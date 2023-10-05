عربي
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-من-الطائرات-الانتحارية-أثناء-تدميرها-لمواقع-أوكرانية-فيديو-1081675036.html
طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لاستخدام الطائرات الانتحارية من قبل القوات الروسية في تدمير مواقع أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T05:39+0000
2023-10-05T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1d/1081509529_0:0:1122:631_1920x0_80_0_0_ed8ccc5b9652f8c183b8755a01bc29e8.png
وهاجم مقاتلو مجموعة "إيفانوفو" المحمولة جوا مواقع المسلحين الأوكرانيين في مزارع الغابات، بمساعدة طائرات دون طيار من النوع الانتحاري "كاميكازي".ويظهر في الفيديو كيف يتم التحكم بالطائرة من دون طيار، حيث يقومون بإعداد طائرة الـ"كاميكازي" وإطلاقها في السماء، وتوجيهها إلى المنطقة المحددة لإصابة الهدف بدقة عالية.وتتمتع الطائرات من دون طيار "الانتحارية"، بالمقارنة مع تلك التقليدية، بعدد من المزايا كسهولة الاستخدام والقدرة على متابعة الهدف بسرعة عالية. تعمل هذه الأجهزة بشكل فعال إن كان في ملاجئ العدو أو على الأهداف المتحركة. كل هذا يتوقف على مهارة المشغل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1d/1081509529_96:0:939:632_1920x0_80_0_0_2446b6ade779639e2dc3ac0d87c90e2c.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو

05:39 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 05:51 GMT 05.10.2023)
© Photoمسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وتدمرها
مسيرة روسية تسقط كقذيفة على ستريدسفان 122 سويدية وتدمرها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لاستخدام الطائرات الانتحارية من قبل القوات الروسية في تدمير مواقع أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك.
وهاجم مقاتلو مجموعة "إيفانوفو" المحمولة جوا مواقع المسلحين الأوكرانيين في مزارع الغابات، بمساعدة طائرات دون طيار من النوع الانتحاري "كاميكازي".
ويظهر في الفيديو كيف يتم التحكم بالطائرة من دون طيار، حيث يقومون بإعداد طائرة الـ"كاميكازي" وإطلاقها في السماء، وتوجيهها إلى المنطقة المحددة لإصابة الهدف بدقة عالية.
وتتمتع الطائرات من دون طيار "الانتحارية"، بالمقارنة مع تلك التقليدية، بعدد من المزايا كسهولة الاستخدام والقدرة على متابعة الهدف بسرعة عالية. تعمل هذه الأجهزة بشكل فعال إن كان في ملاجئ العدو أو على الأهداف المتحركة. كل هذا يتوقف على مهارة المشغل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала