https://sputnikarabic.ae/20231005/مقارنة-بين-مقاتلات-الجيل-الخامس-سو-57-وإف-22-1081687368.html
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22"
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22"
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22"
2023-10-05T11:53+0000
2023-10-05T11:53+0000
2023-10-05T11:53+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
سلاح روسيا
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في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، قامت شركة "روستيخ" الروسية بتسليم مقاتلات الجيل الخامس الجديدة من طراز "سو-57" إلى وزارة الدفاع الروسية."سو-57" مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. تمتاز المقاتلة بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسليح داخل الطائرة، وطلاء ممتص لموجات الراديو، ومعدات حديثة أكثر تقدمًا على متن الطائرة.وأعد فريق "سبوتنيك" إنفوغراف حول مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22".
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سبوتنيك عربي
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سو-57، إف-22، مقاتلة الجيل الخامس
سو-57، إف-22، مقاتلة الجيل الخامس
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22"
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المقاتلة الروسية "سو-57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتم استخدامها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، قامت شركة "روستيخ" الروسية بتسليم مقاتلات الجيل الخامس الجديدة من طراز "سو-57" إلى وزارة الدفاع الروسية.
"سو-57" مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. تمتاز المقاتلة بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسليح داخل الطائرة، وطلاء ممتص لموجات الراديو، ومعدات حديثة أكثر تقدمًا على متن الطائرة.
وأعد فريق "سبوتنيك" إنفوغراف حول مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22".