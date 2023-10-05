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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/قاذفات-روسية-تقصف-نقطة-انتشار-مؤقتة-و3-مراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك--1081674137.html
قاذفات روسية تقصف نقطة انتشار مؤقتة و3 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في دونيتسك
قاذفات روسية تقصف نقطة انتشار مؤقتة و3 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن قاذفات قنابل تابعة للقوات الجوية الروسية وجهت 4 ضربات لنقطة انتشار... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T02:44+0000
2023-10-05T02:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لـ"سبوتنيك": "شنت قاذفات القنابل 4 ضربات على نقطة انتشار مؤقتة وثلاثة مراكز قيادة ومراقبة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقتي تورسكوي وسيريبريانكا".وأضاف سافتشوك أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيًا من اللواء ال63 الميكانيكي، واللواء الخامس التابع للحرس الوطني الأوكراني بالقرب من تورسكوي على محور كراسني ليمان.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231002/الدفاع-الروسية-مدفعية-القوات-الغربية-تكبد-اللواء-الميكانيكي-32-الأوكراني-خسائر-فادحة--عاجل-1081580740.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

قاذفات روسية تقصف نقطة انتشار مؤقتة و3 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في دونيتسك

02:44 GMT 05.10.2023
© Sputnikمقاتلات روسية
مقاتلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن قاذفات قنابل تابعة للقوات الجوية الروسية وجهت 4 ضربات لنقطة انتشار مؤقتة، و3 مراكز قيادة ومراقبة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقتي تورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لـ"سبوتنيك": "شنت قاذفات القنابل 4 ضربات على نقطة انتشار مؤقتة وثلاثة مراكز قيادة ومراقبة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقتي تورسكوي وسيريبريانكا".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
الدفاع الروسية: مدفعية القوات "الغربية" تكبد اللواء الميكانيكي 32 الأوكراني خسائر فادحة
2 أكتوبر, 02:29 GMT
وأضاف سافتشوك أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيًا من اللواء ال63 الميكانيكي، واللواء الخامس التابع للحرس الوطني الأوكراني بالقرب من تورسكوي على محور كراسني ليمان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:18 GMT
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