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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-35-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1081673370.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 35 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 35 مرة خلال اليوم الماضي
أعلنت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم الحربية المرتبطة بأوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T00:05+0000
2023-10-05T00:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت الممثلية في بيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 35 حادثة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "في اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 18 قصفًا بالمدفعية عيار 155 ملم. وفي اتجاه غورلوفكا، 12 قصفًا بالمدفعية عيار 155 و152 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتا، خمسة قصفًا بالمدفعية عيار 155 و152 ملم. تم إطلاق 118 قذيفة مختلفة".وتعرضت مناطق سكنية في ست مدن من الجمهورية لنيران العدو، بما في ذلك دونيتسك، غورلوفكا، وهولموفسكي، وزايتسيفو، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتسكي.وتلقت الممثلية تقارير عن إصابة شخصين مدنيين في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الروسية-تدمير-مركز-للتحكم-والاتصالات-ومستودع-أسلحة-تابعين-للجيش-الأوكراني-بدونيتسك-1081641260.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 35 مرة خلال اليوم الماضي

00:05 GMT 05.10.2023
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik
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أعلنت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم الحربية المرتبطة بأوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 35 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، باطلاق 118 قذيفة.
وقالت الممثلية في بيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 35 حادثة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير مركز للتحكم والاتصالات ومستودع أسلحة تابعين للجيش الأوكراني في دونيتسك
أمس, 03:03 GMT
وأضافت: "في اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 18 قصفًا بالمدفعية عيار 155 ملم. وفي اتجاه غورلوفكا، 12 قصفًا بالمدفعية عيار 155 و152 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتا، خمسة قصفًا بالمدفعية عيار 155 و152 ملم. تم إطلاق 118 قذيفة مختلفة".
وتعرضت مناطق سكنية في ست مدن من الجمهورية لنيران العدو، بما في ذلك دونيتسك، غورلوفكا، وهولموفسكي، وزايتسيفو، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتسكي.
وتلقت الممثلية تقارير عن إصابة شخصين مدنيين في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.
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