كتائب شهداء الأقصى، الذراع المسلحة لحركة فتح، استهداف آلية عسكرية بعبوات ناسفة محلية الصنع، كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي احتراق جرافة عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجات حارقة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20231004/فلسطين-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لوقف-إرهاب-بن-غفير-ضد-الأسرى-1081644981.html
https://sputnikarabic.ae/20230930/فلسطين-تطالب-المجتمع-الدولي-بأن-يخجل-من-صمته-بعد-جريمة-محمد-رمانة-1081539432.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/08/1080829244_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_357de088920b011eb55d3a2e53d8f278.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي

اشتية: استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين له تداعيات خطيرة ونطالب بوقفها

16:38 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatتفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الخميس، إعدام السلطات الإسرائيلية شابين فلسطينيين وإصابة العديد من الشبان، ‏خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم ومخيماتها.‏
وقال: "لا يتوقف القتلة الإرهابيون، من جنود الاحتلال، والمستعمرين، عن ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشابين عبد الرحمن فارس عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان فارس (27 عاما)، وإصابة العديد من الشبان، خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم ومخيماتها، وترويع المواطنين، وتدمير الممتلكات، وتجريف البنية التحتية، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في كنيسة القيامة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي هذا السياق، تقدّم اشتية من عائلتي الشهيدين بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة.
كما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من "التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال ومستعمريه المروعة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته"، وطالب بوقفها وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف "إرهاب" بن غفير ضد الأسرى
أمس, 08:11 GMT
يشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت، اليوم الخميس، "استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة فلسطينية في قرية شوفة جنوب طولكرم، مما أدى لاستشهاد الشابين عبد الرحمن عطا وحذيفة فارس، وكذلك وقوع إصابات وحملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس ومخيمي بلاطة وطولكرم وقريتي المغير وبلعين وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المدنيين العزل".
كما دعت "الخارجية الفلسطينية" في بيانها إلى "التعامل مع اعتداءات اسرائيل اليومية كمخطط استراتيجي يهدف لضم الضفة الغربية".
واليوم الخميس، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي داهمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.
قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في الصدر واليد، وثالث بشظايا في الظهر والقدم، ورابع بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، إضافة إلى 120 آخرين بحالات اختناق.
اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين بالقرب من مسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بأن يخجل من صمته بعد "جريمة محمد رمانة"
30 سبتمبر, 11:51 GMT
وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس من جهة شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وفي وقت لاحق، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي مقام يوسف، وأدّوا طقوسًا تلمودية.
واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الاسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، بينما أشعل الشبان الفلسطينيون إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات المؤدية إلى منطقة قبر يوسف بالحجارة.
وأكدت كتائب شهداء الأقصى، الذراع المسلحة لحركة فتح، استهداف آلية عسكرية بعبوات ناسفة محلية الصنع، كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي احتراق جرافة عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجات حارقة عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала