https://sputnikarabic.ae/20231005/قصف-ليلي-عنيف-للجيش-السوري-على-مواقع-المسلحين-في-ريفي-حماة-وإدلب-1081702449.html
قصف ليلي عنيف للجيش السوري على مواقع المسلحين في ريفي حماة وإدلب
قصف ليلي عنيف للجيش السوري على مواقع المسلحين في ريفي حماة وإدلب
شهدت عدة محاور في ريفي إدلب وحماة في سوريا، قصفا مدفعيا وصاروخيا كثيفا من قبل الجيش السوري استهدف مواقع تابعة لمسلحي "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" و"الحزب... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T20:02+0000
2023-10-05T20:02+0000
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وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك" إن "الجيش السوري تعامل مع بنك أهداف تابع للتنظيمات المسلحة على محور كنصفرة وسفوهن والبارة وحرش بنين وسرمين و دير سنبل جنوب إدلب وآفس ومعرة النعسان شمال إدلب وعدة مواقع أخرى بمحيط مدينة جسر الشغور غرب إدلب". وتابع المصدر أن هذه الاستهدافات تأتي بعد تقاطع معلومات استخباراتية بالتعاون مع طائرات الاستطلاع الروسية، حيث تم تدمير ما يقارب 50 مقرا للمسلحين والمعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 مسلحاً. وعن الأخبار المتداولة حول قصف الجيش السوري لنقاط تركية في ريف إدلب، قال المصدر إن "التنظيمات المسلحة تتخذ من النقاط التركية الموجودة في ريف إدلب كمظلة للاحتماء من الضربات الجوية والمدفعية، وبالتالي فإن الجيش السوري اليوم معني بضرب أي نقطة للمسلحين أينما وجدت".
https://sputnikarabic.ae/20231005/مسؤول-سوري-لـسبوتنيك-عدوان-بالطيران-الحربي-التركي-دمر-محطات-كهرباء-ونفط-شرقي-سوريا-1081697537.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
قصف ليلي عنيف للجيش السوري على مواقع المسلحين في ريفي حماة وإدلب
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شهدت عدة محاور في ريفي إدلب وحماة في سوريا، قصفا مدفعيا وصاروخيا كثيفا من قبل الجيش السوري استهدف مواقع تابعة لمسلحي "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" و"الحزب الإسلامي التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "النصرة" الإرهابي في إدلب.
وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك" إن "الجيش السوري تعامل مع بنك أهداف تابع للتنظيمات المسلحة على محور كنصفرة وسفوهن والبارة وحرش بنين وسرمين و دير سنبل جنوب إدلب وآفس ومعرة النعسان شمال إدلب وعدة مواقع أخرى بمحيط مدينة جسر الشغور غرب إدلب".
وتابع المصدر أن هذه الاستهدافات تأتي بعد تقاطع معلومات استخباراتية بالتعاون مع طائرات الاستطلاع الروسية، حيث تم تدمير ما يقارب 50 مقرا للمسلحين والمعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 مسلحاً.
وعن الأخبار المتداولة حول قصف الجيش السوري لنقاط تركية في ريف إدلب، قال المصدر إن "التنظيمات المسلحة تتخذ من النقاط التركية الموجودة في ريف إدلب كمظلة للاحتماء من الضربات الجوية والمدفعية، وبالتالي فإن الجيش السوري اليوم معني بضرب أي نقطة للمسلحين أينما وجدت".