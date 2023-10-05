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بوتين: تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الطيران-الروسي-يدمر-زورقا-مسيرا-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-1081694487.html
الطيران الروسي يدمر زورقا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود
الطيران الروسي يدمر زورقا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية دمرت زورقًا أوكرانيًا مسيّرا في البحر الأسود. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T14:54+0000
2023-10-05T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "في 5 أكتوبر، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، اكتشف الطيران البحري لأسطول البحر الأسود ودمّر قاربًا مسيرا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية". وتحاول القوات الأوكرانية باستمرار مهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم من البحر باستخدام طائرات مسيرة، كما ترسل مجموعات تخريبية واستطلاعية إلى هناك. وهكذا، أوقفت قوات الأمن، في اليوم السابق، مخربين كانوا يحاولون النزول في منطقة كيب طرخانكوت من أجل التقاط صور ومقاطع فيديو استفزازية هناك على خلفية العلم الأوكراني. للقيام بذلك، استخدموا القوارب العسكرية العالية السرعة والزلاجات النفاثة. أوقفت القوات الجوية الروسية تحركاتها بغارة جوية، وتم القبض على أحد المخربين. إلى ذلك، دمرت الطائرات الروسية، في 10 سبتمبر/أيلول، ثلاثة زوارق تقل قوات أوكرانية في منطقة جزيرة زميني متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وفي 4 سبتمبر، دمرت أربعة زوارق تابعة لقوات "ويلارد" البحرية، كانت متجهة نحو طرخانكوت. حاولت مفرزة أوكرانية أخرى النزول في شبه جزيرة القرم في 30 أغسطس/آب - ثم قام الجيش الروسي أيضًا بتدمير أربعة قوارب والقضاء على نحو 50 شخصًا.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الدفاع-الروسية-إسقاط-صاروخ-نبتون-أوكراني-فوق-البحر-الأسود-1081637578.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الطيران الروسي يدمر زورقا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود

14:54 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Сергей Мальгавко
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية دمرت زورقًا أوكرانيًا مسيّرا في البحر الأسود.
وجاء في البيان: "في 5 أكتوبر، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، اكتشف الطيران البحري لأسطول البحر الأسود ودمّر قاربًا مسيرا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتحاول القوات الأوكرانية باستمرار مهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم من البحر باستخدام طائرات مسيرة، كما ترسل مجموعات تخريبية واستطلاعية إلى هناك.
صاروخ نبتون الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود
3 أكتوبر, 18:59 GMT
وهكذا، أوقفت قوات الأمن، في اليوم السابق، مخربين كانوا يحاولون النزول في منطقة كيب طرخانكوت من أجل التقاط صور ومقاطع فيديو استفزازية هناك على خلفية العلم الأوكراني.
للقيام بذلك، استخدموا القوارب العسكرية العالية السرعة والزلاجات النفاثة. أوقفت القوات الجوية الروسية تحركاتها بغارة جوية، وتم القبض على أحد المخربين.
إلى ذلك، دمرت الطائرات الروسية، في 10 سبتمبر/أيلول، ثلاثة زوارق تقل قوات أوكرانية في منطقة جزيرة زميني متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وفي 4 سبتمبر، دمرت أربعة زوارق تابعة لقوات "ويلارد" البحرية، كانت متجهة نحو طرخانكوت.
حاولت مفرزة أوكرانية أخرى النزول في شبه جزيرة القرم في 30 أغسطس/آب - ثم قام الجيش الروسي أيضًا بتدمير أربعة قوارب والقضاء على نحو 50 شخصًا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMT
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