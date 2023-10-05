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القوات الروسية تقضي على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الروسية-تتخذ-مواقع-مفيدة-عسكريا-بالقرب-من-رابوتينو-1081686489.html
القوات الروسية تتخذ مواقع مفيدة عسكريا بالقرب من رابوتينو
القوات الروسية تتخذ مواقع مفيدة عسكريا بالقرب من رابوتينو
أعلن رئيس مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الروسية تحتل مواقع مفيدة عسكريا في منطقة رابوتينو. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:25+0000
2023-10-05T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المسؤول: "رابوتينو منطقة رمادية، أعتقد أنكم تعرفون ذلك. قواتنا تتماسك بهدوء من اليمين ومن التل الأيسر من رابوتينو. نحن نطلق النار على العدو".وأكد أن الوحدات الروسية تحتل مواقع مفيدة ويمكنها إطلاق النار على القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في الأراضي المنخفضة بين رابوتينو وفيربوف.وأوضح باليتسكي أن المدفعية تستخدم بشكل أساسي في الضربات.واختتم: "نحن راضون عن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم".وكما ذكرت وزارة الدفاع في تقرير بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول، قامت الوحدات الروسية، بالتعاون مع الطيران، بضرب قوات ومعدات اللواءين الميكانيكيين 65 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وشمال رابوتينو.وقد نشرت أوكرانيا ألوية احتياطية استراتيجية دربها مدربون غربيون في المنطقة، لكن الجيش الروسي يواصل الاحتفاظ بمواقعه هناك.
https://sputnikarabic.ae/20231005/قذيفة-مدفعية-روسية-تحول-بالادين-أوكراني-إلى-كتلة-نيران-فيديو--1081684018.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تتخذ مواقع مفيدة عسكريا بالقرب من رابوتينو

11:25 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
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أعلن رئيس مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الروسية تحتل مواقع مفيدة عسكريا في منطقة رابوتينو.
وقال المسؤول: "رابوتينو منطقة رمادية، أعتقد أنكم تعرفون ذلك. قواتنا تتماسك بهدوء من اليمين ومن التل الأيسر من رابوتينو. نحن نطلق النار على العدو".
وأكد أن الوحدات الروسية تحتل مواقع مفيدة ويمكنها إطلاق النار على القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في الأراضي المنخفضة بين رابوتينو وفيربوف.
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو
10:24 GMT
وأوضح باليتسكي أن المدفعية تستخدم بشكل أساسي في الضربات.
واختتم: "نحن راضون عن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم".
وكما ذكرت وزارة الدفاع في تقرير بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول، قامت الوحدات الروسية، بالتعاون مع الطيران، بضرب قوات ومعدات اللواءين الميكانيكيين 65 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وشمال رابوتينو.
وقد نشرت أوكرانيا ألوية احتياطية استراتيجية دربها مدربون غربيون في المنطقة، لكن الجيش الروسي يواصل الاحتفاظ بمواقعه هناك.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:22 GMT
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