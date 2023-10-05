https://sputnikarabic.ae/20231005/الجزائر-إخماد-حريق-غابة-بوزوران-في-باتنة-1081685596.html

الجزائر... إخماد حريق غابة "بوزوران" في باتنة

الجزائر... إخماد حريق غابة "بوزوران" في باتنة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، أن حريق غابة "بوزوران" في بلدية باتنة تمت السيطرة عليه بشكل كامل. 05.10.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المديرية بيانا أوضحت فيه مستجدات الحرائق في جميع ولايات البلاد، حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي عدد تدخلاتها خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغ 2996 تدخل، بمتوسط تدخل كل 28 ثانية، فيما سجلت المصالح وقوع 197 حادث مرور خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 11 تدخلا بسبب حرائق الغطاء النباتي.وأشارت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن الحصيلة وقوع 69 تدخلا للتعامل مع حرائق في المناطق الحضرية والصناعية، و2241 تدخلا للإجلاء الصحي، و478 تدخلا لحوادث متنوعة، في حين لم يتم تسجيل أي حالات غرق.يذكر أن الجزائر كانت قد شهدت حرائق غابات مهولة الصيف الماضي، حسبما ذكر مسؤول لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البلاد.وصرّح عبد الحميد عفرة، مندوب المخاطر في الداخلية الجزائرية، أن ما يقرب من 6 آلاف شخص تضرروا من حرائق الغابات، التي اندلعت بسبب المناخ الاستثنائي الذي تعرضت له البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وتأثرت البلاد مثل العديد من غيرها من دول العالم بالتغيرات المناخية، بحسب المسؤول الجزائري، الذي أشار إلى أنه على عكس المخاطر الأخرى التي يشهدها العالم، فإن حرائق الغابات يمكن التنبؤ بها، ويكون العامل البشري هو السبب المباشر أو غير المباشر في حدوثها.وشهدت عدة مناطق شرقي الجزائر لحرائق غابات متفرقة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها، وشمل ذلك استخدام طائرات الإطفاء.

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العالم العربي, الجزائر, أخبار المناخ في العالم, الأخبار