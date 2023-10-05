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https://sputnikarabic.ae/20231005/تركيا-تعلن-موعد-تشغيل-محطة-أكويو-النووية-1081681295.html
تركيا تعلن موعد تشغيل محطة "أكويو" النووية
تركيا تعلن موعد تشغيل محطة "أكويو" النووية
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، أن الوحدة الأولى لمحطة "أكويو" للطاقة النووية ستبدأ بتوليد الكهرباء، في أكتوبر/... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T09:32+0000
2023-10-05T09:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيرقدار في تصريحات إعلامية: "لدينا هدف من حيث الموعد. سيتم إطلاق الوحدة الأولى بحلول الذكرى 101 لإنشاء الجمهورية التركية، 29 أكتوبر 2024".وأضاف: "يعمل 30 ألف متخصص على تقريب هذا الهدف؛ هذه لحظة مهمة للغاية، سنحقق حلمًا عمره 70 عامًا، وبالتالي ستحصل البلاد على الطاقة النووية".وتابع: "السلطات تخطط لإطلاق جميع الوحدات الأربع في أكويو، فضلا عن بناء محطات للطاقة النووية في سينوب وغرب البلاد، إضافة إلى إطلاق مفاعلات معيارية صغيرة".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أكد خلال مشاركته عبر الفيديو، في حفل تسليم الوقود النووي الروسي إلى الوحدة "رقم 1" من محطة الطاقة النووية التركية "أكويو"، في نيسان/ أبريل 2023، على أن مشروع محطة "أكويو" للطاقة النووية أحد أكبر المشاريع المشتركة في تاريخ العلاقات الروسية التركية وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية.وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه بحث مع الرئيس بوتين بناء محطة جديدة للطاقة النووية في "سينوب" التركية. ومن المفترض أن تصبح المحطة ثاني محطة للطاقة النووية في البلاد بعد محطة "أكويو" للطاقة النووية التي يتم بناؤها بمساعدة روسية.ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أُبرمت بين روسيا وتركيا، في 12 أيار/ مايو 2010.وتتكون المحطة من أربع وحدات طاقة مع مفاعلات القدرة المائية - المائية من الجيل 3+ روسية التصميم. وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.وبعد أن يتم تشغيلها بكامل طاقتها، ستولد محطة الطاقة النووية نحو 35 مليار كيلووات/ ساعة سنويا. وفقا للتوقعات، ستغطي ما يصل إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء. وحتى الآن، المشروع ممول بالكامل من الجانب الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230912/روساتوم-الروسية-تعلن-عن-تكرار-نموذج-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-مع-عدة-دول-1080941893.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تركيا تعلن موعد تشغيل محطة "أكويو" النووية

09:32 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوربناء في محطة "أكويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا
بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، أن الوحدة الأولى لمحطة "أكويو" للطاقة النووية ستبدأ بتوليد الكهرباء، في أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيرقدار في تصريحات إعلامية: "لدينا هدف من حيث الموعد. سيتم إطلاق الوحدة الأولى بحلول الذكرى 101 لإنشاء الجمهورية التركية، 29 أكتوبر 2024".
وأضاف: "يعمل 30 ألف متخصص على تقريب هذا الهدف؛ هذه لحظة مهمة للغاية، سنحقق حلمًا عمره 70 عامًا، وبالتالي ستحصل البلاد على الطاقة النووية".
وتابع: "السلطات تخطط لإطلاق جميع الوحدات الأربع في أكويو، فضلا عن بناء محطات للطاقة النووية في سينوب وغرب البلاد، إضافة إلى إطلاق مفاعلات معيارية صغيرة".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أكد خلال مشاركته عبر الفيديو، في حفل تسليم الوقود النووي الروسي إلى الوحدة "رقم 1" من محطة الطاقة النووية التركية "أكويو"، في نيسان/ أبريل 2023، على أن مشروع محطة "أكويو" للطاقة النووية أحد أكبر المشاريع المشتركة في تاريخ العلاقات الروسية التركية وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية.
لافتة لإعلان افتتاح محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
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وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه بحث مع الرئيس بوتين بناء محطة جديدة للطاقة النووية في "سينوب" التركية. ومن المفترض أن تصبح المحطة ثاني محطة للطاقة النووية في البلاد بعد محطة "أكويو" للطاقة النووية التي يتم بناؤها بمساعدة روسية.
ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أُبرمت بين روسيا وتركيا، في 12 أيار/ مايو 2010.
وتتكون المحطة من أربع وحدات طاقة مع مفاعلات القدرة المائية - المائية من الجيل 3+ روسية التصميم. وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
وبعد أن يتم تشغيلها بكامل طاقتها، ستولد محطة الطاقة النووية نحو 35 مليار كيلووات/ ساعة سنويا. وفقا للتوقعات، ستغطي ما يصل إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء. وحتى الآن، المشروع ممول بالكامل من الجانب الروسي.
محطة الطاقة النووية أكويو في تركيا - سبوتنيك عربي
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