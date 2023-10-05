https://sputnikarabic.ae/20231005/صواريخ-الشمس-الحارقة-تدمر-الحصون-الأوكرانية-في-غابات-كوبيانسك-فيديو-1081686633.html
صواريخ "الشمس الحارقة" تدمر الحصون الأوكرانية في غابات كوبيانسك... فيديو
صواريخ "الشمس الحارقة" تدمر الحصون الأوكرانية في غابات كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات من عمل طواقم الراجمة الثقيلة من نوع "توس-1أ" (سولنتسيبيك)، أثناء استهدافها مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:36+0000
2023-10-05T11:36+0000
2023-10-05T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
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وتقوم أنظمة "الشمس الحارقة" التابعة لتجمع قوات "الغرب"، يوميا بمهام نارية لتدمير الحصون والمخابئ والعربات المدرعة لأفراد العدو.ويتم التحكم في إطلاق النار وضبطه من خلال الحسابات الدقيقة من قبل الطائرات من دون طيار، والتي تنقل بدورها مباشرة نتائج إصابة الهدف إلى مركز القيادة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.شاهد أيضا: قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديوشاهد أيضا: طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231005/مسيرة-روسية-تطارد-زورقا-أوكرانيا-فائق-السرعة-يحمل-مجموعة-إنزال-وتفتك-به-فيديو-1081685734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا
صواريخ "الشمس الحارقة" تدمر الحصون الأوكرانية في غابات كوبيانسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات من عمل طواقم الراجمة الثقيلة من نوع "توس-1أ" (سولنتسيبيك)، أثناء استهدافها مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه مقاطعة كوبيانسك في أوكرانيا.
وتقوم أنظمة "الشمس الحارقة" التابعة لتجمع قوات "الغرب"، يوميا بمهام نارية لتدمير الحصون والمخابئ والعربات المدرعة لأفراد العدو.
ويتم التحكم في إطلاق النار وضبطه من خلال الحسابات الدقيقة من قبل الطائرات من دون طيار، والتي تنقل بدورها مباشرة نتائج إصابة الهدف إلى مركز القيادة.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.