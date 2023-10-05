https://sputnikarabic.ae/20231005/مؤسسة-كود-بينك-المناهضة-للحروب-تزايد-الدعم-لوقف-واشنطن-الإمدادات-العسكرية-إلى-كييف-1081673486.html

مؤسسة "كود بينك" المناهضة للحروب: تزايد الدعم لوقف واشنطن الإمدادات العسكرية إلى كييف

مؤسسة "كود بينك" المناهضة للحروب: تزايد الدعم لوقف واشنطن الإمدادات العسكرية إلى كييف

قالت ميدي بنجامين، مؤسسة مجموعة السلام "كود بينك"، اليوم الخميس، إن نداءات نشطاء السلام في الولايات المتحدة لوقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وبدء محادثات... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T00:47+0000

2023-10-05T00:47+0000

2023-10-05T00:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101761/85/1017618579_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_c688d2be6df75bb21edfb7c778bd33ef.jpg

وقالت بنجامين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن أصواتنا بدأت تُسمع. لدينا مرشحون رئاسيون مثل كورنيل ويست، الذي كان معنا هذا الصباح، والذين يدعون بالتأكيد إلى وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات. لدينا المزيد من أعضاء المجتمعات المرتبطة بالدين الذين ينضمون إلينا، والبيئيين الذين يرون التأثيرات الكارثية للحرب على البيئة".وقالت بنجامين إن رؤساء المدن الكبيرة في الولايات المتحدة يشيرون الآن إلى أن العديد من السكان لا يتم تغذيتهم أو إيواؤهم بشكل جيد ومع ذلك تنفق الحكومة الأمريكية مبالغ هائلة على حرب شخص آخر.وأوضحت: "نحن نحارب ظروفًا صعبة للغاية لأن هناك مجمعًا صناعيًا عسكريًا هائلًا في هذا البلد، وهذه الشركات تحقق أرباحًا هائلة... يريدون أن تستمر هذه الحرب. ويقدمون أموالًا لحملات النواب في الكونغرس ويعقدون اجتماعات مع نوابهم وأعضاء مجلس الشيوخ. لذلك هي معركة صعبة للغاية".وأشارت بنجامين إلى أن : وختمت بالقول إنها تتمنى أن تكون آراء الأمريكيين ممثلة بشكل أكبر في قاعات الكونغرس، لأنه يجب أن يكون هناك على الأقل 55% من أعضاء الكونغرس يدعون إلى وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، ولكننا "لم نرَ ذلك حتى الآن".وفقًا للخارجية الأمريكية قدمت الحكومة مساعدات عسكرية تجاوزت 46.7 مليار دولار لأوكرانيا منذ عام 2014 لتدريب وتجهيز جيشها للدفاع عن الأراضي الأوكرانية وتعزيز أمان حدودها وتحسين جهودها التعاونية مع حلف شمال الأطلسي.من جانبه، أكد مكتب إدارة وميزانية الحكومة الأمريكية في وثائق أرسلها إلى الكونغرس الشهر الماضي أن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على النزاع في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231004/ترامب-يقترح-وقف-تقديم-الدعم-لأوكرانيا-1081673111.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم