سيول شديدة تضرب مصر والسلطات تطالب السكان بإخلاء المنازل... فيديو وصور
© Sputnik . Atiya Atiyaسيول الجزيرة
© Sputnik . Atiya Atiya
أعلنت السلطات المصرية أن موجة من الطقس السيئ ضربت مناطق في محافظة مرسى مطروح شمال غربي البلاد، خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس.
وتعرضت مناطق في مدينة مرسى مطروح لسقوط أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول.
طريق #القصر #مرسى_مطروح ١ pic.twitter.com/Fdn0F11zWu— مُصْطَفّى حمدي ⚖ (@MostafaHamdi_) October 5, 2023
وقال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح في بيان، إنه جرى التحرك بشكل عاجل.
وأضاف أنه دفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول، للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين.
شوراع منطقة القصر صباح اليوم مرسي مطروح pic.twitter.com/AEKUmhJzZG— حسين الموسوي (@hussynalmusawi) October 5, 2023
وتسببت مياه الأمطار الغزيرة والسيول في غرق جزئي بمنطقة الكيلو 4 ومنطقة وادي الرمل بمرسى مطروح نتيجة تسرب مياه الأمطار والوديان.
وبادرت الوحدات المحلية في مراكز ومدن مطروح بإخلاء المنازل من السكان، في كل من القصر ووادي الرمل غرب مطروح بسبب السيول. بحسب بوابة "أخبار اليوم".
مقاطع لبعض السيول التي قطعت الطرق واللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتواصل مع قائد الفرقة 12 بمنطقة قرية القصر لفتح العديد من المسارات للمياه باتجاه البحر واصحاب العمارات المفروشة يوجهون دعوات لاستضافة من يرغبون في مغادرة منازلهم بالمناطق الخطرة#مرسى_مطروح pic.twitter.com/DtKcmHgJY1— أيمن شويقى (@ayman_shweky) October 5, 2023
وحذرت السلطات المصرية عبر شبكات التواصل، من السيول القادمة من أعماق الصحراء عبر الوديان خاصة منطقة وادي الرمل ووادي الخروبة وأنباء عن قطعها للطريق الدولي غربًا والطريق الدائري جنوبًا.
كما نصحت بتجنب السفر ليلا بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مطروح الليلة.