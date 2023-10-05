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https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-أوكرانيا-تهدف-إلى-الإضرار-بالتيار-التركي-1081696572.html
بوتين: أوكرانيا تهدف إلى الإضرار بالتيار التركي
بوتين: أوكرانيا تهدف إلى الإضرار بالتيار التركي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأوكرانيين يهدفون إلى إلحاق الضرر بالتيار التركي، ويحاولون مهاجمته، وفي الأماكن التي يتم فيها إعداد القوارب المسيرة لمثل... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T16:47+0000
2023-10-05T16:47+0000
روسيا
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وقال بوتين في اجتماع لنادي فالداي ردا على سؤال حول الهجوم الإرهابي على التيار الشمالي: "نواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر خط التيار التركي. ويبدو أن الجماعات الإرهابية الأوكرانية تهدف إلى إلحاق الضرر به أيضا".وأشار إلى أن السفن الروسية تحرس أنظمة خطوط الأنابيب الممتدة على طول قاع البحر الأسود.وأضاف: "لكنهم يحاولون شن الهجوم باستمرار بمساعدة الطائرات المسيرة، التي يتم إعدادها، بما في ذلك بمشاركة مباشرة من المتخصصين والمستشارين الناطقين باللغة الإنجليزية. نسمع هذا على الهواء. اسمع الكلام باللغة الإنجليزية حيث يتم إعداد هذه القوارب المسيرة. بالنسبة لنا، هذه حقيقة واضحة. من يفعل ذلك في النهاية، استخلصوا استنتاجاتكم الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-تم-إجراء-اختبار-ناجح-لصاروخ-بوريفيستنيك-المجنح-1081695128.html
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روسيا

بوتين: أوكرانيا تهدف إلى الإضرار بالتيار التركي

16:47 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأوكرانيين يهدفون إلى إلحاق الضرر بالتيار التركي، ويحاولون مهاجمته، وفي الأماكن التي يتم فيها إعداد القوارب المسيرة لمثل هذه الهجمات، يتم التحدث باللغة الإنجليزية.
وقال بوتين في اجتماع لنادي فالداي ردا على سؤال حول الهجوم الإرهابي على التيار الشمالي: "نواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر خط التيار التركي. ويبدو أن الجماعات الإرهابية الأوكرانية تهدف إلى إلحاق الضرر به أيضا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
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15:26 GMT
وأشار إلى أن السفن الروسية تحرس أنظمة خطوط الأنابيب الممتدة على طول قاع البحر الأسود.
وأضاف: "لكنهم يحاولون شن الهجوم باستمرار بمساعدة الطائرات المسيرة، التي يتم إعدادها، بما في ذلك بمشاركة مباشرة من المتخصصين والمستشارين الناطقين باللغة الإنجليزية. نسمع هذا على الهواء. اسمع الكلام باللغة الإنجليزية حيث يتم إعداد هذه القوارب المسيرة. بالنسبة لنا، هذه حقيقة واضحة. من يفعل ذلك في النهاية، استخلصوا استنتاجاتكم الخاصة".
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