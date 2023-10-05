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https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الأمريكية-تؤكد-إسقاط-مسيرة-تركية-في-سوريا-وتصف-الحادث-بـالمؤسف-1081702980.html
الدفاع الأمريكية تؤكد إسقاط مسيرة تركية في سوريا وتصف الحادث بـ"المؤسف"‏
الدفاع الأمريكية تؤكد إسقاط مسيرة تركية في سوريا وتصف الحادث بـ"المؤسف"‏
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجنرال بات رايدر، اليوم الخميس، أن طائرة ‏أمريكية من طراز "إف-16" أسقطت طائرة تركية دون طيار في سوريا،... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T20:48+0000
2023-10-05T20:48+0000
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وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون: "إنه حادث مؤسف، لكن ليس لدينا ما يشير إلى أن تركيا كانت تستهدف عمدا القوات الأمريكية".وذكر رايدر أنه "ردا على التهديد المتصور، تم نشر مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" لاحقا للاشتباك مع الطائرة دون طيار التركية دفاعا عن النفس".وأكد المتحدث باسم "البنتاغون" أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى محادثات مع نظيره التركي، بعد الحادث، وشددا على التنسيق المستمر بين بلديهما.وتنشر أمريكا نحو 900 جندي في سوريا، بدعوى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتنفذ غارات متكررة تقول إنها تستهدف الإرهابيين، فيما تؤكد الحكومة السورية أن القوات الأمريكية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني، ووجودها يقوم على سرقة النفط السوري.
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الأمريكية تؤكد إسقاط مسيرة تركية في سوريا وتصف الحادث بـ"المؤسف"‏

20:48 GMT 05.10.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجنرال بات رايدر، اليوم الخميس، أن طائرة ‏أمريكية من طراز "إف-16" أسقطت طائرة تركية دون طيار في سوريا، لكنه قال إنه لا يوجد ما يشير ‏إلى أن تركيا تستهدف عمدا القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.‏
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون: "إنه حادث مؤسف، لكن ليس لدينا ما يشير إلى أن تركيا كانت تستهدف عمدا القوات الأمريكية".

وأضاف أن "طائرة تركية دون طيار كانت متجهة نحو موقع القوات الأمريكية، والقادة الأمريكيون قيّموا هذه الطائرة، التي اقتربت لمسافة نصف كيلومتر من القوات الأمريكية، باعتبارها تهديدا محتملا".

وذكر رايدر أنه "ردا على التهديد المتصور، تم نشر مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" لاحقا للاشتباك مع الطائرة دون طيار التركية دفاعا عن النفس".
وأكد المتحدث باسم "البنتاغون" أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى محادثات مع نظيره التركي، بعد الحادث، وشددا على التنسيق المستمر بين بلديهما.
وتنشر أمريكا نحو 900 جندي في سوريا، بدعوى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتنفذ غارات متكررة تقول إنها تستهدف الإرهابيين، فيما تؤكد الحكومة السورية أن القوات الأمريكية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني، ووجودها يقوم على سرقة النفط السوري.
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