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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/قذيفة-مدفعية-روسية-تحول-بالادين-أوكراني-إلى-كتلة-نيران-فيديو--1081684018.html
قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو
قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو
دمرت القوات الروسية مدفعا من طراز "إم 109 إيه 6" (بالادين) بضربة مدفعية دقيقة في منطقة زفانوفكا. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T10:24+0000
2023-10-05T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت الدفاع الروسية مشاهد جوية توثق لحظة تدمير المدفع الأوكراني بقذيفة روسية تسببت بحدوث انفجار كبير وخروج ألسنة اللهب من المدفع.وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه نتيجة الضربة، تم تحقيق إصابة دقيقة، وانفجرت ذخيرة الدفع، ما أدى إلى تدميره بالكامل.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" البريطانية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231005/شويغو-يكشف-عن-تشكيل-9-أفواج-احتياطية-1081679632.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو

10:24 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 05.10.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenceالقوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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دمرت القوات الروسية مدفعا من طراز "إم 109 إيه 6" (بالادين) بضربة مدفعية دقيقة في منطقة زفانوفكا.
ونشرت الدفاع الروسية مشاهد جوية توثق لحظة تدمير المدفع الأوكراني بقذيفة روسية تسببت بحدوث انفجار كبير وخروج ألسنة اللهب من المدفع.

وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب نشر على قناتها الرسمية في تلغرام، إن سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية دمر مدفعًا أوكرانيًا ذاتي الحركة من طراز "إم 109 إيه 6" (بالادين) بضربة دقيقة في منطقة زفانوفكا.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه نتيجة الضربة، تم تحقيق إصابة دقيقة، وانفجرت ذخيرة الدفع، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يكشف عن تشكيل 9 أفواج احتياطية
08:18 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" البريطانية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:22 GMT
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