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https://sputnikarabic.ae/20231006/البرلمان-العربي-يدين-بيان-نظيره-الأوروبي-بحق-مصر-ويصفه-بالـ-أكاذيب-المضللة-1081715315.html
البرلمان العربي يدين بيان نظيره الأوروبي بحق مصر ويصفه بالـ "أكاذيب المضللة"
البرلمان العربي يدين بيان نظيره الأوروبي بحق مصر ويصفه بالـ "أكاذيب المضللة"
أدان البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي الذي يطالب مصر بإجراء "انتخابات رئاسية حرة، والتوقف عن ملاحقة المعارضة"، على حد زعمه. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T12:09+0000
2023-10-06T12:09+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" إن البرلمان العربي أعرب في بيانه عن رفضه التام لكافة "أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومؤكدا تضامنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية".ودعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي إلى الكف عن التدخل الذي وصفه بـ"السافر" في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وشدد البرلمان العربي في بيانه على أن مصر "لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمنا ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون".وفي وقت سابق، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى شعبه، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وصرح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "كلمة واحدة أريد أن أقولها للناس، لديكم فرصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لديكم فرصة للتغيير، الأمر كله لله".وأضاف السيسي في خطابه أنه "على مدى عشر سنوات واجهنا كثيرا من أبواق الكذب والافتراء والشائعات والإساءة"، مؤكدًا أن "الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم".يذكر أن ملايين المصريين سيصوتون في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات، حيث أعلنت هيئة الانتخابات المصرية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم

البرلمان العربي يدين بيان نظيره الأوروبي بحق مصر ويصفه بالـ "أكاذيب المضللة"

12:09 GMT 06.10.2023
© Photo / Arab Parliamentالبرلمان العربي
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Photo / Arab Parliament
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أدان البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي الذي يطالب مصر بإجراء "انتخابات رئاسية حرة، والتوقف عن ملاحقة المعارضة"، على حد زعمه.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" إن البرلمان العربي أعرب في بيانه عن رفضه التام لكافة "أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومؤكدا تضامنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية".
ودعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي إلى الكف عن التدخل الذي وصفه بـ"السافر" في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
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وشدد البرلمان العربي في بيانه على أن مصر "لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمنا ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون".
وفي وقت سابق، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى شعبه، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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وصرح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "كلمة واحدة أريد أن أقولها للناس، لديكم فرصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لديكم فرصة للتغيير، الأمر كله لله".
وأضاف السيسي في خطابه أنه "على مدى عشر سنوات واجهنا كثيرا من أبواق الكذب والافتراء والشائعات والإساءة"، مؤكدًا أن "الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم".
يذكر أن ملايين المصريين سيصوتون في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات، حيث أعلنت هيئة الانتخابات المصرية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
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