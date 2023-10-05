https://sputnikarabic.ae/20231005/كوريا-الشمالية-أكبر-تهديد-في-العالم-بأسلحة-الدمار-الشامل-لا-يأتي-إلا-من-أمريكا-1081694241.html

كوريا الشمالية: أكبر تهديد في العالم بأسلحة الدمار الشامل لا يأتي إلا من أمريكا

كوريا الشمالية: أكبر تهديد في العالم بأسلحة الدمار الشامل لا يأتي إلا من أمريكا

رفضت كوريا الشمالية وثيقة صادرة من "البنتاغون" وصفت بيونغ يانغ بأنها تهديد "مستمر".‏ 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T14:42+0000

2023-10-05T14:42+0000

2023-10-05T14:42+0000

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وفي نسخة تم تحديثها أخيرا من استراتيجية مكافحة أسلحة الدمار الشامل، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية الصين بأنها تمثل "تحديا سريعا"، وروسيا باعتبارها "تهديدا حادا"، وكوريا الشمالية وإيران باعتبارهما "تهديدين مستمرين".كما حذرت الوزارة في استراتيجيتها المحدثة من أن "التقدم في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية من شأنه أن يمنح النظام المتمرد خيارات لاستخدام الأسلحة النووية "في أي مرحلة من مراحل الصراع"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وتابع المتحدث، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية "تتعرض للتهديد والابتزاز منذ القرن الماضي".وأكدت كوريا الشمالية أن "أكبر تهديد بأسلحة الدمار الشامل في العالم لا يأتي إلا من الولايات المتحدة"، وانتقدت أمريكا لكشفها عن "نيتها الخطيرة للعدوان" لتهديد الشمال والاستيلاء على "الهيمنة العسكرية العالمية".وأضافت وزارة دفاع كوريا الشمالية أن "مثل هذه التهديدات الأمريكية أجبرت كوريا الشمالية على التصدي بقوة وبقوة الردع للتهديد الأكثر تهورا على المدى المتوسط والطويل الذي تمثله الولايات المتحدة، التي تسعى لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد كوريا الشمالية".وفي اجتماع برلماني رئيسي حضره زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، نصت كوريا الشمالية على سياسة تعزيز قوتها النووية في الدستور، بعد مرور عام من سن قانون نووي جديد يسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية ووصف وضعها بأنها دولة نووية "لا رجعة فيها".وفي معرض إدانته لتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، قال كيم إن التعاون الثلاثي يشكل "أسوأ تهديد فعلي"، وشدد على الحاجة إلى تعزيز الترسانة النووية للبلاد "بشكل كبير"، وتنويع قدرتها على الضربة النووية.

https://sputnikarabic.ae/20231001/كوريا-الشمالية-الناتو-وتحالف-أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-كيانات-شبيهة-بالسرطان-1081553496.html

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