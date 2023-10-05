https://sputnikarabic.ae/20231005/حاكم-مقاطعة-كورسك-الروسية-طائرات-مسيرة-أوكرانية-هاجمت-منشآت-البنية-التحتية-في-المقاطعة--1081674317.html
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشآت البنية التحتية في المقاطعة
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشآت البنية التحتية في المقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية شنت هجومًا ليلاً على البنية التحتية في ثلاث مناطق في المقاطعة، حيث... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T04:04+0000
2023-10-05T04:04+0000
2023-10-05T04:04+0000
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وكتب ستاروفويت في قناته على موقع تيليجرام: "هذه الليلة، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية هياكل البنية التحتية في مناطق سودجانسك، وكورينيفسك، وغلوشكوفسك. هناك انقطاعات في التيار الكهربائي".وأضاف أن فرق الطوارئ بدأت بالفعل في استعادة التيار الكهربائي.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-بيلغورود-وبريانسك-وكورسك-1081641975.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشآت البنية التحتية في المقاطعة
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية شنت هجومًا ليلاً على البنية التحتية في ثلاث مناطق في المقاطعة، حيث توجد انقطاعات في التيار الكهربائي، وتمت استعادته بالفعل.
وكتب ستاروفويت في قناته على موقع تيليجرام: "هذه الليلة، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية هياكل البنية التحتية في مناطق سودجانسك، وكورينيفسك، وغلوشكوفسك. هناك انقطاعات في التيار الكهربائي".
وأضاف أن فرق الطوارئ بدأت بالفعل في استعادة التيار الكهربائي.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.