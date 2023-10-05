https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-أوكرانيا-تهدف-إلى-الإضرار-بالتيار-التركي-1081696572.html
بوتين: أوكرانيا تهدف إلى الإضرار بالتيار التركي
بوتين: أوكرانيا تهدف إلى الإضرار بالتيار التركي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأوكرانيين يهدفون إلى إلحاق الضرر بالتيار التركي، ويحاولون مهاجمته، وفي الأماكن التي يتم فيها إعداد القوارب المسيرة لمثل... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T16:47+0000
2023-10-05T16:47+0000
2023-10-05T16:47+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/05/1081692750_0:147:3116:1900_1920x0_80_0_0_9ec2a2bd83362dcd05a1bbcf3f076434.jpg
وقال بوتين في اجتماع لنادي فالداي ردا على سؤال حول الهجوم الإرهابي على التيار الشمالي: "نواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر خط التيار التركي. ويبدو أن الجماعات الإرهابية الأوكرانية تهدف إلى إلحاق الضرر به أيضا".وأشار إلى أن السفن الروسية تحرس أنظمة خطوط الأنابيب الممتدة على طول قاع البحر الأسود.وأضاف: "لكنهم يحاولون شن الهجوم باستمرار بمساعدة الطائرات المسيرة، التي يتم إعدادها، بما في ذلك بمشاركة مباشرة من المتخصصين والمستشارين الناطقين باللغة الإنجليزية. نسمع هذا على الهواء. اسمع الكلام باللغة الإنجليزية حيث يتم إعداد هذه القوارب المسيرة. بالنسبة لنا، هذه حقيقة واضحة. من يفعل ذلك في النهاية، استخلصوا استنتاجاتكم الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-تم-إجراء-اختبار-ناجح-لصاروخ-بوريفيستنيك-المجنح-1081695128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/05/1081692750_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ac18b98474816d93c4c47d8f92190c70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: أوكرانيا تهدف إلى الإضرار بالتيار التركي
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأوكرانيين يهدفون إلى إلحاق الضرر بالتيار التركي، ويحاولون مهاجمته، وفي الأماكن التي يتم فيها إعداد القوارب المسيرة لمثل هذه الهجمات، يتم التحدث باللغة الإنجليزية.
وقال بوتين في اجتماع لنادي فالداي ردا على سؤال حول الهجوم الإرهابي على التيار الشمالي: "نواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر خط التيار التركي. ويبدو أن الجماعات الإرهابية الأوكرانية تهدف إلى إلحاق الضرر به أيضا".
وأشار إلى أن السفن الروسية تحرس أنظمة خطوط الأنابيب الممتدة على طول قاع البحر الأسود.
وأضاف: "لكنهم يحاولون شن الهجوم باستمرار بمساعدة الطائرات المسيرة، التي يتم إعدادها، بما في ذلك بمشاركة مباشرة من المتخصصين والمستشارين الناطقين باللغة الإنجليزية. نسمع هذا على الهواء. اسمع الكلام باللغة الإنجليزية حيث يتم إعداد هذه القوارب المسيرة. بالنسبة لنا، هذه حقيقة واضحة. من يفعل ذلك في النهاية، استخلصوا استنتاجاتكم الخاصة".