https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-من-الطائرات-الانتحارية-أثناء-تدميرها-لمواقع-أوكرانية-فيديو-1081675036.html
طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لاستخدام الطائرات الانتحارية من قبل القوات الروسية في تدمير مواقع أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T05:39+0000
2023-10-05T05:39+0000
2023-10-05T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وهاجم مقاتلو مجموعة "إيفانوفو" المحمولة جوا مواقع المسلحين الأوكرانيين في مزارع الغابات، بمساعدة طائرات دون طيار من النوع الانتحاري "كاميكازي".ويظهر في الفيديو كيف يتم التحكم بالطائرة من دون طيار، حيث يقومون بإعداد طائرة الـ"كاميكازي" وإطلاقها في السماء، وتوجيهها إلى المنطقة المحددة لإصابة الهدف بدقة عالية.وتتمتع الطائرات من دون طيار "الانتحارية"، بالمقارنة مع تلك التقليدية، بعدد من المزايا كسهولة الاستخدام والقدرة على متابعة الهدف بسرعة عالية. تعمل هذه الأجهزة بشكل فعال إن كان في ملاجئ العدو أو على الأهداف المتحركة. كل هذا يتوقف على مهارة المشغل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
05:39 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 05:51 GMT 05.10.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لاستخدام الطائرات الانتحارية من قبل القوات الروسية في تدمير مواقع أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك.
وهاجم مقاتلو مجموعة "إيفانوفو" المحمولة جوا مواقع المسلحين الأوكرانيين في مزارع الغابات، بمساعدة طائرات دون طيار من النوع الانتحاري "كاميكازي".
ويظهر في الفيديو كيف يتم التحكم بالطائرة من دون طيار، حيث يقومون بإعداد طائرة الـ"كاميكازي" وإطلاقها في السماء
، وتوجيهها إلى المنطقة المحددة لإصابة الهدف بدقة عالية.
وتتمتع الطائرات من دون طيار "الانتحارية"، بالمقارنة مع تلك التقليدية، بعدد من المزايا كسهولة الاستخدام والقدرة على متابعة الهدف بسرعة عالية. تعمل هذه الأجهزة بشكل فعال إن كان في ملاجئ العدو أو على الأهداف المتحركة. كل هذا يتوقف على مهارة المشغل.