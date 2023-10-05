https://sputnikarabic.ae/20231005/كوريا-الشمالية-أكبر-تهديد-في-العالم-بأسلحة-الدمار-الشامل-لا-يأتي-إلا-من-أمريكا-1081694241.html
كوريا الشمالية: أكبر تهديد في العالم بأسلحة الدمار الشامل لا يأتي إلا من أمريكا
كوريا الشمالية: أكبر تهديد في العالم بأسلحة الدمار الشامل لا يأتي إلا من أمريكا
رفضت كوريا الشمالية وثيقة صادرة من "البنتاغون" وصفت بيونغ يانغ بأنها تهديد "مستمر". 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T14:42+0000
2023-10-05T14:42+0000
2023-10-05T14:42+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_68be18c4fcdb61eeff2af423ca688e86.jpg
وفي نسخة تم تحديثها أخيرا من استراتيجية مكافحة أسلحة الدمار الشامل، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية الصين بأنها تمثل "تحديا سريعا"، وروسيا باعتبارها "تهديدا حادا"، وكوريا الشمالية وإيران باعتبارهما "تهديدين مستمرين".كما حذرت الوزارة في استراتيجيتها المحدثة من أن "التقدم في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية من شأنه أن يمنح النظام المتمرد خيارات لاستخدام الأسلحة النووية "في أي مرحلة من مراحل الصراع"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وتابع المتحدث، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية "تتعرض للتهديد والابتزاز منذ القرن الماضي".وأكدت كوريا الشمالية أن "أكبر تهديد بأسلحة الدمار الشامل في العالم لا يأتي إلا من الولايات المتحدة"، وانتقدت أمريكا لكشفها عن "نيتها الخطيرة للعدوان" لتهديد الشمال والاستيلاء على "الهيمنة العسكرية العالمية".وأضافت وزارة دفاع كوريا الشمالية أن "مثل هذه التهديدات الأمريكية أجبرت كوريا الشمالية على التصدي بقوة وبقوة الردع للتهديد الأكثر تهورا على المدى المتوسط والطويل الذي تمثله الولايات المتحدة، التي تسعى لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد كوريا الشمالية".وفي اجتماع برلماني رئيسي حضره زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، نصت كوريا الشمالية على سياسة تعزيز قوتها النووية في الدستور، بعد مرور عام من سن قانون نووي جديد يسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية ووصف وضعها بأنها دولة نووية "لا رجعة فيها".وفي معرض إدانته لتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، قال كيم إن التعاون الثلاثي يشكل "أسوأ تهديد فعلي"، وشدد على الحاجة إلى تعزيز الترسانة النووية للبلاد "بشكل كبير"، وتنويع قدرتها على الضربة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20231001/كوريا-الشمالية-الناتو-وتحالف-أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-كيانات-شبيهة-بالسرطان-1081553496.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d03381f3ed8f30840c450b441e9a1baa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
كوريا الشمالية: أكبر تهديد في العالم بأسلحة الدمار الشامل لا يأتي إلا من أمريكا
تابعنا عبر
رفضت كوريا الشمالية وثيقة صادرة من "البنتاغون" وصفت بيونغ يانغ بأنها تهديد "مستمر".
وفي نسخة تم تحديثها أخيرا من استراتيجية مكافحة أسلحة الدمار الشامل، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية الصين بأنها تمثل "تحديا سريعا"، وروسيا باعتبارها "تهديدا حادا"، وكوريا الشمالية وإيران باعتبارهما "تهديدين مستمرين".
كما حذرت الوزارة في استراتيجيتها المحدثة من أن "التقدم في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية من شأنه أن يمنح النظام المتمرد خيارات لاستخدام الأسلحة النووية "في أي مرحلة من مراحل الصراع"، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وتعقيبا على هذا، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، أمس الأربعاء: "أما بالنسبة لوصف "التهديد المستمر"، فهو التعبير الأنسب لأمريكا أكبر دولة مسلحة بأسلحة الدمار الشامل في العالم، والدولة الإجرامية الوحيدة التي استخدمت القنابل الذرية، والتي وصفت كوريا الشمالية بأنها "عدو" وصعدت برنامجها النووي غير المسبوق".
وتابع المتحدث، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية "تتعرض للتهديد والابتزاز منذ القرن الماضي".
وأكدت كوريا الشمالية أن "أكبر تهديد بأسلحة الدمار الشامل في العالم لا يأتي إلا من الولايات المتحدة"، وانتقدت أمريكا لكشفها عن "نيتها الخطيرة للعدوان" لتهديد الشمال والاستيلاء على "الهيمنة العسكرية العالمية".
وأضافت وزارة دفاع كوريا الشمالية أن "مثل هذه التهديدات الأمريكية أجبرت كوريا الشمالية على التصدي بقوة وبقوة الردع للتهديد الأكثر تهورا على المدى المتوسط والطويل الذي تمثله الولايات المتحدة، التي تسعى لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد كوريا الشمالية".
وفي اجتماع برلماني رئيسي حضره زعيم كوريا الشمالية
، كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، نصت كوريا الشمالية على سياسة تعزيز قوتها النووية في الدستور، بعد مرور عام من سن قانون نووي جديد يسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية ووصف وضعها بأنها دولة نووية "لا رجعة فيها".
وفي معرض إدانته لتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان
، قال كيم إن التعاون الثلاثي يشكل "أسوأ تهديد فعلي"، وشدد على الحاجة إلى تعزيز الترسانة النووية للبلاد "بشكل كبير"، وتنويع قدرتها على الضربة النووية.