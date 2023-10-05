https://sputnikarabic.ae/20231005/قذيفة-مدفعية-روسية-تحول-بالادين-أوكراني-إلى-كتلة-نيران-فيديو--1081684018.html
قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو
قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو
دمرت القوات الروسية مدفعا من طراز "إم 109 إيه 6" (بالادين) بضربة مدفعية دقيقة في منطقة زفانوفكا. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T10:24+0000
2023-10-05T10:24+0000
2023-10-05T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت الدفاع الروسية مشاهد جوية توثق لحظة تدمير المدفع الأوكراني بقذيفة روسية تسببت بحدوث انفجار كبير وخروج ألسنة اللهب من المدفع.وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه نتيجة الضربة، تم تحقيق إصابة دقيقة، وانفجرت ذخيرة الدفع، ما أدى إلى تدميره بالكامل.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" البريطانية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231005/شويغو-يكشف-عن-تشكيل-9-أفواج-احتياطية-1081679632.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو
10:24 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 05.10.2023) تابعنا عبر
دمرت القوات الروسية مدفعا من طراز "إم 109 إيه 6" (بالادين) بضربة مدفعية دقيقة في منطقة زفانوفكا.
ونشرت الدفاع الروسية مشاهد جوية توثق لحظة تدمير المدفع الأوكراني بقذيفة روسية تسببت بحدوث انفجار كبير وخروج ألسنة اللهب من المدفع.
وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب نشر على قناتها الرسمية في تلغرام، إن سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية دمر مدفعًا أوكرانيًا ذاتي الحركة من طراز "إم 109 إيه 6" (بالادين) بضربة دقيقة في منطقة زفانوفكا.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه نتيجة الضربة، تم تحقيق إصابة دقيقة، وانفجرت ذخيرة الدفع، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" البريطانية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.