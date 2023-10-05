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بوتين: تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح
https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-تم-إجراء-اختبار-ناجح-لصاروخ-بوريفيستنيك-المجنح-1081695128.html
بوتين: تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح
بوتين: تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا أجرت أحدث تجربة ناجحة لصاروخ كروز "بوريفيستنيك" العابر للقارات الذي يعمل بالطاقة النووية. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T15:26+0000
2023-10-05T15:37+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال رئيس الدولة، متحدثًا في منتدى فالداي: "تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ بوريفيستنيك، وهو صاروخ كروز عابر للقارات مزود بمنشأة نووية ونظام دفع نووي". أعلن بوتين، في خطاب ألقاه في الأول من مارس/آذار 2018، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، عن تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الروسية القادرة على ضمان التوازن الاستراتيجي في العالم لعقود قادمة، بما في ذلك بوريفيستنيك.كما أُعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مارس/آذار 2018، عن إنشاء صاروخ "بوريفيستنيك"، وهو صاروخ يعمل بالطاقة النووية ويشبه صاروخ "خا-101" الذي تتسلح به المقاتلات الروسية، ولكنه يفوقه حجما.
https://sputnikarabic.ae/20231002/صاروخ-روسي-مضاد-للدروع-يحول-ناقلة-جند-أوكرانية-لخردة-فيديو-1081586085.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

بوتين: تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح

15:26 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 15:37 GMT 05.10.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا أجرت أحدث تجربة ناجحة لصاروخ كروز "بوريفيستنيك" العابر للقارات الذي يعمل بالطاقة النووية.
وقال رئيس الدولة، متحدثًا في منتدى فالداي: "تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ بوريفيستنيك، وهو صاروخ كروز عابر للقارات مزود بمنشأة نووية ونظام دفع نووي".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ روسي مضاد للدروع يحول ناقلة جند أوكرانية لخردة... فيديو
2 أكتوبر, 09:29 GMT
أعلن بوتين، في خطاب ألقاه في الأول من مارس/آذار 2018، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، عن تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الروسية القادرة على ضمان التوازن الاستراتيجي في العالم لعقود قادمة، بما في ذلك بوريفيستنيك.
كما أُعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مارس/آذار 2018، عن إنشاء صاروخ "بوريفيستنيك"، وهو صاروخ يعمل بالطاقة النووية ويشبه صاروخ "خا-101" الذي تتسلح به المقاتلات الروسية، ولكنه يفوقه حجما.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMT
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