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https://sputnikarabic.ae/20231005/-الاتحاد-الأوروبي-لا-نستطيع-أن-نحل-محل-أمريكا-فيما-يخص-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1081685296.html
الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع أن نحل محل أمريكا فيما يخص المساعدات العسكرية لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع أن نحل محل أمريكا فيما يخص المساعدات العسكرية لأوكرانيا
صرّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكنه لن... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T11:00+0000
2023-10-05T11:00+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بوريل للصحفيين، في اجتماع للمجتمع السياسي الأوروبي في غرناطة: "الاتحاد الأوروبي بالتأكيد ليس قادرا على تغطية مكان الولايات المتحدة، وأوروبا الآن تزيد المساعدات، إذ يوجد اقتراح بتخصيص 50 مليار يورو من المساعدات الاقتصادية و20 مليار من المساعدات العسكرية".وأعلن بوريل، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي مندهش ويأسف لمشروع تمويل الحكومة الأمريكية "في اللحظة الأخيرة"، والذي لا ينص على تخصيص أموال لمساعدة كييف.وعبر بوريل عن صدمة الاتحاد الأوروبي بالقرار، قائلًا: "لقد فوجئنا بالقرار الذي اتُخذ في اللحظة الأخيرة، والذي يجب أن نأسف عليه بشدة... دعونا نأمل ألا تكون هذه هي الكلمة الأخيرة".وأشار بوريل إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يعتمد على الولايات المتحدة، وكذلك على نتائج الهجوم الأوكراني الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام الغربية بالفشل.
https://sputnikarabic.ae/20231005/قذيفة-مدفعية-روسية-تحول-بالادين-أوكراني-إلى-كتلة-نيران-فيديو--1081684018.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع أن نحل محل أمريكا فيما يخص المساعدات العسكرية لأوكرانيا

11:00 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكنه لن يكون قادرا على أن يحل محل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.
وقال بوريل للصحفيين، في اجتماع للمجتمع السياسي الأوروبي في غرناطة: "الاتحاد الأوروبي بالتأكيد ليس قادرا على تغطية مكان الولايات المتحدة، وأوروبا الآن تزيد المساعدات، إذ يوجد اقتراح بتخصيص 50 مليار يورو من المساعدات الاقتصادية و20 مليار من المساعدات العسكرية".

وأضاف بوريل أنه بالرغم من ذلك، فإن المساعدة الأمريكية ضرورية للأوكرانيين، والاتحاد الأوروبي يعتمد على استئنافها.

القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
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قذيفة مدفعية روسية تحول "بالادين" أوكراني إلى كتلة نيران... فيديو
10:24 GMT
وأعلن بوريل، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي مندهش ويأسف لمشروع تمويل الحكومة الأمريكية "في اللحظة الأخيرة"، والذي لا ينص على تخصيص أموال لمساعدة كييف.
وعبر بوريل عن صدمة الاتحاد الأوروبي بالقرار، قائلًا: "لقد فوجئنا بالقرار الذي اتُخذ في اللحظة الأخيرة، والذي يجب أن نأسف عليه بشدة... دعونا نأمل ألا تكون هذه هي الكلمة الأخيرة".
وأشار بوريل إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يعتمد على الولايات المتحدة، وكذلك على نتائج الهجوم الأوكراني الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام الغربية بالفشل.
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