https://sputnikarabic.ae/20231005/عكس-ما-هو-شائع-دراسة-تربط-الكوليسترول-الجيد-بالإصابة-بالخرف-1081695257.html

عكس ما هو شائع... دراسة تربط الكوليسترول "الجيد" بالإصابة بالخرف

عكس ما هو شائع... دراسة تربط الكوليسترول "الجيد" بالإصابة بالخرف

أظهرت دراسة علمية جديدة أن ما يسمى بـ"الكوليسترول الجيد"، قد لا يكون صحيا كما كان يعتقد سابقا.‏ 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T15:40+0000

2023-10-05T15:40+0000

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وتزعم الدراسة، التي نشرت أمس الأربعاء، في مجلة علم الأعصاب، أن المستويات العالية أو المنخفضة من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.وتتبع مؤلفو الدراسة أكثر من 180 ألف من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من خلال المسوحات الصحية لمدة عامين تقريبا، بدءا من عام 2002 إلى عام 2007، ثم تتبعوا المجموعة باستخدام السجلات الطبية لمدة 9 سنوات في المتوسط، ويبلغ متوسط عمر الأشخاص في الوقت الحالي 70 عاما.وأضافت: "لقد أتاحت لنا هذه المعلومات دراسة الروابط مع الخرف عبر نطاق مستويات الكوليسترول، وتحقيق تقديرات دقيقة حتى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة جدا أو منخفضة جدا من الكوليسترول".وخلال فترة إجراء الدراسة، أصيب نحو 25 ألف شخص بالخرف.ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات الكوليسترول الحميد أو "الجيد" كان لديهم معدل أعلى بنسبة 15% من الخرف، مقارنة بأولئك في المجموعة المتوسطة، بينما أولئك الذين لديهم أدنى المستويات من الكوليسترول "الجيد" كان لديهم معدل أعلى بنسبة 7% من الخرف، بالمقارنة بأولئك في المجموعة المتوسطة.يشار إلى أن الكمية الصحية الموصى بها من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) هي 40 ملليغرام / ديسيلتر في الدم، وكان لدى متوسط المشاركين في الدراسة نحو 54 ملليغرام/ ديسيلتر.كما تتبعت الدراسة نسبة الكوليسترول المنخفض الكثافة (LDL)، الذي يطلق عليه اسم "الكوليسترول السيء"، لكنها وجدت أنه لم يؤثر بشكل كبير على معدلات الإصابة بالخرف.تأتي نتائج الدراسة التي صدرت أمس الأربعاء ،في أعقاب نتائج أخرى صدرت في شهر يوليو/ تموز 2023، والتي وجدت أن وجود مستويات الكوليسترول التي تتقلب مع مرور الوقت قد يزيد أيضا من خطر الإصابة بالخرف.ووجدت هذه الدراسة السابقة، التي نشرت أيضا في مجلة علم الأعصاب، أن الأشخاص الذين تتقلب مستويات الكوليسترول لديهم أكثر من غيرهم، هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 19%.

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