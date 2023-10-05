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القوات الروسية تقضي على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/صواريخ-الشمس-الحارقة-تدمر-الحصون-الأوكرانية-في-غابات-كوبيانسك-فيديو-1081686633.html
صواريخ "الشمس الحارقة" تدمر الحصون الأوكرانية في غابات كوبيانسك... فيديو
صواريخ "الشمس الحارقة" تدمر الحصون الأوكرانية في غابات كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات من عمل طواقم الراجمة الثقيلة من نوع "توس-1أ" (سولنتسيبيك)، أثناء استهدافها مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:36+0000
2023-10-05T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
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وتقوم أنظمة "الشمس الحارقة" التابعة لتجمع قوات "الغرب"، يوميا بمهام نارية لتدمير الحصون والمخابئ والعربات المدرعة لأفراد العدو.ويتم التحكم في إطلاق النار وضبطه من خلال الحسابات الدقيقة من قبل الطائرات من دون طيار، والتي تنقل بدورها مباشرة نتائج إصابة الهدف إلى مركز القيادة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.شاهد أيضا: قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديوشاهد أيضا: طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231005/مسيرة-روسية-تطارد-زورقا-أوكرانيا-فائق-السرعة-يحمل-مجموعة-إنزال-وتفتك-به-فيديو-1081685734.html
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سلاح روسيا, روسيا
سلاح روسيا, روسيا

صواريخ "الشمس الحارقة" تدمر الحصون الأوكرانية في غابات كوبيانسك... فيديو

11:36 GMT 05.10.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات من عمل طواقم الراجمة الثقيلة من نوع "توس-1أ" (سولنتسيبيك)، أثناء استهدافها مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه مقاطعة كوبيانسك في أوكرانيا.
وتقوم أنظمة "الشمس الحارقة" التابعة لتجمع قوات "الغرب"، يوميا بمهام نارية لتدمير الحصون والمخابئ والعربات المدرعة لأفراد العدو.
ويتم التحكم في إطلاق النار وضبطه من خلال الحسابات الدقيقة من قبل الطائرات من دون طيار، والتي تنقل بدورها مباشرة نتائج إصابة الهدف إلى مركز القيادة.
مسيرة روسية تستهدف زورقا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تطارد زورقا أوكرانيا فائق السرعة يحمل مجموعة إنزال وتفتك به... فيديو
11:24 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
شاهد أيضا: قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو
شاهد أيضا: طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:22 GMT
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