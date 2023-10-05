https://sputnikarabic.ae/20231005/خبير-واشنطن-تشن-حربا-نفسية-أساسها-التهديد-1081694054.html
خبير: واشنطن تشن حربا نفسية أساسها التهديد
خبير: واشنطن تشن حربا نفسية أساسها التهديد
نناقش: الغرب يدرك حقيقة فقدان أوكرانيا ويعتزم تحويلها إلى أرض محروقة، واشنطن مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى منطقة الخليج بحجة محاربة إيران، تدمير 22 هدفا لحزب... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T14:36+0000
2023-10-05T14:36+0000
2023-10-05T14:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: واشنطن تشنّ حرباً نفسية أساسُها التهديد
خبير: واشنطن تشنّ حرباً نفسية أساسُها التهديد
عن دول الخليج التي تتماهى مع مخططات واشنطن الاستعمارية في المنطقة وعن مبرر وجود القوات الأمريكية في سوريا بحجة محاربة تنظيم "داعش"، تحدّث لـ"سبوتنيك" الخبير في الشأن الإيراني مصدّق بور، قائلاً:الحلفاء الغربيون يدركون حقيقة فقدان السيطرة على أوكرانيا قريبا، ويعتزمون تحويلها إلى أرض محروقة قبل أن يحدث ذلك. حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع" الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: واشنطن تشن حربا نفسية أساسها التهديد
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نناقش: الغرب يدرك حقيقة فقدان أوكرانيا ويعتزم تحويلها إلى أرض محروقة، واشنطن مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى منطقة الخليج بحجة محاربة إيران، تدمير 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني في غارات شمالي العراق، مجلس النواب الليبي يوافق بالإجماع على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤتمر أبوظبي للبترول، تواصل أزمة الفرا غ الرئاسي في لبنان.
عن دول الخليج التي تتماهى مع مخططات واشنطن الاستعمارية في المنطقة وعن مبرر وجود القوات الأمريكية في سوريا بحجة محاربة تنظيم "داعش"، تحدّث لـ"سبوتنيك" الخبير في الشأن الإيراني مصدّق بور، قائلاً:
"واشنطن تشنّ حرباً نفسية أساسها التهديد، لأنها ترى التقارب السياسي بين إيران والمملكة العربية السعودية منافياً لمصالحها. أمريكا تتحايل على القانون الدولي بهدف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا. إيران تتّبع الحيادية، لكن في حال ردّها الجديّ على اتهامات أمريكا فسيتغير الحال لغير صالح أمريكا وأوكرانيا والناتو. داعش هي صناعة أمريكية دون شك، وهي حقيقة أقرّ بها مسؤولون أمريكيون. أمريكا تستفيد من الإرهاب داخل سوريا كما تستفيد منه في العراق واليمن".
الحلفاء الغربيون يدركون حقيقة فقدان السيطرة على أوكرانيا قريبا، ويعتزمون تحويلها إلى أرض محروقة قبل أن يحدث ذلك. حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع" الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات:
"الدول الأوروبية ما زالت تراهن على أن تحصل أوكرانيا على مكاسب ميدانية، ولكن هي إلى الآن لم تنجح في تحقيق هذه الإنجازات وهذا أدى إلى ظهور عنوان بارز في وسائل الإعلام بأن هناك تململا لدى دول الغرب من الاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، ولا سيما أن الرّهان على أوكرانيا لن يستمر طويلا وسيحدث بعد شهرين تغيير في ميزان القوى وممكن بعد ذلك أن تلجأ دول أوروبا والغرب وأيضا أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات".
التفاصيل في الملف الصوتي...