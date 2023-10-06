https://sputnikarabic.ae/20231006/الاتحاد-الأوروبي-أو-الولايات-المتحدة-من-يتصدر-في-تقديم-المساعدات-أوكرانيا-1081718444.html
الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة... من يتصدر قائمة الدول التي تقدم المساعدات لأوكرانيا؟
الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة... من يتصدر قائمة الدول التي تقدم المساعدات لأوكرانيا؟
خصصت دول الغرب مليارات اليورو كمساعدات لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية. تشير البيانات الأخيرة لمعهد كيل لتتبع دعم أوكرانيا إلى أن المبلغ... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T14:35+0000
2023-10-06T14:35+0000
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صرّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكنه لن يكون قادرا على أن يحل محل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.وقال بوريل للصحفيين، في اجتماع للمجتمع السياسي الأوروبي في غرناطة:وفي الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" ترون الدول التي تتصدر قائمة الدول التي تقدم المساعدات لأوكرانيا بكافة أشكالها.وفي وقت سابق، كان قد أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد خصص منذ عام 2022 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضًا على المساعدات العسكرية.وأشار في مقطع فيديو مسجل إلى أنه "يتم الآن تقديم دعم منا بأكثر من 25 مليار يورو - هذه مجرد (مساعدات) عسكرية، ويصل إجمالي الدعم إلى مبلغ 80 مليار يورو". ووفق قول بوريل، لم يخصص الاتحاد الأوروبي من قبل مثل هذه المبالغ الكبيرة لهذا النوع من المساعدة.اقرأ أيضا - الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع أن نحل محل أمريكا فيما يخص المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة... من يتصدر قائمة الدول التي تقدم المساعدات لأوكرانيا؟
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خصصت دول الغرب مليارات اليورو كمساعدات لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية. تشير البيانات الأخيرة لمعهد كيل لتتبع دعم أوكرانيا إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في ذلك الوقت 42.1 مليار يورو (223.9 مليار دولار) قد تجاوز قيمته العام الحالي.
صرّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكنه لن يكون قادرا على أن يحل محل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.
وقال بوريل للصحفيين، في اجتماع للمجتمع السياسي الأوروبي في غرناطة:
"الاتحاد الأوروبي بالتأكيد ليس قادرا على تغطية مكان الولايات المتحدة، وأوروبا الآن تزيد المساعدات، إذ يوجد اقتراح بتخصيص 50 مليار يورو من المساعدات الاقتصادية و20 مليار من المساعدات العسكرية".
وفي الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" ترون الدول التي تتصدر قائمة الدول التي تقدم المساعدات لأوكرانيا بكافة أشكالها.
وفي وقت سابق، كان قد أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد خصص منذ عام 2022 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضًا على المساعدات العسكرية.
وأشار في مقطع فيديو مسجل إلى أنه "يتم الآن تقديم دعم منا بأكثر من 25 مليار يورو - هذه مجرد (مساعدات) عسكرية، ويصل إجمالي الدعم إلى مبلغ 80 مليار يورو". ووفق قول بوريل، لم يخصص الاتحاد الأوروبي من قبل مثل هذه المبالغ الكبيرة لهذا النوع من المساعدة.