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قتلى وجرحى في هجوم إرهابي يستهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في سوريا
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الروسية-تستهدف-اللوائين-58-و72-الميكانيكيين-الأوكرانيين-في-دونيتسك-1081688591.html
القوات الروسية تستهدف اللوائين 58 و72 الميكانيكيين الأوكرانيين في دونيتسك
القوات الروسية تستهدف اللوائين 58 و72 الميكانيكيين الأوكرانيين في دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتوجيه ضربات استهدفت اللوائين 58 و72 الميكانيكيين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوقعت... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T12:03+0000
2023-10-05T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النيران على مفارز هجومية تابعة للوائين الميكانيكيين 58 و72 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزاينوي، نيكولسكوي ونوفوميخيلوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك أشارت الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجوما نفذه اللواء 128 للدفاع الإقليمي في منطقة قرية بريوتنوي بمقاطعة زابوروجيه.كما وجاء في البيان، أن خسائر العدو بلغت أكثر من 80 عسكري أوكراني، ومركبيتين، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "بيون".وذكرالبيان، أنه في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية الضرر بالمسلحين الأوكرانيين، ودحرت حوالي 45 مسلحا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير سيارتين خلال يوم واحد.وفي منطقة بوغدانوفكا تم تدمير مستودع ذخيرة، وأسلحة تابعة للمسلحين الأوكرانيين.وأضافت الدفاع أنه تم إسقاط 27 طائرة دون طيار في مناطق كريمينتس، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبروليتاركا في منطقة خيرسون، وميرنوي في منطقة زابوروجيه، وتافولزانكا في منطقة خاركوف، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الروسية-تعترض-قذيفة-جدام-الموجهة-وتسقط-27-طائرة-مسيرة--عاجل-1081688490.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف اللوائين 58 و72 الميكانيكيين الأوكرانيين في دونيتسك

12:03 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 12:41 GMT 05.10.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتوجيه ضربات استهدفت اللوائين 58 و72 الميكانيكيين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوقعت خسائر جسيمة في صفوفهم.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النيران على مفارز هجومية تابعة للوائين الميكانيكيين 58 و72 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزاينوي، نيكولسكوي ونوفوميخيلوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك أشارت الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجوما نفذه اللواء 128 للدفاع الإقليمي في منطقة قرية بريوتنوي بمقاطعة زابوروجيه.
كما وجاء في البيان، أن خسائر العدو بلغت أكثر من 80 عسكري أوكراني، ومركبيتين، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "بيون".
طائرة دون طيار تشيكية بريموكو وان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعترض قذيفة "جدام" الموجهة وتسقط 27 طائرة مسيرة
12:01 GMT
وذكرالبيان، أنه في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية الضرر بالمسلحين الأوكرانيين، ودحرت حوالي 45 مسلحا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير سيارتين خلال يوم واحد.
وشن الطيران الحربي، والطائرات المسيرة، وراجمات الصواريخ الروسية هجمات مكثفة على معاقل المسلحين الأوكرانيين في 107 مناطق.
وفي منطقة بوغدانوفكا تم تدمير مستودع ذخيرة، وأسلحة تابعة للمسلحين الأوكرانيين.
وأضافت الدفاع أنه تم إسقاط 27 طائرة دون طيار في مناطق كريمينتس، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبروليتاركا في منطقة خيرسون، وميرنوي في منطقة زابوروجيه، وتافولزانكا في منطقة خاركوف، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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