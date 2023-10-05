https://sputnikarabic.ae/20231005/مسيرة-روسية-تطارد-زورقا-أوكرانيا-فائق-السرعة-يحمل-مجموعة-إنزال-وتفتك-به-فيديو-1081685734.html
مسيرة روسية تطارد زورقا أوكرانيا فائق السرعة يحمل مجموعة إنزال وتفتك به... فيديو
مسيرة روسية تطارد زورقا أوكرانيا فائق السرعة يحمل مجموعة إنزال وتفتك به... فيديو
استهدفت مسيرة روسية مزودة بنظام تحكم بصري زورقا أوكرانيا فائق السرعة كان على متنه مجموعة إنزال. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:24+0000
2023-10-05T11:24+0000
2023-10-05T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتناقلت وسائل إعلام روسية المشاهد التي توثق قيام مسيرة روسية بتتبع واستهداف الزورق الذي حمل على متنه 4 جنود خلال سيره بسرعة كبيرة على نهر دنيبر.وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" التي نشرت المشاهد، نقلا عن قنوات تلغرام روسية، فإن المسيرة من نوع "في تي 40" طورت في روسيا.ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الروسي يستخدم بشكل متزايد هذه المسيرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث أنها تستطيع تدمير ليس فقط الأهداف الثابتة، لكنها تدمر الأهداف المتحركة، مثل القوارب العالية السرعة والقابلة للمناورة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" البريطانية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديوشاهد أيضا: طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231005/-الاتحاد-الأوروبي-لا-نستطيع-أن-نحل-محل-أمريكا-فيما-يخص-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1081685296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تطارد زورقا أوكرانيا فائق السرعة يحمل مجموعة إنزال وتفتك به... فيديو
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استهدفت مسيرة روسية مزودة بنظام تحكم بصري زورقا أوكرانيا فائق السرعة كان على متنه مجموعة إنزال.
وتناقلت وسائل إعلام روسية المشاهد التي توثق قيام مسيرة روسية بتتبع واستهداف الزورق الذي حمل على متنه 4 جنود خلال سيره بسرعة كبيرة على نهر دنيبر.
وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا"
التي نشرت المشاهد، نقلا عن قنوات تلغرام روسية، فإن المسيرة من نوع "في تي 40" طورت في روسيا.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الروسي يستخدم بشكل متزايد هذه المسيرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث أنها تستطيع تدمير ليس فقط الأهداف الثابتة، لكنها تدمر الأهداف المتحركة، مثل القوارب العالية السرعة والقابلة للمناورة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" البريطانية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.