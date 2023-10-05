https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الروسية-تعترض-قذيفة-جدام-الموجهة-وتسقط-27-طائرة-مسيرة--عاجل-1081688490.html
القوات الروسية تعترض قذيفة "جدام" الموجهة وتسقط 27 طائرة مسيرة
القوات الروسية تعترض قذيفة "جدام" الموجهة وتسقط 27 طائرة مسيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية أسقطت قذيفة موجهة وأسقطت 27 طائرة مسيرة دون طيار في مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T12:01+0000
2023-10-05T12:01+0000
2023-10-05T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها إن الدفاعات الجوية اعترضت خلال اليوم قذيفة موجهة من طراز "جدام" وثمانية صواريخ من نظام الصواريخ "هيمارز" متعددة الإطلاق المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت الدفاع أنه تم إسقاط 27 طائرة دون طيار في مناطق كريمينتس، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبروليتاركا في منطقة خيرسون، وميرنوي في منطقة زابوروجيه، وتافولزانكا في منطقة خاركوف، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.وكشفت الدفاع عن مجموع الخسائر للقوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إذ تم تدمير 484 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7518 طائرة من دون طيار و440 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و12334 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1160 قاذفة صواريخ متعددة و6658 مدفعية ميدانية، و13809 مركبة عسكرية خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الروسية-تستهدف-اللوائين-58-و72-الميكانيكيين-الأوكرانيين-في-دونيتسك-1081688591.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تعترض قذيفة "جدام" الموجهة وتسقط 27 طائرة مسيرة
12:01 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 05.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية أسقطت قذيفة موجهة وأسقطت 27 طائرة مسيرة دون طيار في مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقالت الدفاع في بيانها إن الدفاعات الجوية اعترضت خلال اليوم قذيفة موجهة من طراز "جدام" وثمانية صواريخ من نظام الصواريخ "هيمارز" متعددة الإطلاق المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الدفاع أنه تم إسقاط 27 طائرة دون طيار في مناطق كريمينتس، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبروليتاركا في منطقة خيرسون، وميرنوي في منطقة زابوروجيه، وتافولزانكا في منطقة خاركوف، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وكشفت الدفاع عن مجموع الخسائر للقوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إذ تم تدمير 484 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7518 طائرة من دون طيار و440 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و12334 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1160 قاذفة صواريخ متعددة و6658 مدفعية ميدانية، و13809 مركبة عسكرية خاصة.