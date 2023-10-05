https://sputnikarabic.ae/20231005/الطيران-الروسي-يدمر-زورقا-مسيرا-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-1081694487.html
الطيران الروسي يدمر زورقا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود
الطيران الروسي يدمر زورقا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية دمرت زورقًا أوكرانيًا مسيّرا في البحر الأسود. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T14:54+0000
2023-10-05T14:54+0000
2023-10-05T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081586949_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_587a398027840a7615b7e19887d41bd7.jpg
وجاء في البيان: "في 5 أكتوبر، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، اكتشف الطيران البحري لأسطول البحر الأسود ودمّر قاربًا مسيرا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية". وتحاول القوات الأوكرانية باستمرار مهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم من البحر باستخدام طائرات مسيرة، كما ترسل مجموعات تخريبية واستطلاعية إلى هناك. وهكذا، أوقفت قوات الأمن، في اليوم السابق، مخربين كانوا يحاولون النزول في منطقة كيب طرخانكوت من أجل التقاط صور ومقاطع فيديو استفزازية هناك على خلفية العلم الأوكراني. للقيام بذلك، استخدموا القوارب العسكرية العالية السرعة والزلاجات النفاثة. أوقفت القوات الجوية الروسية تحركاتها بغارة جوية، وتم القبض على أحد المخربين. إلى ذلك، دمرت الطائرات الروسية، في 10 سبتمبر/أيلول، ثلاثة زوارق تقل قوات أوكرانية في منطقة جزيرة زميني متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وفي 4 سبتمبر، دمرت أربعة زوارق تابعة لقوات "ويلارد" البحرية، كانت متجهة نحو طرخانكوت. حاولت مفرزة أوكرانية أخرى النزول في شبه جزيرة القرم في 30 أغسطس/آب - ثم قام الجيش الروسي أيضًا بتدمير أربعة قوارب والقضاء على نحو 50 شخصًا.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الدفاع-الروسية-إسقاط-صاروخ-نبتون-أوكراني-فوق-البحر-الأسود-1081637578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081586949_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_9c73fa18732ce79f632cee5e96c841a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الطيران الروسي يدمر زورقا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية دمرت زورقًا أوكرانيًا مسيّرا في البحر الأسود.
وجاء في البيان: "في 5 أكتوبر، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، اكتشف الطيران البحري لأسطول البحر الأسود ودمّر قاربًا مسيرا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتحاول القوات الأوكرانية باستمرار مهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم من البحر باستخدام طائرات مسيرة، كما ترسل مجموعات تخريبية واستطلاعية إلى هناك.
وهكذا، أوقفت قوات الأمن، في اليوم السابق، مخربين كانوا يحاولون النزول في منطقة كيب طرخانكوت من أجل التقاط صور ومقاطع فيديو استفزازية هناك على خلفية العلم الأوكراني.
للقيام بذلك، استخدموا القوارب العسكرية العالية السرعة والزلاجات النفاثة. أوقفت القوات الجوية الروسية تحركاتها بغارة جوية، وتم القبض على أحد المخربين.
إلى ذلك، دمرت الطائرات الروسية، في 10 سبتمبر/أيلول، ثلاثة زوارق تقل قوات أوكرانية في منطقة جزيرة زميني متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وفي 4 سبتمبر، دمرت أربعة زوارق تابعة لقوات "ويلارد" البحرية، كانت متجهة نحو طرخانكوت.
حاولت مفرزة أوكرانية أخرى النزول في شبه جزيرة القرم في 30 أغسطس/آب - ثم قام الجيش الروسي أيضًا بتدمير أربعة قوارب والقضاء على نحو 50 شخصًا.