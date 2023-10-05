https://sputnikarabic.ae/20231005/رئيس-جمهورية-أبخازيا-يعلن-عن-إنشاء-قاعدة-بحرية-روسية-على-سواحل-بلاده-1081681518.html
رئيس جمهورية أبخازيا يعلن عن إنشاء قاعدة بحرية روسية على سواحل بلاده
رئيس جمهورية أبخازيا يعلن عن إنشاء قاعدة بحرية روسية على سواحل بلاده
صرّح رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا، اليوم الخميس، بأنه سيتم إنشاء قاعدة دائمة لسلاح البحرية الروسية في خليج أوتشامشيرا في أبخازيا. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T09:43+0000
2023-10-05T09:43+0000
2023-10-05T09:43+0000
سلاح روسيا
روسيا
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وقال بجانيا، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إنه "تم توقيع الاتفاقية، وفي المستقبل القريب ستكون هناك قاعدة دائمة لسلاح البحرية الروسية في خليج أوتشامشيرا".واعتبر بجانيا أن هذا سيزيد من القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا، مبينًا أنه تم إنجاز "تقدم ملحوظ" في مجال التعاون العسكري بين البلدين. وأردف قائلا:وفي الوقت الراهن تحتوي سواحل أوتشامشيرا على قاعدة سفن للدوريات التابعة لخفر السواحل الروسي، وتعمل هذه القاعدة منذ عام 2017.الجدير بالذكر أنه في الفترة من 21 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول العام الحالي، جرت تدريبات جوية عسكرية تكتيكية مشتركة مع روسيا في أربع مناطق في أبخازيا.
https://sputnikarabic.ae/20230922/خبير-روسي-يعلق-على-هجوم-كييف-على-مقر-أسطول-البحر-الأسود-1081290791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا
رئيس جمهورية أبخازيا يعلن عن إنشاء قاعدة بحرية روسية على سواحل بلاده
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صرّح رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا، اليوم الخميس، بأنه سيتم إنشاء قاعدة دائمة لسلاح البحرية الروسية في خليج أوتشامشيرا في أبخازيا.
وقال بجانيا، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إنه "تم توقيع الاتفاقية، وفي المستقبل القريب ستكون هناك قاعدة دائمة لسلاح البحرية الروسية في خليج أوتشامشيرا".
واعتبر بجانيا أن هذا سيزيد من القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا، مبينًا أنه تم إنجاز "تقدم ملحوظ" في مجال التعاون العسكري بين البلدين. وأردف قائلا:
روسيا تقدم لنا الدعم، وخبرائنا العسكريون يخضعون باستمرار للتدريب المتقدم في المؤسسات العسكرية الروسية.
وفي الوقت الراهن تحتوي سواحل أوتشامشيرا على قاعدة سفن للدوريات التابعة لخفر السواحل الروسي، وتعمل هذه القاعدة منذ عام 2017.
الجدير بالذكر أنه في الفترة من 21 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول العام الحالي، جرت تدريبات جوية عسكرية تكتيكية مشتركة مع روسيا في أربع مناطق في أبخازيا.