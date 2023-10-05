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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/تقرير-نحو-ثلث-الأوكرانيين-يواجهون-تمييزا-في-المملكة-المتحدة-1081673653.html
تقرير: نحو ثلث الأوكرانيين يواجهون تمييزا في المملكة المتحدة
تقرير: نحو ثلث الأوكرانيين يواجهون تمييزا في المملكة المتحدة
أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، أن نسبة تصل إلى 31٪ من الأوكرانيين الذين يشاركون في برنامج دعم السكن لأوكرانيا يواجهون تمييزًا أو... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T01:35+0000
2023-10-05T01:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب: "تم الإبلاغ عن حالات تحيز أو تمييز ضد الأوكرانيين من قبل أصحاب المنازل أو وكالات العقارات من قبل ثلث (31%) من المضيفين الحاليين الذين واجهوا عقباتٍ عند مساعدة الضيوف في البحث عن سكن مستأجر".وعلاوة على ذلك، قال 67٪ من المضيفين الحاليين إن ارتفاع تكلفة المعيشة يؤثر على قدرتهم على تقديم الدعم.وقال 60٪ من المضيفين إنهم "سيفكرون في استضافة أشخاص من بلدان أخرى في حالة حدوث أزمة لاجئين مستقبلية".كما أشار المكتب إلى أن 99٪ من المضيفين يعتقدون أن "الضيوف بحاجة إلى مساعدة للانتقال إلى سكن مستأجر خاص أو للعثور على ترتيبات للعيش المستقل".وقال نحو 51٪ من المضيفين الحاليين إنهم يخططون "لتوفير السكن لمدة 18 شهرًا أو أطول"، وقالت الغالبية العظمى منهم (61٪) إن هذا يرجع إلى "بناء علاقة قوية مع ضيوفهم".يشار إلى أن المملكة المتحدة كان قد خففت نظام التأشيرات للأوكرانيين في ظل العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.تُصدر التأشيرات لمدة ثلاث سنوات وتتيح للأوكرانيين العيش في البلاد والعمل والدراسة، وتوفر للاجئين الوصول إلى الأموال الحكومية.وفي مارس/ آذار 2022، أطلقت حكومة المملكة المتحدة مبادرة "منازل لأوكرانيا"، التي تتيح للسلطات المحلية أو الأفراد أو الجمعيات توفير سكن مؤقت ومجاني للاجئين من أوكرانيا و"تلقي دفعة شكر بقيمة 350 جنيهًا إسترلينيًا [$424] شهريًا خلال الـ 12 شهر الأولى للضيوف، مع ارتفاعها إلى 500 جنيه إسترليني شهريًا خلال الـ 12 شهر اللاحقة".
https://sputnikarabic.ae/20220426/روسيا-تستقبل-نحو-990-ألف-لاجئ-من-إقليم-دونباس-وأوكرانيا-1061617332.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

تقرير: نحو ثلث الأوكرانيين يواجهون تمييزا في المملكة المتحدة

01:35 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، أن نسبة تصل إلى 31٪ من الأوكرانيين الذين يشاركون في برنامج دعم السكن لأوكرانيا يواجهون تمييزًا أو تحيزًا من قبل أصحاب المنازل أو وكالات العقارات عند محاولة العثور على سكن مستأجر في المملكة المتحدة.
وقال المكتب: "تم الإبلاغ عن حالات تحيز أو تمييز ضد الأوكرانيين من قبل أصحاب المنازل أو وكالات العقارات من قبل ثلث (31%) من المضيفين الحاليين الذين واجهوا عقباتٍ عند مساعدة الضيوف في البحث عن سكن مستأجر".
وصول نحو 40 ألف لاجئ حتى الآن من دونباس إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا تستقبل نحو 990 ألف لاجئ من إقليم دونباس وأوكرانيا
26 أبريل 2022, 07:18 GMT
وعلاوة على ذلك، قال 67٪ من المضيفين الحاليين إن ارتفاع تكلفة المعيشة يؤثر على قدرتهم على تقديم الدعم.
وقال 60٪ من المضيفين إنهم "سيفكرون في استضافة أشخاص من بلدان أخرى في حالة حدوث أزمة لاجئين مستقبلية".
كما أشار المكتب إلى أن 99٪ من المضيفين يعتقدون أن "الضيوف بحاجة إلى مساعدة للانتقال إلى سكن مستأجر خاص أو للعثور على ترتيبات للعيش المستقل".
وقال نحو 51٪ من المضيفين الحاليين إنهم يخططون "لتوفير السكن لمدة 18 شهرًا أو أطول"، وقالت الغالبية العظمى منهم (61٪) إن هذا يرجع إلى "بناء علاقة قوية مع ضيوفهم".
يشار إلى أن المملكة المتحدة كان قد خففت نظام التأشيرات للأوكرانيين في ظل العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.
تُصدر التأشيرات لمدة ثلاث سنوات وتتيح للأوكرانيين العيش في البلاد والعمل والدراسة، وتوفر للاجئين الوصول إلى الأموال الحكومية.
وفي مارس/ آذار 2022، أطلقت حكومة المملكة المتحدة مبادرة "منازل لأوكرانيا"، التي تتيح للسلطات المحلية أو الأفراد أو الجمعيات توفير سكن مؤقت ومجاني للاجئين من أوكرانيا و"تلقي دفعة شكر بقيمة 350 جنيهًا إسترلينيًا [$424] شهريًا خلال الـ 12 شهر الأولى للضيوف، مع ارتفاعها إلى 500 جنيه إسترليني شهريًا خلال الـ 12 شهر اللاحقة".
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