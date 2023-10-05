https://sputnikarabic.ae/20231005/باحث-دولي-الفشل-الأوكراني-ينعكس-تخبطا-أوروبيا-أمريكيا--1081680405.html

باحث دولي: الفشل الأوكراني ينعكس تخبطا أوروبيا أمريكيا

باحث دولي: الفشل الأوكراني ينعكس تخبطا أوروبيا أمريكيا

أشار الباحث في تاريخ العلاقات الدولية سمير أيوب إلى أن الصراع القائم بين روسيا وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كشف حقيقة السياسة التي تتبعها... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T09:36+0000

2023-10-05T09:36+0000

2023-10-05T09:36+0000

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ونوه أيوب بأن هذه السياسية التي تتبعها أمريكا مع حلفائها تقوم على السيطرة والهيمنة والاستمرار في ركوب سياسة القطب الواحد التي اعتمدتها واشنطن بعد تفكك الاتحاد السوفياتي عندما استغلت الأوضاع التي كانت سائدة في حينها لفرض هيمنتها وإملاءاتها على العديد من دول العالم.وتابع أيوب: "هناك دول وقفت إلى جانب روسيا دعما لتغيير السياسة العالمية وأخذ هذا الطابع يلقى ترحيبا وتوسّعا كبيرا وبرز من خلال مجموعات دولية مثل قمة شانغهاي وحلف "بريكس" وغيرها وبالتالي هناك دول ترغب بأن يكون لها دور رائد في السياسة العالمية".وأضاف أن "أمريكا لا تريد التسليم بهذا الوضع لذا افتعلت مشاكل وفجرت نقاطا ساخنة في العالم لاستفزاز الدول كما حصل مع روسيا من أجل فرض عقوبات مالية قاسية على العديد من البلدان على غرار ما حصل مع كوريا الشمالية، إيران، سوريا، الصين وروسيا".وأشار أيوب إلى أن أوروبا خسرت مبالغ مالية ضخمة نتيجة تمويل أوكرانيا ذهبت سدى، فالمساعدات العسكرية وحدها تقدر بما يقارب 27 مليار دولار، متحدثًا عن مخاوف أوروبية كبرى على مستوى الانعكاسات العسكرية إذ أنه في حال لم تقبل الأطراف الأخرى بالجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا لدرس وقبول المطالب الروسية المشروعة التي طرحتها قبل بدء العملية العسكرية قد ينعكس ذلك بتغيير روسيا استراتيجيتها العسكرية وتوسيع العملية العسكرية.وتابع: "ما يشدد عليه بوتين هو أن موسكو استطاعت البدء ببناء أسس لعالم متعدّد الأقطاب بعد فشل العقوبات على روسيا أي أنها مقابل النافذة التي أُغلقت مع أوروبا فتحت بابا واسعا مع العديد من دول العالم وخاصة دول العالم الثالث المؤثرة والتي بات لها وزن اقتصادي مثل الصين والهند وباكستان ووزن سياسي أيضا كإيران".

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