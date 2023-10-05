https://sputnikarabic.ae/20231005/نحو-مستقبل-مرن-هل-تتمكن-تونس-من-التصدي-لمخاطر-الكوارث-البيئية---1081692955.html
"نحو مستقبل مرن"... هل تتمكن تونس من التصدي لمخاطر الكوارث البيئية
"نحو مستقبل مرن"... هل تتمكن تونس من التصدي لمخاطر الكوارث البيئية
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث في تونس، رسميا المغرب... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T14:21+0000
2023-10-05T14:21+0000
2023-10-05T14:21+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/05/1081691753_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_2087cf5f9b0b366c8951b2786deff206.png
"نحو مستقبل مرن"... هل تتمكن تونس من التصدي لمخاطر الكوارث البيئية
"نحو مستقبل مرن"... هل تتمكن تونس من التصدي لمخاطر الكوارث البيئية
تصوّر دولي جديد للحد من مخاطر الكوارث الطبيعيةاحتضنت تونس، هذا الأسبوع، فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، الذي حمل شعار "نحو مستقبل مرن: الترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث. فهل لتونس الإمكانات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر المحتملة وما أهمية الربط بين العلوم والتكنولوجيا والمناخ للتصدي للكوارث البيئية في المستقبل؟.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الأستاذ صهيب المزريقي لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/05/1081691753_0:0:934:700_1920x0_80_0_0_fae7711bc3d1fcbc9b60fd7ba14acffa.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
صدى الحياة, аудио
"نحو مستقبل مرن"... هل تتمكن تونس من التصدي لمخاطر الكوارث البيئية
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث في تونس، رسميا المغرب وإسبانيا والبرتغال تنظم كأس العالم لكرة القدم 2030، فيديو لطرد نشطاء المناخ في البرتغال، لوحة فنية نادرة لرسامة روسية تباع بمليون دولار.
تصوّر دولي جديد للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية
احتضنت تونس، هذا الأسبوع، فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، الذي حمل شعار "نحو مستقبل مرن: الترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث. فهل لتونس الإمكانات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر المحتملة وما أهمية الربط بين العلوم والتكنولوجيا والمناخ للتصدي للكوارث البيئية في المستقبل؟.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الأستاذ صهيب المزريقي لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ اليوم لا يمكننا الحديث عن الجهود المبذولة بما يتعلق بالتّصدي لمخاطر الكوارث الطبيعية في إطار منفصل، بل لا بدّ وأن تكون في إطار كوني وإنساني ودولي من أجل إعادة الدعم والبناء والتعمير بصفة أفضل، وهذا يكون بالأساس في المناطق المتضررة، وتونس شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية الجفاف وهزات أرضية مؤخرا وإن كانت دون خسائر، ولكن لا بد من التوجّه خاصة بمراجعة جديدة وشاملة للنظر في التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ككل".
التفاصيل في الملف الصوتي...