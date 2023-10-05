https://sputnikarabic.ae/20231005/الأعلى-في-العالم-تقرير-أمريكي-يشيد-بالصناعة-الروسية-1081678086.html
"الأعلى في العالم"... تقرير أمريكي يشيد بالصناعة الروسية
"الأعلى في العالم"... تقرير أمريكي يشيد بالصناعة الروسية
رغم فرض عقوبات عليها من قبل الدول الغربية، تمكنت الصناعة الروسية من تحقيق نشاط تجاري كبير في وقت وصفت بتمتعها بمزايا فريدة من قبل الخبراء، وبأن الغرب بالغ في... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T07:23+0000
2023-10-05T07:23+0000
2023-10-05T07:23+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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نشر بنك "جي بي مورغان تشيس" تقريرا حول مؤشر نشاط الأعمال الصناعية للدول لشهر سبتمبر/ أيلول، لتتصدر روسيا قائمة أكثر الدول نشاطا على الرغم من فرض عقوبات حاولت خنق الاقتصاد الروسي.وصف التقرير بأن الكثير من الدول عاشت "حالة ركود" في سبتمبر، بإستثناء بعض الدول الآسيوية ومنها كازاخستان، الصين، إندونيسيا، الفلبين، ميانمار، روسيا بالإضافة لليونان.وشهدت الولايات المتحدة انكماشا طفيفا، وكان أكبر الخاسرين أعضاء منطقة اليورو مثل النمسا وألمانيا وجمهورية التشيك وهولندا، الدول التي كانت تستورد الطاقة الروسية وغيرها من السلع، ولكنها تبنت منذ ذلك الحين المقاطعة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة."الأعلى في السنوات الماضية"صرح أندريه كولجانوف، دكتور الاقتصاد في جامعة موسكو الحكومية، في لقاء مع "سبوتنيك"، أن الصناعة الروسية في أفضل مستوياتها منذ سنوات عديدة.مشيرا إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية والذي أصبح أعلى من المتوسط في مؤشر الاقتصاد، ورافق عملية النمو زيادة في عمليات التوظيف وإن كانت لا تزال بطيئة بعض الشيء.كما أشار كولجانوف لازدهار الصناعة الدفاعية، الأمر الذي انعكس على القطاعات الصناعية، منوّها في الوقت ذاته إلى انخفاض الاعتماد على الواردات التي تدخل في الصناعات التي توصف بذات التقنية العالية."حالة اقتصادية مثيرة... التأثير المرتد للعقوبات"قال جاك سابير، مدير الدراسات في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية (EHESS) في باريس، في لقاء مع "سبوتنيك"، إن تقرير المشتريات أظهر أن الاقتصاد الروسي سيحقق أداءً جيدا في العام المقبل.مضيفا أن روسيا حافظت على تصدرها للقائمة منذ خريف 2022، وهو مؤشر واضح على نمو الاقتصاد في 2023.وأوضح قائلا: "عندما قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا، لم تدرك مدى اعتمادها على الطاقة الرخيصة التي توفرها روسيا، وهذا الخطأ له الآن عواقب كارثية في ألمانيا وفي معظم دول الاتحاد الأوروبي. وعلى العكس من ذلك، فقد وجدت روسيا عملاء جدد لنفطها وغازها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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اقتصاد, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
"الأعلى في العالم"... تقرير أمريكي يشيد بالصناعة الروسية
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رغم فرض عقوبات عليها من قبل الدول الغربية، تمكنت الصناعة الروسية من تحقيق نشاط تجاري كبير في وقت وصفت بتمتعها بمزايا فريدة من قبل الخبراء، وبأن الغرب بالغ في تقديراته بعزل روسيا عن شركائها التجاريين.
نشر بنك "جي بي مورغان تشيس" تقريرا حول مؤشر نشاط الأعمال الصناعية للدول لشهر سبتمبر/ أيلول، لتتصدر روسيا قائمة أكثر الدول نشاطا على الرغم من فرض عقوبات حاولت خنق الاقتصاد الروسي.
وصف التقرير
بأن الكثير من الدول عاشت "حالة ركود" في سبتمبر، بإستثناء بعض الدول الآسيوية ومنها كازاخستان، الصين، إندونيسيا، الفلبين، ميانمار، روسيا بالإضافة لليونان.
وشهدت الولايات المتحدة انكماشا طفيفا، وكان أكبر الخاسرين أعضاء منطقة اليورو مثل النمسا وألمانيا وجمهورية التشيك وهولندا، الدول التي كانت تستورد الطاقة الروسية وغيرها من السلع، ولكنها تبنت منذ ذلك الحين المقاطعة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة.
"الأعلى في السنوات الماضية"
صرح أندريه كولجانوف، دكتور الاقتصاد في جامعة موسكو الحكومية، في لقاء مع "سبوتنيك"، أن الصناعة الروسية في أفضل مستوياتها منذ سنوات عديدة.
مشيرا إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية والذي أصبح أعلى من المتوسط في مؤشر الاقتصاد، ورافق عملية النمو زيادة في عمليات التوظيف وإن كانت لا تزال بطيئة بعض الشيء.
قائلا: "التوظيف مستمر في النمو، وإن كان بوتيرة بطيئة للغاية. لكنه بالفعل عند أعلى مستوى له منذ فترة طويلة، لذلك هناك أسباب للتفاؤل".
كما أشار كولجانوف لازدهار الصناعة الدفاعية
، الأمر الذي انعكس على القطاعات الصناعية، منوّها في الوقت ذاته إلى انخفاض الاعتماد على الواردات التي تدخل في الصناعات التي توصف بذات التقنية العالية.
قائلا: "في بعض الصناعات ذات التقنية العالية، ارتفع مستوى استبدال الواردات بشكل طفيف. بحلول عام 2014، كانت صناعة الأدوات الآلية لدينا تعتمد بشكل كبير على الواردات، حيث وصلت إلى 95-96%، والآن انخفض الاعتماد على الواردات في صناعة الأدوات الآلية إلى 76%. وهذا بالطبع كثير، لكنه لا يزال أقل مما كان عليه من قبل".
"حالة اقتصادية مثيرة... التأثير المرتد للعقوبات"
قال جاك سابير، مدير الدراسات في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية (EHESS) في باريس، في لقاء مع "سبوتنيك"، إن تقرير المشتريات أظهر أن الاقتصاد الروسي سيحقق أداءً جيدا في العام المقبل.
مضيفا أن روسيا حافظت على تصدرها للقائمة
منذ خريف 2022، وهو مؤشر واضح على نمو الاقتصاد في 2023.
وتابع قائلا: "إن المقارنة بين روسيا وبعض الاقتصادات الغربية (ألمانيا والنمسا وفرنسا) مثيرة للاهتمام للغاية، لأنها تظهر أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي ستدخل في ركود حاد، بينما ستحقق روسيا نموا سريعا"، واصفا إياها بحالة مثيرة للاهتمام من "الركود الاقتصادي" و"التأثير المرتد" للعقوبات بالفعل، مضيفا أن العامل الرئيسي في هذا "التأثير المرتد" هو صادرات الطاقة.
وأوضح قائلا: "عندما قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا، لم تدرك مدى اعتمادها على الطاقة الرخيصة التي توفرها روسيا، وهذا الخطأ له الآن عواقب كارثية في ألمانيا وفي معظم دول الاتحاد الأوروبي. وعلى العكس من ذلك، فقد وجدت روسيا عملاء جدد لنفطها وغازها".