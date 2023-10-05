https://sputnikarabic.ae/20231005/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-نار-على-مركبة-إسرائيلية-وتحييد-منفذي-العملية-1081676449.html
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية وتحييد منفذي العملية
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية وتحييد منفذي العملية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قتل فلسطينيين اثنين، بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T06:38+0000
2023-10-05T06:38+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في أعقاب البلاغ الذي ورد عن تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق النار، قامت القوات بإغلاق طرقات في المنطقة ورصدت السيارة المشبوهة".وأضاف البيان: "بادر الجنود للاشتباك مع المخربين وتمكنوا من تحييدهما".ووفقا للبيان، "عثرت القوات الإسرائيلية داخل السيارة على سلاح من نوع M16 وأمشاط ذخيرة استخدمها المخربين"، حسب وصفهم.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة. وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود إسرائيليين، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، إثر زيادة في المداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وزيادة في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، فضلا عن موجة هجمات فلسطينية استهدفت إسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/إصابة-عشرات-الفلسطينيين-بالاختناق-خلال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-لمدينة-قلقيلية-1081671391.html
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية وتحييد منفذي العملية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قتل فلسطينيين اثنين، بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إنه "في أعقاب البلاغ الذي ورد عن تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق النار، قامت القوات بإغلاق طرقات في المنطقة ورصدت السيارة المشبوهة".
وأضاف البيان: "بادر الجنود للاشتباك مع المخربين وتمكنوا من تحييدهما".
ووفقا للبيان، "عثرت القوات الإسرائيلية داخل السيارة على سلاح من نوع M16 وأمشاط ذخيرة استخدمها المخربين"، حسب وصفهم.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم
عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة.
وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود إسرائيليين، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.
يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد العنف في الضفة الغربية
، إثر زيادة في المداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وزيادة في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، فضلا عن موجة هجمات فلسطينية استهدفت إسرائيليين.