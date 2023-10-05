https://sputnikarabic.ae/20231005/الصين-تزود-كل-جندي-مشاة-لديها-بـ-4-طائرات-مسيرة-محمولة-الظهر-فيديو-1081691194.html
الصين تزود كل جندي مشاة لديها بـ 4 طائرات مسيرة محمولة الظهر... فيديو
الصين تزود كل جندي مشاة لديها بـ 4 طائرات مسيرة محمولة الظهر... فيديو
أفادت صحيفة صينية في تقرير، يوم أمس الأربعاء، بأن الصين عرضت، خلال المؤتمر الدفاعي الخاص، نموذجًا لطائرة مسيرة صغيرة يمكن حملها بسهولة بواسطة الجندي. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T13:57+0000
2023-10-05T13:57+0000
2023-10-05T13:57+0000
العالم
الصين
اقتصاد
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وذكرت الصحيفة أن الطائرة المسيرة التي تزن أقل من 2 كيلوغرام، توضع في حقيبة ظهر، ويستطيع الجندي الواحد حمل 4 منها في وقت واحد.وأوضحت صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست" أن المسيرة الخفيفة الوزن ذات إمكانيات هائلة وإصابات دقيقة، وقدمت الصين أكثر من 300 نموذج من المسيرات معظمها عسكرية، في معرض "ميانيانغ" للصناعات الدفاعية.وكان من بين المسيرات المعروضة واحدة صغيرة للغاية تزن 1.8 كيلوغرام فقط، ومزودة بنظام تحديد مواقع وتتبع وتستطيع تنفيذ هجوم انتحاري بسرعة تتجاوز 170 كم/س، ويتحمل كمية متفجرات بوزن 500 غرام وزمن طيران يصل إلى 30 دقيقة.ويواصل العسكريون الصينيون إنتاج مسيرات كبيرة متعددة المهام، ومنها النموذج الجديد من "تي بي"، وهي واحدة من أكبر الطائرات دون طيار التي نشرها الجيش الصيني والمستخدمة في الدوريات حول تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20231005/إيران-تدين-تصريحات-بريطانيا-المتطفلة-بشأن-إطلاق-قمرها-الصناعي-1081689943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, اقتصاد
الصين تزود كل جندي مشاة لديها بـ 4 طائرات مسيرة محمولة الظهر... فيديو
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أفادت صحيفة صينية في تقرير، يوم أمس الأربعاء، بأن الصين عرضت، خلال المؤتمر الدفاعي الخاص، نموذجًا لطائرة مسيرة صغيرة يمكن حملها بسهولة بواسطة الجندي.
وذكرت الصحيفة أن الطائرة المسيرة التي تزن أقل من 2 كيلوغرام، توضع في حقيبة ظهر، ويستطيع الجندي الواحد حمل 4 منها في وقت واحد.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الصيني ينوي استخدام هذه الطائرة كسلاح أساسي ضمن العتاد الخاص بكل جندي.
وأوضحت صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست" أن المسيرة الخفيفة الوزن ذات إمكانيات هائلة وإصابات دقيقة، وقدمت الصين أكثر من 300 نموذج من المسيرات معظمها عسكرية، في معرض "ميانيانغ" للصناعات الدفاعية.
وكان من بين المسيرات المعروضة واحدة صغيرة للغاية تزن 1.8 كيلوغرام فقط، ومزودة بنظام تحديد مواقع وتتبع وتستطيع تنفيذ هجوم انتحاري بسرعة تتجاوز 170 كم/س، ويتحمل كمية متفجرات بوزن 500 غرام وزمن طيران يصل إلى 30 دقيقة.
وأكدت الصحيفة أن الجندي يستطيع بمفرده أن يطلق الطائرات الأربع تباعا وبسهولة تامة.
ويواصل العسكريون الصينيون إنتاج مسيرات كبيرة متعددة المهام
، ومنها النموذج الجديد من "تي بي"، وهي واحدة من أكبر الطائرات دون طيار التي نشرها الجيش الصيني والمستخدمة في الدوريات حول تايوان.