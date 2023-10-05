عربي
القوات الروسية تقضي على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20231005/الجزائر-إخماد-حريق-غابة-بوزوران-في-باتنة-1081685596.html
الجزائر... إخماد حريق غابة "بوزوران" في باتنة
الجزائر... إخماد حريق غابة "بوزوران" في باتنة
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، أن حريق غابة "بوزوران" في بلدية باتنة تمت السيطرة عليه بشكل كامل. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:19+0000
2023-10-05T11:19+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار المناخ في العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079416721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3763724fc8547c312757e9c3ca40f4b6.jpg
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المديرية بيانا أوضحت فيه مستجدات الحرائق في جميع ولايات البلاد، حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي عدد تدخلاتها خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغ 2996 تدخل، بمتوسط تدخل كل 28 ثانية، فيما سجلت المصالح وقوع 197 حادث مرور خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 11 تدخلا بسبب حرائق الغطاء النباتي.وأشارت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن الحصيلة وقوع 69 تدخلا للتعامل مع حرائق في المناطق الحضرية والصناعية، و2241 تدخلا للإجلاء الصحي، و478 تدخلا لحوادث متنوعة، في حين لم يتم تسجيل أي حالات غرق.يذكر أن الجزائر كانت قد شهدت حرائق غابات مهولة الصيف الماضي، حسبما ذكر مسؤول لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البلاد.وصرّح عبد الحميد عفرة، مندوب المخاطر في الداخلية الجزائرية، أن ما يقرب من 6 آلاف شخص تضرروا من حرائق الغابات، التي اندلعت بسبب المناخ الاستثنائي الذي تعرضت له البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وتأثرت البلاد مثل العديد من غيرها من دول العالم بالتغيرات المناخية، بحسب المسؤول الجزائري، الذي أشار إلى أنه على عكس المخاطر الأخرى التي يشهدها العالم، فإن حرائق الغابات يمكن التنبؤ بها، ويكون العامل البشري هو السبب المباشر أو غير المباشر في حدوثها.وشهدت عدة مناطق شرقي الجزائر لحرائق غابات متفرقة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها، وشمل ذلك استخدام طائرات الإطفاء.
https://sputnikarabic.ae/20231003/أستراليا-حرائق-غابات-تجتاح-شرقي-البلاد-والسلطات-تطالب-بإخلاء-البيوت-1081613683.html
https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الجزائرية-تعلن-مقتل-10-عسكريين-وإصابة-25-آخرين-جراء-حرائق-الغابات-في-ولاية-بجاية-1079362499.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079416721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5265be3a3a50c9693315018d423ab65b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

الجزائر... إخماد حريق غابة "بوزوران" في باتنة

11:19 GMT 05.10.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaidيحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaid
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، أن حريق غابة "بوزوران" في بلدية باتنة تمت السيطرة عليه بشكل كامل.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المديرية بيانا أوضحت فيه مستجدات الحرائق في جميع ولايات البلاد، حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.
وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي عدد تدخلاتها خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغ 2996 تدخل، بمتوسط تدخل كل 28 ثانية، فيما سجلت المصالح وقوع 197 حادث مرور خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 11 تدخلا بسبب حرائق الغطاء النباتي.
اشتعال حرائق الغابات في أستراليا 1 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
أستراليا: حرائق غابات تجتاح شرقي البلاد والسلطات تطالب بإخلاء البيوت
3 أكتوبر, 07:57 GMT
وأشارت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن الحصيلة وقوع 69 تدخلا للتعامل مع حرائق في المناطق الحضرية والصناعية، و2241 تدخلا للإجلاء الصحي، و478 تدخلا لحوادث متنوعة، في حين لم يتم تسجيل أي حالات غرق.
يذكر أن الجزائر كانت قد شهدت حرائق غابات مهولة الصيف الماضي، حسبما ذكر مسؤول لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البلاد.
اندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين جراء حرائق الغابات في ولاية بجاية
24 يوليو, 17:21 GMT
وصرّح عبد الحميد عفرة، مندوب المخاطر في الداخلية الجزائرية، أن ما يقرب من 6 آلاف شخص تضرروا من حرائق الغابات، التي اندلعت بسبب المناخ الاستثنائي الذي تعرضت له البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وتأثرت البلاد مثل العديد من غيرها من دول العالم بالتغيرات المناخية، بحسب المسؤول الجزائري، الذي أشار إلى أنه على عكس المخاطر الأخرى التي يشهدها العالم، فإن حرائق الغابات يمكن التنبؤ بها، ويكون العامل البشري هو السبب المباشر أو غير المباشر في حدوثها.
وشهدت عدة مناطق شرقي الجزائر لحرائق غابات متفرقة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها، وشمل ذلك استخدام طائرات الإطفاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала