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https://sputnikarabic.ae/20231005/مقارنة-بين-مقاتلات-الجيل-الخامس-سو-57-وإف-22-1081687368.html
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22"
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22"
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22"
2023-10-05T11:53+0000
2023-10-05T11:53+0000
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في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، قامت شركة "روستيخ" الروسية بتسليم مقاتلات الجيل الخامس الجديدة من طراز "سو-57" إلى وزارة الدفاع الروسية."سو-57" مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. تمتاز المقاتلة بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسليح داخل الطائرة، وطلاء ممتص لموجات الراديو، ومعدات حديثة أكثر تقدمًا على متن الطائرة.وأعد فريق "سبوتنيك" إنفوغراف حول مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22".
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سو-57، إف-22، مقاتلة الجيل الخامس
سو-57، إف-22، مقاتلة الجيل الخامس

مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22"

11:53 GMT 05.10.2023
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المقاتلة الروسية "سو-57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتم استخدامها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، قامت شركة "روستيخ" الروسية بتسليم مقاتلات الجيل الخامس الجديدة من طراز "سو-57" إلى وزارة الدفاع الروسية.
"سو-57" مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. تمتاز المقاتلة بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسليح داخل الطائرة، وطلاء ممتص لموجات الراديو، ومعدات حديثة أكثر تقدمًا على متن الطائرة.
وأعد فريق "سبوتنيك" إنفوغراف حول مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس: "سو-57" و"إف-22".
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس سو-57 وإف-22 - سبوتنيك عربي
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس سو-57 وإف-22 - سبوتنيك عربي
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:18 GMT
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