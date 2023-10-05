https://sputnikarabic.ae/20231005/ما-هي-تأثيرات-القرار-السعودي-بتمديد-خفض-الإنتاج-على-استقرار-أسواق-النفط-1081694723.html

ما هي تأثيرات القرار السعودي بتمديد خفض الإنتاج على استقرار أسواق النفط

ما هي تأثيرات القرار السعودي بتمديد خفض الإنتاج على استقرار أسواق النفط

تستمر السعودية في خفض إنتاجها النفطي حتى نهاية العام الحالي بمقدار مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وبذلك سيكون... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T15:10+0000

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تأثيرات القرار السعودي بتمديد خفض الإنتاج على استقرار أسواق النفط؟ تأثيرات القرار السعودي بتمديد خفض الإنتاج على استقرار أسواق النفط؟

وتقول السعودية إن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس"، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.وتدافع الرياض عن قرارها المدعوم من دول (أوبك+)، مرجعة ذلك إلى أن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.في هذا الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي، فهد بن جمعة، أن القرار يأتي للحفاظ على أسواق النفط وتوازنها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع الطلب على النفط.من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إلى أن خفض إنتاج النفط مفيد للمصدرين لكنه يأتي بعائد أقل، مشيرا إلى أن السعودية سجلت عجزا في ميزانيتها هذا العام.وذكر أن ارتفاع أسعار النفط مرده إلى الخفض الطوعي للإنتاج، مما يؤدي إلى فائض في السوق النفطي معبرا عنه بعودة الإنتاج إلى مليون برميل للسعودية، مما يؤدي إلى عودة الأسعار إلى مستويتها السابقة قبل تخفيضات "أوبك بلس"، مبينا أن السوق العالمي يتأثر بالأحداث والأوضاع الاقتصادية العالمية، إذ ما زال العالم يعيش حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية أو أوضاع الاقتصاد الصيني.ولفتت إلى أن سياسة "أوبك بلس" لم تقابل أي سياسة عدائية منذ أنشئت، لكنها توافقية الأسواق والعرض والطلب.وتوقعت أن تبقى الأسواق مضطربة بفعل التضخم وتذبذب البيانات الصينية إضافة إلى أسعار الفائدة التي يمكن رفعها لاحقا خلال عام 2024.

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