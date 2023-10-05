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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/حاكم-مقاطعة-كورسك-الروسية-طائرات-مسيرة-أوكرانية-هاجمت-منشآت-البنية-التحتية-في-المقاطعة--1081674317.html
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشآت البنية التحتية في المقاطعة
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشآت البنية التحتية في المقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية شنت هجومًا ليلاً على البنية التحتية في ثلاث مناطق في المقاطعة، حيث... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T04:04+0000
2023-10-05T04:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وكتب ستاروفويت في قناته على موقع تيليجرام: "هذه الليلة، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية هياكل البنية التحتية في مناطق سودجانسك، وكورينيفسك، وغلوشكوفسك. هناك انقطاعات في التيار الكهربائي".وأضاف أن فرق الطوارئ بدأت بالفعل في استعادة التيار الكهربائي.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-بيلغورود-وبريانسك-وكورسك-1081641975.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشآت البنية التحتية في المقاطعة

04:04 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية شنت هجومًا ليلاً على البنية التحتية في ثلاث مناطق في المقاطعة، حيث توجد انقطاعات في التيار الكهربائي، وتمت استعادته بالفعل.
وكتب ستاروفويت في قناته على موقع تيليجرام: "هذه الليلة، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية هياكل البنية التحتية في مناطق سودجانسك، وكورينيفسك، وغلوشكوفسك. هناك انقطاعات في التيار الكهربائي".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
أمس, 04:22 GMT
وأضاف أن فرق الطوارئ بدأت بالفعل في استعادة التيار الكهربائي.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:18 GMT
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