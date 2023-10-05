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https://sputnikarabic.ae/20231005/سيول-شديدة-تضرب-مصر-والسلطات-تطالب-السكان-بإخلاء-المنازل-فيديو-وصور-1081677342.html
سيول شديدة تضرب مصر والسلطات تطالب السكان بإخلاء المنازل... فيديو وصور
سيول شديدة تضرب مصر والسلطات تطالب السكان بإخلاء المنازل... فيديو وصور
أعلنت السلطات المصرية أن موجة من الطقس السيئ ضربت مناطق في محافظة مرسى مطروح شمال غربي البلاد، خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T07:13+0000
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وتعرضت مناطق في مدينة مرسى مطروح لسقوط أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول.وقال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح في بيان، إنه جرى التحرك بشكل عاجل.وأضاف أنه دفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول، للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين.وتسببت مياه الأمطار الغزيرة والسيول في غرق جزئي بمنطقة الكيلو 4 ومنطقة وادي الرمل بمرسى مطروح نتيجة تسرب مياه الأمطار والوديان.وبادرت الوحدات المحلية في مراكز ومدن مطروح بإخلاء المنازل من السكان، في كل من القصر ووادي الرمل غرب مطروح بسبب السيول. بحسب بوابة "أخبار اليوم".وحذرت السلطات المصرية عبر شبكات التواصل، من السيول القادمة من أعماق الصحراء عبر الوديان خاصة منطقة وادي الرمل ووادي الخروبة وأنباء عن قطعها للطريق الدولي غربًا والطريق الدائري جنوبًا.كما نصحت بتجنب السفر ليلا بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مطروح الليلة.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المناخ في العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المناخ في العالم, العالم العربي, الأخبار

سيول شديدة تضرب مصر والسلطات تطالب السكان بإخلاء المنازل... فيديو وصور

07:13 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Atiya Atiyaسيول الجزيرة
سيول الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Atiya Atiya
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أعلنت السلطات المصرية أن موجة من الطقس السيئ ضربت مناطق في محافظة مرسى مطروح شمال غربي البلاد، خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس.
وتعرضت مناطق في مدينة مرسى مطروح لسقوط أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول.
وقال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح في بيان، إنه جرى التحرك بشكل عاجل.
وأضاف أنه دفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول، للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين.
وتسببت مياه الأمطار الغزيرة والسيول في غرق جزئي بمنطقة الكيلو 4 ومنطقة وادي الرمل بمرسى مطروح نتيجة تسرب مياه الأمطار والوديان.
وبادرت الوحدات المحلية في مراكز ومدن مطروح بإخلاء المنازل من السكان، في كل من القصر ووادي الرمل غرب مطروح بسبب السيول. بحسب بوابة "أخبار اليوم".
وحذرت السلطات المصرية عبر شبكات التواصل، من السيول القادمة من أعماق الصحراء عبر الوديان خاصة منطقة وادي الرمل ووادي الخروبة وأنباء عن قطعها للطريق الدولي غربًا والطريق الدائري جنوبًا.
كما نصحت بتجنب السفر ليلا بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مطروح الليلة.
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