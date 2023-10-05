https://sputnikarabic.ae/20231005/رئيس-لجنة-الخارجية-النيابية-في-لبنان-لقاء-قريب-بين-وزيري-الخارجية-اللبناني-والسوري-حول-النزوح-1081679470.html
رئيس لجنة الخارجية النيابية في لبنان: لقاء قريب بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري حول النزوح
رئيس لجنة الخارجية النيابية في لبنان: لقاء قريب بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري حول النزوح
كشف رئيس لجنة الخارجية النيابية في لبنان، فادي علامة، اليوم الخميس، عبر "سبوتنيك"، عن لقاء قريب جدا بين وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، ونظيره السوري... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T08:17+0000
2023-10-05T08:17+0000
2023-10-05T08:26+0000
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لبنان
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وكان القرار متخذ على المستوى الحكومي، قبل سفر رئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى نيويورك على أن تتمّ المباشرة بترتيب الزيارة إلى سوريا.وكشف علامة عن لقاء قريب يجري الإعداد له مع هذه الدول لشرح توصيات لبنان بشأن ملف النزوح والسعي لزيارات إلى البرلمان الأوروبي ومفوضية اللاجئين في جنيف لتقوية موقف لبنان.وأشار علامة إلى أن لبنان عانى من فوضى كبيرة في إدارة الأزمة طيلة الفترة الماضية، لكن اليوم هناك إجماع من قبل جميع القوى السياسية حول ضرورة إعادة النازحين السوريين، مؤكدا أن "بداية الحل تكون عبر التحاور مع الحكومة السورية التي أبدت تجاوبا كاملا في موضوع إعادة النازحين".
https://sputnikarabic.ae/20231005/البنك-الدولي-يتنبأ-بتباطؤ-النمو-الاقتصادي-في-أفريقيا-1081675159.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان
رئيس لجنة الخارجية النيابية في لبنان: لقاء قريب بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري حول النزوح
08:17 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 05.10.2023) تابعنا عبر
حصري
كشف رئيس لجنة الخارجية النيابية في لبنان، فادي علامة، اليوم الخميس، عبر "سبوتنيك"، عن لقاء قريب جدا بين وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، ونظيره السوري فيصل المقداد، بناء على اجتماع عُقد يوم أمس الأربعاء.
وكان القرار متخذ على المستوى الحكومي، قبل سفر رئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى نيويورك على أن تتمّ المباشرة بترتيب الزيارة إلى سوريا.
واعتبر علامة أن هذا اللقاء مع الجانب السوري سيشكل بداية لخارطة طريق تحتّم التواصل أيضا مع باقي الدول المضيفة للنازحين السوريين لتقوية موقف لبنان، إضافة إلى استمرار التواصل مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة.
وكشف علامة عن لقاء قريب يجري الإعداد له مع هذه الدول لشرح توصيات لبنان بشأن ملف النزوح
والسعي لزيارات إلى البرلمان الأوروبي ومفوضية اللاجئين في جنيف لتقوية موقف لبنان.
وأشار علامة إلى أن لبنان عانى من فوضى كبيرة في إدارة الأزمة طيلة الفترة الماضية،
لكن اليوم هناك إجماع من قبل جميع القوى السياسية حول ضرورة إعادة النازحين السوريين، مؤكدا أن "بداية الحل تكون عبر التحاور مع الحكومة السورية التي أبدت تجاوبا كاملا في موضوع إعادة النازحين".