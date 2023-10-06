https://sputnikarabic.ae/20231006/الجيش-الروسي-يستلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سوخوي--34-فيديو-1081708755.html
الجيش الروسي يستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سوخوي- 34"... فيديو
الجيش الروسي يستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سوخوي- 34"... فيديو
قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بفحص التقدم المحرز في أمر دفاع الدولة في مؤسسة المجمع الصناعي العسكري "مصنع نوفوسيبيرسك للطيران الذي يحمل اسم فاليري... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T08:35+0000
2023-10-06T08:35+0000
2023-10-06T08:35+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتفقد شويغو محطة اختبار الطيران وورشة التجميع النهائي للشركة، وهي جزء من شركة الطائرات الروسية المتحدة، وتقوم بإنتاج وإصلاح وتحديث القاذفات المقاتلة من طراز "سو- 34"، حسبما ذكرته قناة وزارة الدفاع الروسية على "تلغرام"، اليوم الجمعة. وأبلغ ألكساندر باناسينكو، مدير مصنع تشكالوف، سيرغي شويغو أن "المؤسسة قادرة حاليًا ليس فقط على الإنتاج التسلسلي، ولكن أيضًا إجراء إصلاحات كبيرة للطائرات التي استنفدت مدة صلاحيتها أثناء الخدمة".وأوعز شويغو لإدارة المنشاة بزيادة وتيرة إنتاج وإصلاح المعدات، مع مراعاة الطلب على منتجاتها، قائلا: "هذه الطائرة هي العمود الفقري الرئيسي، لديهم أربعة إلى خمسة طلعات جوية كل يوم، لذلك علينا أن ننتظم ونسرع (بالإنتاج)".وأكد سيرغي شويغو خلال الاجتماع، أن "مسألة تجهيز القوات المسلحة بنماذج واعدة من معدات الطيران هي في مركز اهتمامنا دائمًا".وبالإضافة إلى ذلك، تم النظر في مسألة تنفيذ أعمال التطوير لإنشاء مجمع طائرات دون طيار بعيدة المدى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سوخوي- 34"... فيديو
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قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بفحص التقدم المحرز في أمر دفاع الدولة في مؤسسة المجمع الصناعي العسكري "مصنع نوفوسيبيرسك للطيران الذي يحمل اسم فاليري تشكالوف".
وتفقد شويغو محطة اختبار الطيران وورشة التجميع النهائي للشركة، وهي جزء من شركة الطائرات الروسية المتحدة، وتقوم بإنتاج وإصلاح وتحديث القاذفات المقاتلة من طراز "سو- 34"، حسبما ذكرته قناة وزارة الدفاع الروسية على "تلغرام"، اليوم الجمعة.
وأبلغ ألكساندر باناسينكو، مدير مصنع تشكالوف، سيرغي شويغو أن "المؤسسة قادرة حاليًا ليس فقط على الإنتاج التسلسلي، ولكن أيضًا إجراء إصلاحات كبيرة للطائرات التي استنفدت مدة صلاحيتها أثناء الخدمة".
وأوعز شويغو لإدارة المنشاة بزيادة وتيرة إنتاج وإصلاح المعدات، مع مراعاة الطلب على منتجاتها، قائلا: "هذه الطائرة هي العمود الفقري الرئيسي، لديهم أربعة إلى خمسة طلعات جوية كل يوم، لذلك علينا أن ننتظم ونسرع (بالإنتاج)".
وأبلغ مدير المصنع وزير الدفاع أن الشركة قادرة على تنفيذ أعمال الإصلاح على أي درجة من التعقيد، قائلا: "لقد تعلمنا أن نفعل كل شيء، لدينا خبرة في استبدال الجزء الرأسي، ولدينا خبرة عملية في إصلاح الجزء الخلفي".
وأكد سيرغي شويغو خلال الاجتماع، أن "مسألة تجهيز القوات المسلحة بنماذج واعدة من معدات الطيران هي في مركز اهتمامنا دائمًا".
وأشار شويغو إلى أنه وبفضل الجهود المشتركة للصناعة الحربية ووزارة الدفاع، يتم تسليم طائرات "سو-34" الجديدة وتعديل الطائرات الموجودة في الخدمة بالفعل مع القوات وفقًا للجداول الزمنية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم النظر في مسألة تنفيذ أعمال التطوير لإنشاء مجمع طائرات دون طيار
بعيدة المدى.