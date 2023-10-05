https://sputnikarabic.ae/20231005/تقرير-نحو-ثلث-الأوكرانيين-يواجهون-تمييزا-في-المملكة-المتحدة-1081673653.html

تقرير: نحو ثلث الأوكرانيين يواجهون تمييزا في المملكة المتحدة

تقرير: نحو ثلث الأوكرانيين يواجهون تمييزا في المملكة المتحدة

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، أن نسبة تصل إلى 31٪ من الأوكرانيين الذين يشاركون في برنامج دعم السكن لأوكرانيا يواجهون تمييزًا أو... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T01:35+0000

2023-10-05T01:35+0000

2023-10-05T01:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال المكتب: "تم الإبلاغ عن حالات تحيز أو تمييز ضد الأوكرانيين من قبل أصحاب المنازل أو وكالات العقارات من قبل ثلث (31%) من المضيفين الحاليين الذين واجهوا عقباتٍ عند مساعدة الضيوف في البحث عن سكن مستأجر".وعلاوة على ذلك، قال 67٪ من المضيفين الحاليين إن ارتفاع تكلفة المعيشة يؤثر على قدرتهم على تقديم الدعم.وقال 60٪ من المضيفين إنهم "سيفكرون في استضافة أشخاص من بلدان أخرى في حالة حدوث أزمة لاجئين مستقبلية".كما أشار المكتب إلى أن 99٪ من المضيفين يعتقدون أن "الضيوف بحاجة إلى مساعدة للانتقال إلى سكن مستأجر خاص أو للعثور على ترتيبات للعيش المستقل".وقال نحو 51٪ من المضيفين الحاليين إنهم يخططون "لتوفير السكن لمدة 18 شهرًا أو أطول"، وقالت الغالبية العظمى منهم (61٪) إن هذا يرجع إلى "بناء علاقة قوية مع ضيوفهم".يشار إلى أن المملكة المتحدة كان قد خففت نظام التأشيرات للأوكرانيين في ظل العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.تُصدر التأشيرات لمدة ثلاث سنوات وتتيح للأوكرانيين العيش في البلاد والعمل والدراسة، وتوفر للاجئين الوصول إلى الأموال الحكومية.وفي مارس/ آذار 2022، أطلقت حكومة المملكة المتحدة مبادرة "منازل لأوكرانيا"، التي تتيح للسلطات المحلية أو الأفراد أو الجمعيات توفير سكن مؤقت ومجاني للاجئين من أوكرانيا و"تلقي دفعة شكر بقيمة 350 جنيهًا إسترلينيًا [$424] شهريًا خلال الـ 12 شهر الأولى للضيوف، مع ارتفاعها إلى 500 جنيه إسترليني شهريًا خلال الـ 12 شهر اللاحقة".

https://sputnikarabic.ae/20220426/روسيا-تستقبل-نحو-990-ألف-لاجئ-من-إقليم-دونباس-وأوكرانيا-1061617332.html

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