https://sputnikarabic.ae/20231006/إعلام-روسيا-تنتج-أنظمة-دفاع-جوي-أكثر-من-جميع-دول-الناتو-1081715458.html
إعلام: روسيا تنتج أنظمة دفاع جوي أكثر من جميع دول الناتو
إعلام: روسيا تنتج أنظمة دفاع جوي أكثر من جميع دول الناتو
قال قائد القوات الجوية الهندية، المارشال فيفيك رام تشودري، إن الهند ستحصل على آخر أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي إس-400 في عام 2024. ووفقا له، تم تسليم ثلاث أفواج... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T12:12+0000
2023-10-06T12:12+0000
2023-10-06T12:12+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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قررت مجلة "ميلاتري ووتش" معرفة كيف تمكنت روسيا من إنتاج عدد كافٍ من أنظمة إس-400 لبناء ترسانتها الخاصة بسرعة، وللتصدير المتزامن إلى بيلاروسيا والهند.وقالت: "لقد أتاح بناء مصانع جديدة وتحديث المصانع القديمة في روسيا زيادة حجم الإنتاج وإنتاج عدة أفواج من طراز إس-400 سنويًا. ويستمر هذا بالتوازي مع إنتاج أنظمة أخرى بعيدة المدى أحدث، مثل إس-300 في4 وإس-500. ويذكر أن حجم إنتاج أنظمة الصواريخ في مصنع أوبوخوف وحده يتجاوز بشكل كبير حجم إنتاج جميع أعضاء الناتو مجتمعين.تشير المجلة إلى أنه قبل استلام أنظمة الدفاع الجوي الجديدة، كان المكون الأرضي لنظام الدفاع الجوي الهندي ضعيف التطور، ولكن الوضع تغير الآن. يحظى نظام إس-400 بتقدير كبير لقدراته المتقدمة ضد الطائرات الشبح والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، فضلاً عن وعيه الظرفي العالي ومدى اكتشافه الذي يصل إلى 600 كيلومتر.من الجدير بالذكر أيضًا ثمة قدرة عالية على الصمود بسبب الحركة العالية ووجود أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة، والقدرة على اعتراض الأسلحة الأسرع من الصوت التي تصل إلى 8 ماخ، بالإضافة إلى استخدام عدة فئات إضافية من الصواريخ المُحسّنة لضرب أنواع مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الهند-تتوقع-تسليم-باقي-أنظمة-إس-400-الروسية-في-2024--1081673243.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
إعلام: روسيا تنتج أنظمة دفاع جوي أكثر من جميع دول الناتو
تابعنا عبر
قال قائد القوات الجوية الهندية، المارشال فيفيك رام تشودري، إن الهند ستحصل على آخر أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي إس-400 في عام 2024. ووفقا له، تم تسليم ثلاث أفواج من أصل خمسة.
قررت مجلة "ميلاتري ووتش" معرفة كيف تمكنت روسيا من إنتاج عدد كافٍ من أنظمة إس-400 لبناء ترسانتها الخاصة بسرعة، وللتصدير المتزامن إلى بيلاروسيا والهند.
وقالت: "لقد أتاح بناء مصانع جديدة وتحديث المصانع القديمة في روسيا زيادة حجم الإنتاج وإنتاج عدة أفواج من طراز إس-400 سنويًا. ويستمر هذا بالتوازي مع إنتاج أنظمة أخرى بعيدة المدى أحدث، مثل إس-300 في4 وإس-500. ويذكر أن حجم إنتاج أنظمة الصواريخ في مصنع أوبوخوف وحده يتجاوز بشكل كبير حجم إنتاج جميع أعضاء الناتو مجتمعين.
تشير المجلة إلى أنه قبل استلام أنظمة الدفاع الجوي الجديدة، كان المكون الأرضي لنظام الدفاع الجوي الهندي ضعيف التطور، ولكن الوضع تغير الآن. يحظى نظام إس-400 بتقدير كبير لقدراته المتقدمة ضد الطائرات الشبح والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، فضلاً عن وعيه الظرفي العالي ومدى اكتشافه الذي يصل إلى 600 كيلومتر.
من الجدير بالذكر
أيضًا ثمة قدرة عالية على الصمود بسبب الحركة العالية ووجود أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة، والقدرة على اعتراض الأسلحة الأسرع من الصوت التي تصل إلى 8 ماخ، بالإضافة إلى استخدام عدة فئات إضافية من الصواريخ المُحسّنة لضرب أنواع مختلفة.