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القوات الروسية تقضي على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/مسيرة-روسية-تطارد-زورقا-أوكرانيا-فائق-السرعة-يحمل-مجموعة-إنزال-وتفتك-به-فيديو-1081685734.html
مسيرة روسية تطارد زورقا أوكرانيا فائق السرعة يحمل مجموعة إنزال وتفتك به... فيديو
مسيرة روسية تطارد زورقا أوكرانيا فائق السرعة يحمل مجموعة إنزال وتفتك به... فيديو
استهدفت مسيرة روسية مزودة بنظام تحكم بصري زورقا أوكرانيا فائق السرعة كان على متنه مجموعة إنزال. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:24+0000
2023-10-05T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتناقلت وسائل إعلام روسية المشاهد التي توثق قيام مسيرة روسية بتتبع واستهداف الزورق الذي حمل على متنه 4 جنود خلال سيره بسرعة كبيرة على نهر دنيبر.وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" التي نشرت المشاهد، نقلا عن قنوات تلغرام روسية، فإن المسيرة من نوع "في تي 40" طورت في روسيا.ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الروسي يستخدم بشكل متزايد هذه المسيرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث أنها تستطيع تدمير ليس فقط الأهداف الثابتة، لكنها تدمر الأهداف المتحركة، مثل القوارب العالية السرعة والقابلة للمناورة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" البريطانية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديوشاهد أيضا: طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231005/-الاتحاد-الأوروبي-لا-نستطيع-أن-نحل-محل-أمريكا-فيما-يخص-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1081685296.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تطارد زورقا أوكرانيا فائق السرعة يحمل مجموعة إنزال وتفتك به... فيديو

11:24 GMT 05.10.2023
© Photoمسيرة روسية تستهدف زورقا أوكرانيا
مسيرة روسية تستهدف زورقا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Photo
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استهدفت مسيرة روسية مزودة بنظام تحكم بصري زورقا أوكرانيا فائق السرعة كان على متنه مجموعة إنزال.
وتناقلت وسائل إعلام روسية المشاهد التي توثق قيام مسيرة روسية بتتبع واستهداف الزورق الذي حمل على متنه 4 جنود خلال سيره بسرعة كبيرة على نهر دنيبر.
وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" التي نشرت المشاهد، نقلا عن قنوات تلغرام روسية، فإن المسيرة من نوع "في تي 40" طورت في روسيا.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الروسي يستخدم بشكل متزايد هذه المسيرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث أنها تستطيع تدمير ليس فقط الأهداف الثابتة، لكنها تدمر الأهداف المتحركة، مثل القوارب العالية السرعة والقابلة للمناورة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع أن نحل محل أمريكا فيما يخص المساعدات العسكرية لأوكرانيا
11:00 GMT
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" البريطانية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
شاهد أيضا: قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو
شاهد أيضا: طائرات انتحارية روسية تباغت القوات الأوكرانية في أوكارها... فيديو
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:22 GMT
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