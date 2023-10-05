https://sputnikarabic.ae/20231005/الجيش-الفرنسي-يعلن-موعد-بدء-انسحابه-من-النيجر-1081677186.html

الجيش الفرنسي يعلن موعد بدء انسحابه من النيجر

الجيش الفرنسي يعلن موعد بدء انسحابه من النيجر

أعلنت قيادة الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، أن القوات الفرنسية ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع"، بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر، منذ انقلاب... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T07:04+0000

2023-10-05T07:04+0000

2023-10-05T07:04+0000

العالم

أخبار العالم الآن

النيجر

أخبار النيجر

أخبار فرنسا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080673890_0:190:2888:1815_1920x0_80_0_0_bd3bdf43a2d9832be5c4db16886d70c4.jpg

ونقلت "فرانس برس" بيانا للقيادة الفرنسية، قالت فيه: "سنبدأ وقف العمليات العسكرية في النيجر الأسبوع الجاري، بشكل منظم وآمن وبالتنسيق مع النيجريين".ويأتي إعلان باريس عن بدء سحب قواتها العسكرية من النيجر، بعد أسبوع من عودة سفير فرنسا في نيامي إلى بلاده تحت ضغط من النظام الحاكم في النيجر.في سياق متصل، اتهم رئيس وزراء النيجر، علي الأمين زين، يوم الثلاثاء الماضي، فرنسا بالعمل على زعزعة استقرار بلاده، رغم إعلانها الانسحاب من النيجر.وأوضح علي الأمين زين، خلال تصريحات للصحفيين، قائلا إن "فرنسا إلى جانب أعدائنا الآخرين، تعمل على زعزعة أمن واستقرار النيجر، وهو أمر واضح للجميع".من جانبه، شكك وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، يوم الثلاثاء الماضي، في أن "فرنسا تنوي تنفيذ قرارها بسحب قواتها من النيجر"، مؤكدًا أن باريس تدعم الإرهاب في بلاده، بحسب قوله، وقال: "فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها بالانسحاب من النيجر"، مضيفا أن "فرنسا تمنعنا من استغلال مواردنا".ولفت تومبا إلى أن "المجلس العسكري في النيجر، وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لسحب قواته من النيجر".يذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد أعلنت، يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وصول السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، إلى باريس.وأمرت السلطات العسكرية في النيجر، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بطرد السفير الفرنسي من البلاد، ردا على تصرفات فرنسا "التي تتعارض مع مصالح النيجر"، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20231003/النيجر-فرنسا-لا-تنوي-الانسحاب-من-البلاد-1081639748.html

https://sputnikarabic.ae/20231003/برلماني-الجزائر-نجحت-في-إفشال-مخطط-فرنسا-للتدخل-العسكري-في-النيجر-1081633669.html

النيجر

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , الأخبار