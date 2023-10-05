https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الروسية-تدمر-مدرعات-أوكرانية-غربية-الصنع-من-بينها-ليوبارد-وبرادلي---1081693268.html
القوات الروسية تدمر مدرعات أوكرانية غربية الصنع من بينها "ليوبارد" و"برادلي"
القوات الروسية تدمر مدرعات أوكرانية غربية الصنع من بينها "ليوبارد" و"برادلي"
حصلت وكالة "سبوتنيك" على مشاهد حصرية، توثق لحظة تدمير القوات الروسية لمدرعات تابعة للقوات الأوكرانية. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T14:29+0000
2023-10-05T14:29+0000
2023-10-05T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد الحصرية تدمير القوات الخاصة في الجيش الروسي "عثمان" لناقلات جند ودبابات تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة، وطائرات دون طيار، وكان من بين الأهداف دبابات "ليوبارد" و"برادلي" غربية الصنع.وكشفت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن مجموع الخسائر للقوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إذ تم تدمير 484 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7518 طائرة من دون طيار و440 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و12334 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1160 راجمة صواريخ و6658 مدفعية ميدانية، و13809 مركبة عسكرية خاصة.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مدرعات أوكرانية غربية الصنع من بينها "ليوبارد" و"برادلي"
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على مشاهد حصرية، توثق لحظة تدمير القوات الروسية لمدرعات تابعة للقوات الأوكرانية.
وتظهر المشاهد الحصرية تدمير القوات الخاصة في الجيش الروسي "عثمان" لناقلات جند ودبابات تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة، وطائرات دون طيار، وكان من بين الأهداف دبابات "ليوبارد" و"برادلي" غربية الصنع.
وكشفت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن مجموع الخسائر للقوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إذ تم تدمير 484 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7518 طائرة من دون طيار و440 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و12334 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1160 راجمة صواريخ و6658 مدفعية ميدانية، و13809 مركبة عسكرية خاصة.