https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الروسية-تتخذ-مواقع-مفيدة-عسكريا-بالقرب-من-رابوتينو-1081686489.html
القوات الروسية تتخذ مواقع مفيدة عسكريا بالقرب من رابوتينو
القوات الروسية تتخذ مواقع مفيدة عسكريا بالقرب من رابوتينو
أعلن رئيس مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الروسية تحتل مواقع مفيدة عسكريا في منطقة رابوتينو. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:25+0000
2023-10-05T11:25+0000
2023-10-05T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المسؤول: "رابوتينو منطقة رمادية، أعتقد أنكم تعرفون ذلك. قواتنا تتماسك بهدوء من اليمين ومن التل الأيسر من رابوتينو. نحن نطلق النار على العدو".وأكد أن الوحدات الروسية تحتل مواقع مفيدة ويمكنها إطلاق النار على القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في الأراضي المنخفضة بين رابوتينو وفيربوف.وأوضح باليتسكي أن المدفعية تستخدم بشكل أساسي في الضربات.واختتم: "نحن راضون عن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم".وكما ذكرت وزارة الدفاع في تقرير بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول، قامت الوحدات الروسية، بالتعاون مع الطيران، بضرب قوات ومعدات اللواءين الميكانيكيين 65 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وشمال رابوتينو.وقد نشرت أوكرانيا ألوية احتياطية استراتيجية دربها مدربون غربيون في المنطقة، لكن الجيش الروسي يواصل الاحتفاظ بمواقعه هناك.
https://sputnikarabic.ae/20231005/قذيفة-مدفعية-روسية-تحول-بالادين-أوكراني-إلى-كتلة-نيران-فيديو--1081684018.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تتخذ مواقع مفيدة عسكريا بالقرب من رابوتينو
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أعلن رئيس مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الروسية تحتل مواقع مفيدة عسكريا في منطقة رابوتينو.
وقال المسؤول: "رابوتينو منطقة رمادية، أعتقد أنكم تعرفون ذلك. قواتنا تتماسك بهدوء من اليمين ومن التل الأيسر من رابوتينو. نحن نطلق النار على العدو".
وأكد أن الوحدات الروسية تحتل مواقع مفيدة ويمكنها إطلاق النار على القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في الأراضي المنخفضة بين رابوتينو وفيربوف.
وأوضح باليتسكي أن المدفعية تستخدم بشكل أساسي في الضربات.
واختتم: "نحن راضون عن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم".
وكما ذكرت وزارة الدفاع في تقرير بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول، قامت الوحدات الروسية، بالتعاون مع الطيران، بضرب قوات ومعدات اللواءين الميكانيكيين 65 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وشمال رابوتينو.
وقد نشرت أوكرانيا ألوية احتياطية استراتيجية دربها مدربون غربيون في المنطقة، لكن الجيش الروسي يواصل الاحتفاظ بمواقعه هناك.