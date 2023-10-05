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https://sputnikarabic.ae/20231005/الجيش-الفرنسي-يعلن-موعد-بدء-انسحابه-من-النيجر-1081677186.html
الجيش الفرنسي يعلن موعد بدء انسحابه من النيجر
الجيش الفرنسي يعلن موعد بدء انسحابه من النيجر
أعلنت قيادة الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، أن القوات الفرنسية ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع"، بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر، منذ انقلاب... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T07:04+0000
2023-10-05T07:04+0000
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ونقلت "فرانس برس" بيانا للقيادة الفرنسية، قالت فيه: "سنبدأ وقف العمليات العسكرية في النيجر الأسبوع الجاري، بشكل منظم وآمن وبالتنسيق مع النيجريين".ويأتي إعلان باريس عن بدء سحب قواتها العسكرية من النيجر، بعد أسبوع من عودة سفير فرنسا في نيامي إلى بلاده تحت ضغط من النظام الحاكم في النيجر.في سياق متصل، اتهم رئيس وزراء النيجر، علي الأمين زين، يوم الثلاثاء الماضي، فرنسا بالعمل على زعزعة استقرار بلاده، رغم إعلانها الانسحاب من النيجر.وأوضح علي الأمين زين، خلال تصريحات للصحفيين، قائلا إن "فرنسا إلى جانب أعدائنا الآخرين، تعمل على زعزعة أمن واستقرار النيجر، وهو أمر واضح للجميع".من جانبه، شكك وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، يوم الثلاثاء الماضي، في أن "فرنسا تنوي تنفيذ قرارها بسحب قواتها من النيجر"، مؤكدًا أن باريس تدعم الإرهاب في بلاده، بحسب قوله، وقال: "فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها بالانسحاب من النيجر"، مضيفا أن "فرنسا تمنعنا من استغلال مواردنا".ولفت تومبا إلى أن "المجلس العسكري في النيجر، وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لسحب قواته من النيجر".يذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد أعلنت، يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وصول السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، إلى باريس.وأمرت السلطات العسكرية في النيجر، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بطرد السفير الفرنسي من البلاد، ردا على تصرفات فرنسا "التي تتعارض مع مصالح النيجر"، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231003/النيجر-فرنسا-لا-تنوي-الانسحاب-من-البلاد-1081639748.html
https://sputnikarabic.ae/20231003/برلماني-الجزائر-نجحت-في-إفشال-مخطط-فرنسا-للتدخل-العسكري-في-النيجر-1081633669.html
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , الأخبار

الجيش الفرنسي يعلن موعد بدء انسحابه من النيجر

07:04 GMT 05.10.2023
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023
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أعلنت قيادة الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، أن القوات الفرنسية ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع"، بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر، منذ انقلاب يوليو/ تموز.
ونقلت "فرانس برس" بيانا للقيادة الفرنسية، قالت فيه: "سنبدأ وقف العمليات العسكرية في النيجر الأسبوع الجاري، بشكل منظم وآمن وبالتنسيق مع النيجريين".
ويأتي إعلان باريس عن بدء سحب قواتها العسكرية من النيجر، بعد أسبوع من عودة سفير فرنسا في نيامي إلى بلاده تحت ضغط من النظام الحاكم في النيجر.
يساعد جنود فرنسيون في الغالب مواطنين فرنسيين في حافلة تنتظر إعادتهم جواً إلى فرنسا على متن طائرة عسكرية فرنسية، في المطار الدولي في نيامي، النيجر، 1 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
النيجر: فرنسا لا تنوي الانسحاب من البلاد
3 أكتوبر, 20:57 GMT
في سياق متصل، اتهم رئيس وزراء النيجر، علي الأمين زين، يوم الثلاثاء الماضي، فرنسا بالعمل على زعزعة استقرار بلاده، رغم إعلانها الانسحاب من النيجر.
وأوضح علي الأمين زين، خلال تصريحات للصحفيين، قائلا إن "فرنسا إلى جانب أعدائنا الآخرين، تعمل على زعزعة أمن واستقرار النيجر، وهو أمر واضح للجميع".
من جانبه، شكك وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، يوم الثلاثاء الماضي، في أن "فرنسا تنوي تنفيذ قرارها بسحب قواتها من النيجر"، مؤكدًا أن باريس تدعم الإرهاب في بلاده، بحسب قوله، وقال: "فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها بالانسحاب من النيجر"، مضيفا أن "فرنسا تمنعنا من استغلال مواردنا".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
برلماني: الجزائر نجحت في إفشال مخطط فرنسا للتدخل العسكري في النيجر
3 أكتوبر, 15:35 GMT
ولفت تومبا إلى أن "المجلس العسكري في النيجر، وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لسحب قواته من النيجر".
يذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد أعلنت، يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وصول السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، إلى باريس.
وأمرت السلطات العسكرية في النيجر، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بطرد السفير الفرنسي من البلاد، ردا على تصرفات فرنسا "التي تتعارض مع مصالح النيجر"، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد.
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