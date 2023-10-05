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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/شويغو-يتفقد-تدريب-قوات-بارس-في-المنطقة-العسكرية-الجنوبية-1081676788.html
شويغو يتفقد تدريب قوات "بارس" في المنطقة العسكرية الجنوبية
شويغو يتفقد تدريب قوات "بارس" في المنطقة العسكرية الجنوبية
أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، جولة تفقدية على تنظيم التدريب القتالي للجنود المتعاقدين والمتطوعين في الوحدات والثكنات في ساحات التدريب، في... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T06:48+0000
2023-10-05T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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والتقى شويغو رئيس قسم التدريب القتالي في المنطقة العسكرية الجنوبية، الذي أكد أن تدريب المقاتلين والمتطوعين يتم في ميدان الرماية والعمليات الخاص والتدريب الطبي والهندسي، بالإضافة إلى برامج التدريب لمشغلي الطائرات دون طيار وميكانيك السائقين وتخصصات المحاسبة العسكرية الأخرى.وأشار رئيس مركز تدريب مشغلي الطائرات من دون طيار في مفرزة المتطوعين في الثكنات، إلى أن خريجي المركز اكتسبوا الكثير من الخبرة القتالية وقدموا مجموعات من المعدات التي يتم تدريب الأفراد العسكريين عليها، حيث عرض على الوزير استخدام طائرة من دون طيار قتالية من أجل تدمير المعدات والمرافق العسكرية للعدو.خلال التدريب على الرماية، قام المتدربون بإطلاق النار من أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة، وكذلك من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات، وقاذفة قنابل يدوية آلية من طراز أغس-17، وقاذفة لهب مشاة ذات الدفع الصاروخي.وشكر وزير الدفاع الروسي الجنود الإناث في الخدمة الطبية للقوات المسلحة الروسية، على عملهم في تدريب المقاتلين والمتطوعين في تعليم مهارات تقديم الرعاية الطبية في ظروف القتال ومنحهم ساعة يد، وبدورها، أعربت النساء عن استعدادهن لتطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة في ساحة المعركة على قدم المساواة مع الرجال.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-من-الطائرات-الانتحارية-أثناء-تدميرها-لمواقع-أوكرانية-فيديو-1081675036.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

شويغو يتفقد تدريب قوات "بارس" في المنطقة العسكرية الجنوبية

06:48 GMT 05.10.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، جولة تفقدية على تنظيم التدريب القتالي للجنود المتعاقدين والمتطوعين في الوحدات والثكنات في ساحات التدريب، في المنطقة العسكرية الجنوبية.
والتقى شويغو رئيس قسم التدريب القتالي في المنطقة العسكرية الجنوبية، الذي أكد أن تدريب المقاتلين والمتطوعين يتم في ميدان الرماية والعمليات الخاص والتدريب الطبي والهندسي، بالإضافة إلى برامج التدريب لمشغلي الطائرات دون طيار وميكانيك السائقين وتخصصات المحاسبة العسكرية الأخرى.

وأوضح رئيس القسم أنه يتم إجراء التدريبات في ساحات التدريب بتوجيه من الضباط ذوي الخبرة القتالية المكتسبة، أثناء المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، قائلًا: "وفقا لتجربة العملية العسكرية الخاصة، يعمل المتدربون على إجلاء الجرحى من الآليات والخنادق، وكذلك العمل على تنظيم الاتصالات في أثناء القتال الهجومي".

وأشار رئيس مركز تدريب مشغلي الطائرات من دون طيار في مفرزة المتطوعين في الثكنات، إلى أن خريجي المركز اكتسبوا الكثير من الخبرة القتالية وقدموا مجموعات من المعدات التي يتم تدريب الأفراد العسكريين عليها، حيث عرض على الوزير استخدام طائرة من دون طيار قتالية من أجل تدمير المعدات والمرافق العسكرية للعدو.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:39 GMT
خلال التدريب على الرماية، قام المتدربون بإطلاق النار من أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة، وكذلك من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات، وقاذفة قنابل يدوية آلية من طراز أغس-17، وقاذفة لهب مشاة ذات الدفع الصاروخي.
وشكر وزير الدفاع الروسي الجنود الإناث في الخدمة الطبية للقوات المسلحة الروسية، على عملهم في تدريب المقاتلين والمتطوعين في تعليم مهارات تقديم الرعاية الطبية في ظروف القتال ومنحهم ساعة يد، وبدورها، أعربت النساء عن استعدادهن لتطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة في ساحة المعركة على قدم المساواة مع الرجال.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:22 GMT
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