https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الروسية-تشارك-في-مناورات-مشتركة-مع-الجيش-السوري-للتدرب-على-الإنزال-المظلي-1081674541.html
القوات الروسية تشارك في مناورات مشتركة مع الجيش السوري للتدرب على الإنزال المظلي
القوات الروسية تشارك في مناورات مشتركة مع الجيش السوري للتدرب على الإنزال المظلي
أجرت القوات الجوية الروسية، مناورات مشتركة مع القوات الخاصة السورية جرى خلالها إنزال القوات خلال فترتي النهار والليل، بمشاركة مروحيات هجومية وطائرات نقل روسية. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T04:42+0000
2023-10-05T04:42+0000
2023-10-05T04:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت لقطات عرضتها وزارة الدفاع للمناورات، عمليات إنزال مظلي جماعية للقوات الخاصة السورية ليلًا ونهارًا من على متن مروحيات روسية، و طائرات نقل من طراز "إليوشن-76".وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات جرت بقيادة مدربين روس مع عسكريين من الفرقة 25 للقوات الخاصة في الجيش السوري، واستُخدمت خلال عمليات الإنزال المظلي طائرات نقل ومروحيات تابعة للقوات الجوية الروسية.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم تنفيذ أكثر من 1500 قفزة فوق صحاري محافظة إدلب وجبال اللاذقية، والبحر المتوسط خلال المناورات.وتابعت وزارة الدفاع الروسية بحسب البيان "خلال هذا التمرين، تدربت قوات سورية لأول مرة في تاريخ الجيش العربي السوري على عمليات إنزال مظلي جماعي من طائرة نقل من طراز إليوشن-76 تابعة للقوات الجوية الروسية، باستخدام مظلات 'أرباليت-2' وأجهزة رؤية ليلية من على ارتفاع 5 آلاف متر".ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تدربت القوات الخاصة السورية في المرحلة النهائية للمناورات على السيطرة على مطار وهمي للعدو بعد عملية إنزال نفذتها من مروحيات "مي-8 إيه إم تي إس إتش" التابعة للقوات الجوية الروسية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات السورية تلقت دعما نيرانيا من الجو من مروحيات "كا-52" الروسية أثناء استيلائها على المطار الوهمي للعدو.
https://sputnikarabic.ae/20230824/القوات-الروسية-تجري-تدريبات-هندسية-مع-وحدات-من-الجيش-العربي-السوري-في-حلب-فيديو-1080371755.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
القوات الروسية تشارك في مناورات مشتركة مع الجيش السوري للتدرب على الإنزال المظلي
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أجرت القوات الجوية الروسية، مناورات مشتركة مع القوات الخاصة السورية جرى خلالها إنزال القوات خلال فترتي النهار والليل، بمشاركة مروحيات هجومية وطائرات نقل روسية.
موسكو - سبوتنيك
. وأظهرت لقطات عرضتها وزارة الدفاع للمناورات، عمليات إنزال مظلي جماعية للقوات الخاصة السورية ليلًا ونهارًا من على متن مروحيات روسية، و طائرات نقل من طراز "إليوشن-76".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات جرت بقيادة مدربين روس مع عسكريين من الفرقة 25 للقوات الخاصة في الجيش السوري، واستُخدمت خلال عمليات الإنزال المظلي طائرات نقل ومروحيات تابعة للقوات الجوية الروسية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم تنفيذ أكثر من 1500 قفزة فوق صحاري محافظة إدلب وجبال اللاذقية، والبحر المتوسط خلال المناورات.
وتابعت وزارة الدفاع الروسية بحسب البيان "خلال هذا التمرين، تدربت قوات سورية لأول مرة في تاريخ الجيش العربي السوري على عمليات إنزال مظلي جماعي من طائرة نقل من طراز إليوشن-76 تابعة للقوات الجوية الروسية، باستخدام مظلات 'أرباليت-2' وأجهزة رؤية ليلية من على ارتفاع 5 آلاف متر".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تدربت القوات الخاصة السورية في المرحلة النهائية للمناورات على السيطرة على مطار وهمي للعدو بعد عملية إنزال نفذتها من مروحيات "مي-8 إيه إم تي إس إتش" التابعة للقوات الجوية الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات السورية
تلقت دعما نيرانيا من الجو من مروحيات "كا-52" الروسية أثناء استيلائها على المطار الوهمي للعدو.